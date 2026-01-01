Το NoteDiscovery είναι μια ελαφριά, self-hosted εφαρμογή λήψης σημειώσεων και βάσης γνώσεων που αποθηκεύει όλο το περιεχόμενο ως απλά αρχεία markdown στον δίσκο — χωρίς database, χωρίς external services, χωρίς vendor lock-in. Ο editor υποστηρίζει live preview, LaTeX math, Mermaid diagrams, syntax-highlighted code blocks και auto-save. Μια διαδραστική graph view οπτικοποιεί τις συνδέσεις μεταξύ των σημειώσεων μέσω wikilinks, και ένα backlinks panel δείχνει ποιες σημειώσεις αναφέρονται στην τρέχουσα — το linked-thinking workflow που κάνει εργαλεία όπως το Obsidian δημοφιλή, διαθέσιμο εξ ολοκλήρου στον δικό σας server.

Ένας ενσωματωμένος MCP (Model Context Protocol) server επιτρέπει σε AI assistants όπως το Claude και το Cursor να αναζητούν και να ενημερώνουν τις σημειώσεις σας απευθείας, καθιστώντας το NoteDiscovery μία από τις λίγες self-hosted εφαρμογές σημειώσεων με εγγενή AI agent integration out of the box.