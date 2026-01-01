Αναπτύξτε το NoteDiscovery με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη βάση γνώσεων markdown με προβολή γραφήματος, backlinks και ενσωματωμένη ενσωμάτωση AI μέσω MCP.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για NoteDiscovery
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NoteDiscovery
Το NoteDiscovery είναι μια ελαφριά, self-hosted εφαρμογή λήψης σημειώσεων και βάσης γνώσεων που αποθηκεύει όλο το περιεχόμενο ως απλά αρχεία markdown στον δίσκο — χωρίς database, χωρίς external services, χωρίς vendor lock-in. Ο editor υποστηρίζει live preview, LaTeX math, Mermaid diagrams, syntax-highlighted code blocks και auto-save. Μια διαδραστική graph view οπτικοποιεί τις συνδέσεις μεταξύ των σημειώσεων μέσω wikilinks, και ένα backlinks panel δείχνει ποιες σημειώσεις αναφέρονται στην τρέχουσα — το linked-thinking workflow που κάνει εργαλεία όπως το Obsidian δημοφιλή, διαθέσιμο εξ ολοκλήρου στον δικό σας server.
Ένας ενσωματωμένος MCP (Model Context Protocol) server επιτρέπει σε AI assistants όπως το Claude και το Cursor να αναζητούν και να ενημερώνουν τις σημειώσεις σας απευθείας, καθιστώντας το NoteDiscovery μία από τις λίγες self-hosted εφαρμογές σημειώσεων με εγγενή AI agent integration out of the box.
Βασικά χαρακτηριστικά του NoteDiscovery
Προβολή γραφήματος και backlinks
Οπτικοποιήστε τις συνδέσεις μεταξύ των σημειώσεων ως ένα διαδραστικό γράφημα και δείτε ποιες σημειώσεις αναφέρονται στην τρέχουσα — διευκολύνοντας την πλοήγηση σε μια αναπτυσσόμενη βάση γνώσεων.
Ενσωματωμένος MCP server
Η υποστήριξη του Native Model Context Protocol επιτρέπει σε βοηθούς AI όπως οι Claude και Cursor να διαβάζουν και να γράφουν τις σημειώσεις σας απευθείας, χωρίς επιπλέον plugins ή configuration.
Πλούσιος επεξεργαστής markdown
Ζωντανή προεπισκόπηση, απόδοση μαθηματικών LaTeX, διαγράμματα Mermaid, επισήμανση σύνταξης για 50+ γλώσσες και επεξεργασία με διαχωρισμένη οθόνη σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης.
Δημόσιος διαμοιρασμός σημειώσεων
Δημιουργήστε ένα κοινόχρηστο URL προστατευμένο με token, με κωδικό QR για οποιαδήποτε σημείωση, ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε μεμονωμένες σελίδες χωρίς να εκθέτετε ολόκληρη τη βάση γνώσεων.
Υποστήριξη σχεδίασης και μέσων
Ενσωματώστε εικόνες, ήχο, βίντεο και PDF με ενσωματωμένη προεπισκόπηση, και δημιουργήστε σκίτσα εντός εφαρμογής αποθηκευμένα ως αρχεία PNG μαζί με τις σημειώσεις markdown.
Γιατί να τρέξω NoteDiscovery στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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