Εγκαταστήστε το Browserless με ένα κλικ.
Headless Chrome ως υπηρεσία με ένα REST και WebSocket API για web scraping, δημιουργία PDF και αυτοματοποιημένες δοκιμές.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Browserless
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Browserless
Το Browserless μετατρέπει το headless Chrome σε μια υπηρεσία προσβάσιμη μέσω δικτύου, αφαιρώντας την πολυπλοκότητα της διαχείρισης διεργασιών browser, διαρροών μνήμης και συγκρούσεων εξαρτήσεων μέσα στις δικές σας εφαρμογές. Οι προγραμματιστές συνδέονται μέσω ενός REST API ή WebSocket χρησιμοποιώντας Puppeteer, Playwright ή Selenium — το Browserless χειρίζεται αυτόματα τον κύκλο ζωής της συνεδρίας, τον καθαρισμό πόρων και την ταυτόχρονη εκτέλεση.
Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης του browser, των user agents και των ρυθμίσεων proxy, ενώ εξαλείφει τις χρεώσεις ανά αίτημα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες cloud browser automation. Η ευαίσθητη λογική scraping και τα εξαγόμενα δεδομένα παραμένουν εντός της δικής σας υποδομής, και μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια ταυτόχρονης εκτέλεσης ώστε να ταιριάζουν με τους διαθέσιμους πόρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Browserless
REST και WebSocket API
Ελέγξτε το Chrome προγραμματιστικά μέσω HTTP ή WebSocket, συμβατό με Puppeteer, Playwright και Selenium χωρίς να αλλάξετε τον υπάρχοντα κώδικά σας.
Δημιουργία PDF και Screenshot
Αποδώστε οποιαδήποτε URL ή HTML σε ένα PDF ή screenshot με απόλυτη ακρίβεια pixel, με ευέλικτες επιλογές viewport, paper size και element targeting.
Ταυτόχρονη Διαχείριση Συνεδριών
Το Browserless βάζει σε ουρά και διαχειρίζεται πολλαπλές παράλληλες περιόδους λειτουργίας browser, καθαρίζοντας αυτόματα τους πόρους ώστε ο host σας να μην ξεμένει ποτέ από μνήμη.
Έλεγχος ταυτότητας βάσει token
Ένα προ-δημιουργημένο API token περιορίζει την πρόσβαση στην υπηρεσία browser σας, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπολογιστικών σας πόρων.
Scraping που αποδίδεται με JavaScript
Εκτελεί πλήρες client-side JavaScript σε σελίδες-στόχους, καθιστώντας δυνατή την εξαγωγή δεδομένων από SPAs και δυναμικά φορτωμένο περιεχόμενο που οι στατικοί scrapers δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
Γιατί να τρέχω Browserless στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.