Το Browserless μετατρέπει το headless Chrome σε μια υπηρεσία προσβάσιμη μέσω δικτύου, αφαιρώντας την πολυπλοκότητα της διαχείρισης διεργασιών browser, διαρροών μνήμης και συγκρούσεων εξαρτήσεων μέσα στις δικές σας εφαρμογές. Οι προγραμματιστές συνδέονται μέσω ενός REST API ή WebSocket χρησιμοποιώντας Puppeteer, Playwright ή Selenium — το Browserless χειρίζεται αυτόματα τον κύκλο ζωής της συνεδρίας, τον καθαρισμό πόρων και την ταυτόχρονη εκτέλεση.

Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης του browser, των user agents και των ρυθμίσεων proxy, ενώ εξαλείφει τις χρεώσεις ανά αίτημα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες cloud browser automation. Η ευαίσθητη λογική scraping και τα εξαγόμενα δεδομένα παραμένουν εντός της δικής σας υποδομής, και μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια ταυτόχρονης εκτέλεσης ώστε να ταιριάζουν με τους διαθέσιμους πόρους.