Το FalkorDB είναι μια μηχανή βάσης δεδομένων γραφημάτων ανοιχτού κώδικα, χτισμένη πάνω από το Redis, σχεδιασμένη για ερωτήματα γραφημάτων υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ερωτημάτων OpenCypher. Αποθηκεύει δεδομένα γραφημάτων εγγενώς στη μνήμη, επιτρέποντας χρόνους διέλευσης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου σε πολύπλοκες σχέσεις οντοτήτων — καθιστώντας το μια ισχυρή επιλογή για pipelines GraphRAG, μηχανές συστάσεων, ανίχνευση απάτης, γραφήματα ταυτότητας και ανάλυση τοπολογίας δικτύου.

Το FalkorDB διαθέτει ενσωματωμένο UI βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης στη θύρα 3000, επιτρέποντάς σας να εξερευνάτε γραφήματα, να εκτελείτε ερωτήματα Cypher και να οπτικοποιείτε σχέσεις κόμβων και ακμών χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα γραφημάτων σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας χωρίς όρια ερωτημάτων, χωρίς τιμολόγηση ανά κόμβο και με άμεση πρόσβαση για λεπτομερή ρύθμιση των ρυθμίσεων απόδοσης.