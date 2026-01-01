Έκπτωση έως 69% για FalkorDB

Αναπτύξτε FalkorDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Υψηλής απόδοσης βάση δεδομένων γραφημάτων, κατασκευασμένη για GraphRAG, knowledge graphs, και ερωτήματα Cypher πραγματικού χρόνου σε κλίμακα.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε FalkorDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FalkorDB

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FalkorDB

Το FalkorDB είναι μια μηχανή βάσης δεδομένων γραφημάτων ανοιχτού κώδικα, χτισμένη πάνω από το Redis, σχεδιασμένη για ερωτήματα γραφημάτων υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ερωτημάτων OpenCypher. Αποθηκεύει δεδομένα γραφημάτων εγγενώς στη μνήμη, επιτρέποντας χρόνους διέλευσης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου σε πολύπλοκες σχέσεις οντοτήτων — καθιστώντας το μια ισχυρή επιλογή για pipelines GraphRAG, μηχανές συστάσεων, ανίχνευση απάτης, γραφήματα ταυτότητας και ανάλυση τοπολογίας δικτύου.

Το FalkorDB διαθέτει ενσωματωμένο UI βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης στη θύρα 3000, επιτρέποντάς σας να εξερευνάτε γραφήματα, να εκτελείτε ερωτήματα Cypher και να οπτικοποιείτε σχέσεις κόμβων και ακμών χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα γραφημάτων σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας χωρίς όρια ερωτημάτων, χωρίς τιμολόγηση ανά κόμβο και με άμεση πρόσβαση για λεπτομερή ρύθμιση των ρυθμίσεων απόδοσης.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του FalkorDB

OpenCypher query language

Γράψτε εκφραστικά ερωτήματα γράφων χρησιμοποιώντας το OpenCypher, τη δηλωτική γλώσσα που αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο για τη διάσχιση κόμβων, ακμών και μοτίβων.

Ενσωματωμένο Web UI

Εξερευνήστε γραφήματα, εκτελέστε ερωτήματα Cypher και οπτικοποιήστε σχέσεις απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να εγκαταστήσετε επιπλέον εργαλεία client.

Απόδοση εντός μνήμης

Τα δεδομένα γραφήματος αποθηκεύονται εγγενώς στη μνήμη, επιτρέποντας χρόνους διάσχισης sub-millisecond ακόμα και σε βαθιά συνδεδεμένες σχέσεις multi-hop.

GraphRAG Έτοιμο

Βελτιστοποιημένο για retrieval-augmented generation pipelines που απαιτούν ακριβή, χαμηλής καθυστέρησης διέλευση των knowledge graphs at inference time.

Redis Protocol Συμβατό

Υποστηρίζει το Redis protocol ώστε οποιαδήποτε Redis client library να μπορεί να συνδεθεί στο FalkorDB χωρίς επιπρόσθετα drivers ή προσαρμοσμένα SDKs.

Πιστοποίηση κωδικού πρόσβασης

Ασφαλής πρόσβαση με έλεγχο ταυτότητας κωδικού πρόσβασης επιπέδου Redis, διατηρώντας τα δεδομένα γραφήματος σας προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις.

Γιατί να τρέξω FalkorDB στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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