Αναπτύξτε FalkorDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Υψηλής απόδοσης βάση δεδομένων γραφημάτων, κατασκευασμένη για GraphRAG, knowledge graphs, και ερωτήματα Cypher πραγματικού χρόνου σε κλίμακα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FalkorDB
Το FalkorDB είναι μια μηχανή βάσης δεδομένων γραφημάτων ανοιχτού κώδικα, χτισμένη πάνω από το Redis, σχεδιασμένη για ερωτήματα γραφημάτων υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ερωτημάτων OpenCypher. Αποθηκεύει δεδομένα γραφημάτων εγγενώς στη μνήμη, επιτρέποντας χρόνους διέλευσης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου σε πολύπλοκες σχέσεις οντοτήτων — καθιστώντας το μια ισχυρή επιλογή για pipelines GraphRAG, μηχανές συστάσεων, ανίχνευση απάτης, γραφήματα ταυτότητας και ανάλυση τοπολογίας δικτύου.
Το FalkorDB διαθέτει ενσωματωμένο UI βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης στη θύρα 3000, επιτρέποντάς σας να εξερευνάτε γραφήματα, να εκτελείτε ερωτήματα Cypher και να οπτικοποιείτε σχέσεις κόμβων και ακμών χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα γραφημάτων σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας χωρίς όρια ερωτημάτων, χωρίς τιμολόγηση ανά κόμβο και με άμεση πρόσβαση για λεπτομερή ρύθμιση των ρυθμίσεων απόδοσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του FalkorDB
OpenCypher query language
Γράψτε εκφραστικά ερωτήματα γράφων χρησιμοποιώντας το OpenCypher, τη δηλωτική γλώσσα που αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο για τη διάσχιση κόμβων, ακμών και μοτίβων.
Ενσωματωμένο Web UI
Εξερευνήστε γραφήματα, εκτελέστε ερωτήματα Cypher και οπτικοποιήστε σχέσεις απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να εγκαταστήσετε επιπλέον εργαλεία client.
Απόδοση εντός μνήμης
Τα δεδομένα γραφήματος αποθηκεύονται εγγενώς στη μνήμη, επιτρέποντας χρόνους διάσχισης sub-millisecond ακόμα και σε βαθιά συνδεδεμένες σχέσεις multi-hop.
GraphRAG Έτοιμο
Βελτιστοποιημένο για retrieval-augmented generation pipelines που απαιτούν ακριβή, χαμηλής καθυστέρησης διέλευση των knowledge graphs at inference time.
Redis Protocol Συμβατό
Υποστηρίζει το Redis protocol ώστε οποιαδήποτε Redis client library να μπορεί να συνδεθεί στο FalkorDB χωρίς επιπρόσθετα drivers ή προσαρμοσμένα SDKs.
Πιστοποίηση κωδικού πρόσβασης
Ασφαλής πρόσβαση με έλεγχο ταυτότητας κωδικού πρόσβασης επιπέδου Redis, διατηρώντας τα δεδομένα γραφήματος σας προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις.
Γιατί να τρέξω FalkorDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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