Ο Prometheus συλλέγει μετρικά χρονοσειρών από την υποδομή και τις εφαρμογές σας μέσω ενός μοντέλου HTTP pull-based, τα αποθηκεύει σε μια αποτελεσματική τοπική TSDB, και εκθέτει την PromQL — μια ισχυρή γλώσσα ερωτημάτων για τεμαχισμό, συγκέντρωση και ειδοποιήσεις για οποιαδήποτε μετρική. Αποφοίτησε από το CNCF μαζί με το Kubernetes, είναι το θεμέλιο παρακολούθησης που επιλέγεται από ομάδες DevOps σε εταιρείες όπως η GitLab, η DigitalOcean και η Uber.

Η εκτέλεση του Prometheus στο δικό σας VPS σάς παρέχει απεριόριστη εισαγωγή μετρικών με σταθερό κόστος, πλήρη έλεγχο των διαστημάτων scrape και των περιόδων διατήρησης, και εγγενή ενσωμάτωση με το Grafana, το Alertmanager και εκατοντάδες community exporters — χωρίς χρεώσεις cloud ανά μετρική ή περιορισμούς δειγματοληψίας δεδομένων.