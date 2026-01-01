Αναπτύξτε το Prometheus με εγκατάσταση ενός κλικ.
Η εργαλειοθήκη παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα που αποφοίτησε από το CNCF, η οποία έγινε το βιομηχανικό πρότυπο για τη συλλογή μετρήσεων και τις ειδοποιήσεις cloud-native.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Prometheus
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Prometheus
Ο Prometheus συλλέγει μετρικά χρονοσειρών από την υποδομή και τις εφαρμογές σας μέσω ενός μοντέλου HTTP pull-based, τα αποθηκεύει σε μια αποτελεσματική τοπική TSDB, και εκθέτει την PromQL — μια ισχυρή γλώσσα ερωτημάτων για τεμαχισμό, συγκέντρωση και ειδοποιήσεις για οποιαδήποτε μετρική. Αποφοίτησε από το CNCF μαζί με το Kubernetes, είναι το θεμέλιο παρακολούθησης που επιλέγεται από ομάδες DevOps σε εταιρείες όπως η GitLab, η DigitalOcean και η Uber.
Η εκτέλεση του Prometheus στο δικό σας VPS σάς παρέχει απεριόριστη εισαγωγή μετρικών με σταθερό κόστος, πλήρη έλεγχο των διαστημάτων scrape και των περιόδων διατήρησης, και εγγενή ενσωμάτωση με το Grafana, το Alertmanager και εκατοντάδες community exporters — χωρίς χρεώσεις cloud ανά μετρική ή περιορισμούς δειγματοληψίας δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Prometheus
PromQL γλώσσα ερωτημάτων
Μια ευέλικτη λειτουργική γλώσσα ερωτημάτων σάς επιτρέπει να συγκεντρώνετε, να μετασχηματίζετε και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για οποιονδήποτε συνδυασμό μετρήσεων σε ολόκληρη την υποδομή σας σε πραγματικό χρόνο.
Συλλογή με έλξη
Το Prometheus συλλέγει metrics από HTTP endpoints σε ένα διαμορφώσιμο χρονοδιάγραμμα, διευκολύνοντας την προσθήκη νέων στόχων χωρίς να αλλάζει την εφαρμογή που παρακολουθείται.
Ανακάλυψη Υπηρεσιών
Εγγενείς ενσωματώσεις με Kubernetes, Consul, EC2 και άλλα ανακαλύπτουν και παρακολουθούν αυτόματα νέες υπηρεσίες καθώς αυτές ξεκινούν χωρίς μη αυτόματη διαμόρφωση.
Κανόνες ειδοποιήσεων
Ορίστε κανόνες ειδοποιήσεων βάσει ορίων και τάσεων που δρομολογούν ειδοποιήσεις μέσω του Alertmanager σε Slack, PagerDuty, email ή οποιοδήποτε webhook endpoint.
Grafana ενσωμάτωση
Το Prometheus είναι η προεπιλεγμένη πηγή δεδομένων για το Grafana, επιτρέποντας πλούσιους πίνακες ελέγχου, θερμικούς χάρτες και οπτικοποίηση όλων των μετρήσεών σας με ελάχιστη ρύθμιση.
Γιατί να τρέξω Prometheus στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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