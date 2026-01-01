Αναπτύξτε το October CMS με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο PHP CMS χτισμένο στο Laravel framework για τη δημιουργία σύγχρονων, ευέλικτων ιστοσελίδων και εφαρμογών web.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με October CMS
Το October CMS είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) βασισμένο στο Laravel PHP framework. Σχεδιασμένο τόσο για προγραμματιστές όσο και για ομάδες περιεχομένου, συνδυάζει ένα καθαρό backend interface με ισχυρή αρχιτεκτονική theming και plugin, καθιστώντας απλή τη δημιουργία προσαρμοσμένων ιστοσελίδων και web εφαρμογών οποιασδήποτε πολυπλοκότητας.
Το self-hosting του October CMS στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου, των themes και των plugins σας, χωρίς χρεώσεις ανά ιστοσελίδα ή δέσμευση σε προμηθευτή. Με υποστήριξη για MySQL και MariaDB, ένα πλούσιο οικοσύστημα community plugins και ένα developer-friendly codebase, προσαρμόζεται σε οτιδήποτε, από απλά blogs έως εξελιγμένες multi-page πλατφόρμες.
Βασικά χαρακτηριστικά του October CMS
Laravel Foundation
Βασισμένο στο Laravel PHP framework, προσφέροντας Eloquent ORM, Artisan CLI, και οικείες συμβάσεις που καθιστούν την προσαρμογή και την επέκταση απλή για τους PHP developers.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με κοινοτικά και επίσημα plugins που καλύπτουν φόρμες, SEO, γκαλερί και έλεγχο ταυτότητας χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένο κώδικα.
Οπτικός επεξεργαστής Backend
Διαχειριστείτε σελίδες, διατάξεις, τμήματα και μπλοκ περιεχομένου μέσω ενός διαισθητικού διαχειριστικού περιβάλλοντος χωρίς να επεξεργάζεστε αρχεία απευθείας στον server.
Ευέλικτο σύστημα θεμάτων
Δημιουργήστε ή προσαρμόστε θέματα χρησιμοποιώντας Twig templating και διαμορφώσεις στοιχείων καθορισμένες σε YAML που διαχωρίζουν καθαρά την παρουσίαση από τη λογική της εφαρμογής.
Headless Content API
Διαθέστε περιεχόμενο μέσω τελικών σημείων REST API για να τροφοδοτήσετε headless front-ends παράλληλα με παραδοσιακές σελίδες server-rendered από την ίδια εγκατάσταση.
Γιατί να τρέξω October CMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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