Το October CMS είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) βασισμένο στο Laravel PHP framework. Σχεδιασμένο τόσο για προγραμματιστές όσο και για ομάδες περιεχομένου, συνδυάζει ένα καθαρό backend interface με ισχυρή αρχιτεκτονική theming και plugin, καθιστώντας απλή τη δημιουργία προσαρμοσμένων ιστοσελίδων και web εφαρμογών οποιασδήποτε πολυπλοκότητας.

Το self-hosting του October CMS στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου, των themes και των plugins σας, χωρίς χρεώσεις ανά ιστοσελίδα ή δέσμευση σε προμηθευτή. Με υποστήριξη για MySQL και MariaDB, ένα πλούσιο οικοσύστημα community plugins και ένα developer-friendly codebase, προσαρμόζεται σε οτιδήποτε, από απλά blogs έως εξελιγμένες multi-page πλατφόρμες.