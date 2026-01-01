Αναπτύξτε το Homebox με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο οικιακό σύστημα απογραφής για την παρακολούθηση, την οργάνωση και τη διαχείριση των προσωπικών σας αντικειμένων με πλήρη ιδιωτικότητα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Homebox
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Homebox
Το Homebox είναι ένα σύστημα απογραφής και οργάνωσης, σχεδιασμένο ειδικά για οικιακούς χρήστες που θέλουν να οργανώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Σας επιτρέπει να καταχωρείτε αντικείμενα με φωτογραφίες, προσαρμοσμένα πεδία και ετικέτες τοποθεσίας, ενώ παρακολουθείτε εγγυήσεις, ημερομηνίες αγοράς και αξίες για την τεκμηρίωση της ασφάλισης. Η επισήμανση με κωδικούς QR διευκολύνει τον εντοπισμό και την εύρεση αντικειμένων σε δωμάτια ή αποθηκευτικούς χώρους.
Η αυτο-φιλοξενία του Homebox στον VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα απογραφής — συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για πολύτιμα αντικείμενα και ιστορικό αγορών — εντελώς ιδιωτικά, χωρίς συνδρομές, χωρίς όρια αποθήκευσης και χωρίς τον κίνδυνο μια υπηρεσία τρίτου μέρους να διακόψει την πρόσβασή σας στα δεδομένα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Homebox
QR Code επισήμανση
Δημιουργήστε και σαρώστε κωδικούς QR για γρήγορη αναγνώριση αντικειμένων, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης σε μεγάλες συλλογές και χώρους αποθήκευσης.
Παρακολούθηση εγγύησης
Καταγράψτε ημερομηνίες αγοράς, εγγυήσεις και αποδείξεις με ειδοποιήσεις λήξης, ώστε να μην χάσετε ποτέ μια προθεσμία διεκδίκησης.
Οργάνωση βασισμένη στην τοποθεσία
Αντιστοιχίστε αντικείμενα σε συγκεκριμένα δωμάτια ή χώρους αποθήκευσης και αναζητήστε ανά τοποθεσία για να βρείτε οτιδήποτε άμεσα.
Παρακολούθηση Αξίας και Ασφάλισης
Καταγράψτε τις αξίες των αντικειμένων και δημιουργήστε αναφορές για την τεκμηρίωση της ασφάλισης κατοικίας και τον υπολογισμό της καθαρής αξίας.
Νοικοκυριά πολλαπλών χρηστών
Μοιραστείτε το απόθεμά σας με μέλη της οικογένειας, εκχωρώντας δικαιώματα για να διαχειρίζεστε συνεργατικά τα οικιακά αντικείμενα.
Γιατί να τρέξω Homebox στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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