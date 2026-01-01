Το Homebox είναι ένα σύστημα απογραφής και οργάνωσης, σχεδιασμένο ειδικά για οικιακούς χρήστες που θέλουν να οργανώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Σας επιτρέπει να καταχωρείτε αντικείμενα με φωτογραφίες, προσαρμοσμένα πεδία και ετικέτες τοποθεσίας, ενώ παρακολουθείτε εγγυήσεις, ημερομηνίες αγοράς και αξίες για την τεκμηρίωση της ασφάλισης. Η επισήμανση με κωδικούς QR διευκολύνει τον εντοπισμό και την εύρεση αντικειμένων σε δωμάτια ή αποθηκευτικούς χώρους.

Η αυτο-φιλοξενία του Homebox στον VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα απογραφής — συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για πολύτιμα αντικείμενα και ιστορικό αγορών — εντελώς ιδιωτικά, χωρίς συνδρομές, χωρίς όρια αποθήκευσης και χωρίς τον κίνδυνο μια υπηρεσία τρίτου μέρους να διακόψει την πρόσβασή σας στα δεδομένα.