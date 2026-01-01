Το Serge είναι ένα open-source περιβάλλον συνομιλίας για την εκτέλεση γλωσσικών μοντέλων της οικογένειας LLaMA τοπικά μέσω του llama.cpp, με κορυφαία υποστήριξη για Alpaca, Vicuna, GPT4All και άλλες κοινοτικές fine-tunes. Ενσωματώνει ένα web UI SvelteKit, ένα backend FastAPI και ένα μητρώο μοντέλων με υποστήριξη Redis σε ένα ενιαίο container, ώστε να μπορείτε να τραβάτε μοντέλα GGUF, να διαχειρίζεστε συνεδρίες συνομιλίας και να ρυθμίζετε παραμέτρους inference χωρίς να συνδέετε πολλαπλές υπηρεσίες.

Το self-hosting του Serge διατηρεί κάθε prompt και απόκριση στο δικό σας VPS — χωρίς εξωτερικό API, χωρίς τηλεμετρία και χωρίς κόστος ανά token. Η CPU-only inference λειτουργεί άμεσα, καθιστώντας το έναν πρακτικό τρόπο για την εκτέλεση ιδιωτικών LLMs χωρίς να πληρώνετε για χρόνο cloud GPU ή να εγγράφεστε σε μια τρίτη υπηρεσία AI.