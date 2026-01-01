Έκπτωση έως 69% για GeoServer

Αναπτύξτε το GeoServer με εγκατάσταση ενός κλικ.

Γεωχωρικός server ανοιχτού κώδικα που δημοσιεύει χάρτες και χωρικά δεδομένα μέσω προτύπων OGC όπως WMS, WFS και WCS.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το GeoServer με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GeoServer

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GeoServer

Το GeoServer είναι ένας Java server ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δημοσιεύετε, να μοιράζεστε και να επεξεργάζεστε γεωχωρικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρότυπα OGC. Διαβάζει διανυσματικές και ψηφιδωτές πηγές από PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF και δεκάδες άλλες μορφές, και στη συνέχεια τις εκθέτει μέσω τελικών σημείων Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service και Web Processing Service που μπορεί να καταναλώσει οποιοσδήποτε GIS client ή web mapping library.

Η αυτο-φιλοξενία GeoServer στο δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα σύνολα δεδομένων, στυλ επιπέδων και κανόνες πρόσβασης εντός υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά επίπεδο και χωρίς όρια μεταφόρτωσης. Μια κονσόλα διαχείρισης βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης σάς επιτρέπει να προσθέτετε αποθήκες, να διαμορφώνετε επίπεδα και να ρυθμίζετε το caching χωρίς να αγγίζετε XML, ενώ ο επίμονος κατάλογος δεδομένων επιβιώνει από επανεκκινήσεις container και αναβαθμίσεις.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του GeoServer

Υποστήριξη προτύπων OGC

Παρέχει WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS και OGC API endpoints ώστε οποιοσδήποτε συμβατός με πρότυπα πελάτης GIS ή web mapping να μπορεί να συνδεθεί χωρίς προσαρμοσμένους προσαρμογείς.

Πολλές πηγές δεδομένων

Διαβάζει PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, και άλλες μορφές διανυσματικών και ψηφιδωτών από έναν μόνο server.

Προσαρμοσμένο στυλ χάρτη

Διαμορφώστε τα στυλ των επιπέδων με κανόνες SLD ή CSS, κάντε προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο στην κονσόλα διαχείρισης, και επαναχρησιμοποιήστε τα ίδια στυλ σε χάρτες και tile caches.

Ενσωματωμένο caching πλακιδίων

Ο ενσωματωμένος GeoWebCache προ-αποδίδει και εξυπηρετεί πλακίδια χάρτη, έτσι ώστε τα βαριά επίπεδα WMS να παραμένουν γρήγορα υπό φόρτο χωρίς μια επιπλέον υπηρεσία caching.

Κονσόλα διαχείρισης προγράμματος περιήγησης

Διαμορφώστε χώρους εργασίας, αποθήκες δεδομένων, επίπεδα και κανόνες πρόσβασης από ένα web UI χωρίς επεξεργασία XML ή επανεκκίνηση του server.

Ασφαλής πρόσβαση επιπέδου

Οι κανόνες ασφαλείας ανά επίπεδο και ανά υπηρεσία με έλεγχο ταυτότητας βάσει ρόλων διατηρούν τα ευαίσθητα σύνολα δεδομένων περιορισμένα στους κατάλληλους χρήστες και πελάτες.

Γιατί να τρέξω GeoServer στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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