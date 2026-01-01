Αναπτύξτε το GeoServer με εγκατάσταση ενός κλικ.
Γεωχωρικός server ανοιχτού κώδικα που δημοσιεύει χάρτες και χωρικά δεδομένα μέσω προτύπων OGC όπως WMS, WFS και WCS.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GeoServer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GeoServer
Το GeoServer είναι ένας Java server ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δημοσιεύετε, να μοιράζεστε και να επεξεργάζεστε γεωχωρικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρότυπα OGC. Διαβάζει διανυσματικές και ψηφιδωτές πηγές από PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF και δεκάδες άλλες μορφές, και στη συνέχεια τις εκθέτει μέσω τελικών σημείων Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service και Web Processing Service που μπορεί να καταναλώσει οποιοσδήποτε GIS client ή web mapping library.
Η αυτο-φιλοξενία GeoServer στο δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα σύνολα δεδομένων, στυλ επιπέδων και κανόνες πρόσβασης εντός υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά επίπεδο και χωρίς όρια μεταφόρτωσης. Μια κονσόλα διαχείρισης βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης σάς επιτρέπει να προσθέτετε αποθήκες, να διαμορφώνετε επίπεδα και να ρυθμίζετε το caching χωρίς να αγγίζετε XML, ενώ ο επίμονος κατάλογος δεδομένων επιβιώνει από επανεκκινήσεις container και αναβαθμίσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του GeoServer
Υποστήριξη προτύπων OGC
Παρέχει WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS και OGC API endpoints ώστε οποιοσδήποτε συμβατός με πρότυπα πελάτης GIS ή web mapping να μπορεί να συνδεθεί χωρίς προσαρμοσμένους προσαρμογείς.
Πολλές πηγές δεδομένων
Διαβάζει PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, και άλλες μορφές διανυσματικών και ψηφιδωτών από έναν μόνο server.
Προσαρμοσμένο στυλ χάρτη
Διαμορφώστε τα στυλ των επιπέδων με κανόνες SLD ή CSS, κάντε προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο στην κονσόλα διαχείρισης, και επαναχρησιμοποιήστε τα ίδια στυλ σε χάρτες και tile caches.
Ενσωματωμένο caching πλακιδίων
Ο ενσωματωμένος GeoWebCache προ-αποδίδει και εξυπηρετεί πλακίδια χάρτη, έτσι ώστε τα βαριά επίπεδα WMS να παραμένουν γρήγορα υπό φόρτο χωρίς μια επιπλέον υπηρεσία caching.
Κονσόλα διαχείρισης προγράμματος περιήγησης
Διαμορφώστε χώρους εργασίας, αποθήκες δεδομένων, επίπεδα και κανόνες πρόσβασης από ένα web UI χωρίς επεξεργασία XML ή επανεκκίνηση του server.
Ασφαλής πρόσβαση επιπέδου
Οι κανόνες ασφαλείας ανά επίπεδο και ανά υπηρεσία με έλεγχο ταυτότητας βάσει ρόλων διατηρούν τα ευαίσθητα σύνολα δεδομένων περιορισμένα στους κατάλληλους χρήστες και πελάτες.
Γιατί να τρέξω GeoServer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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