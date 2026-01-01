Το GeoServer είναι ένας Java server ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δημοσιεύετε, να μοιράζεστε και να επεξεργάζεστε γεωχωρικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρότυπα OGC. Διαβάζει διανυσματικές και ψηφιδωτές πηγές από PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF και δεκάδες άλλες μορφές, και στη συνέχεια τις εκθέτει μέσω τελικών σημείων Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service και Web Processing Service που μπορεί να καταναλώσει οποιοσδήποτε GIS client ή web mapping library.

Η αυτο-φιλοξενία GeoServer στο δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα σύνολα δεδομένων, στυλ επιπέδων και κανόνες πρόσβασης εντός υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά επίπεδο και χωρίς όρια μεταφόρτωσης. Μια κονσόλα διαχείρισης βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης σάς επιτρέπει να προσθέτετε αποθήκες, να διαμορφώνετε επίπεδα και να ρυθμίζετε το caching χωρίς να αγγίζετε XML, ενώ ο επίμονος κατάλογος δεδομένων επιβιώνει από επανεκκινήσεις container και αναβαθμίσεις.