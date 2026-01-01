Το Microcks είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, cloud-native, για mocking και testing APIs σε όλα τα κύρια πρωτόκολλα — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP και AsyncAPI. Αντί να διατηρούν χειρόγραφους stubs, οι ομάδες εισάγουν τα υπάρχοντα συμβόλαια API τους και το Microcks δημιουργεί αυτόματα ρεαλιστικά mocks που αντικατοπτρίζουν την πραγματική συμπεριφορά υπηρεσιών, επιταχύνοντας την ανάπτυξη χωρίς να περιμένουν τις backend ομάδες.

Ως ένα έργο CNCF Incubating, το Microcks είναι κατασκευασμένο για ενσωμάτωση CI/CD και εντάσσεται φυσικά στις DevOps pipelines. Το self-hosting στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα δοκιμών API σας, εξαλείφει τις εξωτερικές εξαρτήσεις SaaS και σας επιτρέπει να κάνετε mock εσωτερικές υπηρεσίες που οι πλατφόρμες cloud testing δεν μπορούν ποτέ να προσεγγίσουν.