Αναπτύξτε το Microcks με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα επώασης CNCF για API mocking και contract testing σε REST, GraphQL, gRPC και AsyncAPI.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Microcks
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Microcks
Το Microcks είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, cloud-native, για mocking και testing APIs σε όλα τα κύρια πρωτόκολλα — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP και AsyncAPI. Αντί να διατηρούν χειρόγραφους stubs, οι ομάδες εισάγουν τα υπάρχοντα συμβόλαια API τους και το Microcks δημιουργεί αυτόματα ρεαλιστικά mocks που αντικατοπτρίζουν την πραγματική συμπεριφορά υπηρεσιών, επιταχύνοντας την ανάπτυξη χωρίς να περιμένουν τις backend ομάδες.
Ως ένα έργο CNCF Incubating, το Microcks είναι κατασκευασμένο για ενσωμάτωση CI/CD και εντάσσεται φυσικά στις DevOps pipelines. Το self-hosting στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα δοκιμών API σας, εξαλείφει τις εξωτερικές εξαρτήσεις SaaS και σας επιτρέπει να κάνετε mock εσωτερικές υπηρεσίες που οι πλατφόρμες cloud testing δεν μπορούν ποτέ να προσεγγίσουν.
Βασικά χαρακτηριστικά του Microcks
Πολλαπλού πρωτοκόλλου API mocking
Προσομοιώστε υπηρεσίες REST, GraphQL, gRPC, SOAP και AsyncAPI από μία ενιαία πλατφόρμα - δεν χρειάζονται ξεχωριστά εργαλεία για κάθε πρωτόκολλο.
Δοκιμές βασισμένες σε συμβόλαιο
Εισάγετε προδιαγραφές OpenAPI, AsyncAPI, Postman ή gRPC και επαληθεύστε αυτόματα ότι οι υλοποιήσεις σας συμμορφώνονται με συμφωνημένα συμβόλαια σε CI/CD pipelines.
Δημιουργία δυναμικής απόκρισης
Χρησιμοποιήστε templating και expressions σε mock responses για να δημιουργήσετε ρεαλιστικά, ποικίλα δεδομένα αντί για static fixtures, βελτιώνοντας το test coverage.
Ενσωμάτωση CI/CD pipeline
Εγγενής υποστήριξη για GitHub Actions, Jenkins, και Tekton σας επιτρέπει να εκτελείτε δοκιμές συμμόρφωσης αυτόματα σε κάθε commit χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Εισαγωγή συλλογής Postman
Επαναχρησιμοποιήστε τις υπάρχουσες συλλογές Postman ως ορισμούς mock και σουίτες δοκιμών, προστατεύοντας την επένδυση που έχει ήδη κάνει η ομάδα σας στην τεκμηρίωση API.
Γιατί να τρέξω Microcks στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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