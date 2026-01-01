Αναπτύξτε το Tdarr με ένα κλικ.
Αυτοματοποίηση κατανεμημένης μετακωδικοποίησης πολυμέσων που χρησιμοποιεί FFmpeg και HandBrake για την επανακωδικοποίηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας ολόκληρης της βιβλιοθήκης σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tdarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tdarr
Το Tdarr είναι ένα open-source distributed media transcoding system σχεδιασμένο να αυτοματοποιεί τη μετατροπή, τη συμπίεση και τον έλεγχο υγείας βιβλιοθηκών βίντεο και ήχου σε μεγάλη κλίμακα. Συντονίζει έναν κεντρικό server με έναν ή περισσότερους worker nodes, καθένας από τους οποίους εκτελεί εργασίες FFmpeg ή HandBrake παράλληλα, έτσι ώστε οι μεγάλες βιβλιοθήκες να επεξεργάζονται αποτελεσματικά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Το self-hosting του Tdarr στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα encoding profiles, τα plugin pipelines και τις ρυθμίσεις hardware acceleration. Επειδή η μετακωδικοποίηση γίνεται στην υποδομή σας, δεν υπάρχουν cloud processing fees, file-size limits και καμία εξάρτηση από third-party services — τα μέσα σας παραμένουν ιδιωτικά και το compute power κλιμακώνεται με το VPS σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tdarr
Κατανεμημένοι εργάτες κόμβου
Δημιουργήστε πολλούς κόμβους εργασίας που συνδέονται με έναν κεντρικό server, διανέμοντας εργασίες transcoding σε διαθέσιμους πόρους CPU και GPU για ταχύτερη επεξεργασία βιβλιοθήκης.
Σύστημα plugin pipeline
Συνδέστε plugins κοινότητας ή προσαρμοσμένα plugins για να δημιουργήσετε conditional workflows - φιλτράρετε με βάση τον codec, το container, την ανάλυση ή το bitrate και εφαρμόστε αυτόματα διαφορετικά encode profiles.
Υποστήριξη FFmpeg και HandBrake
Εναλλάξτε μεταξύ FFmpeg και HandBrake ανά εργασία, παρέχοντας πρόσβαση στην πλήρη γκάμα των codecs και των προεπιλογών κωδικοποίησης που υποστηρίζει κάθε εργαλείο χωρίς επιπλέον διαμόρφωση.
Έλεγχος υγείας βιβλιοθήκης
Αυτόματη σάρωση αρχείων για φθορά, λανθασμένα μεταδεδομένα ή ελλείπουσες ροές και επισήμανση ή εκ νέου κωδικοποίηση προβληματικών αρχείων πριν προκαλέσουν προβλήματα αναπαραγωγής.
Πίνακας ελέγχου στατιστικών πραγματικού χρόνου
Παρακολουθήστε την πρόοδο του transcoding, την εξοικονόμηση χώρου, το βάθος της ουράς και την κατάσταση των διεργασιών από ένα ενιαίο web UI, χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικά εργαλεία παρακολούθησης.
Γιατί να τρέξω Tdarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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