Το Tdarr είναι ένα open-source distributed media transcoding system σχεδιασμένο να αυτοματοποιεί τη μετατροπή, τη συμπίεση και τον έλεγχο υγείας βιβλιοθηκών βίντεο και ήχου σε μεγάλη κλίμακα. Συντονίζει έναν κεντρικό server με έναν ή περισσότερους worker nodes, καθένας από τους οποίους εκτελεί εργασίες FFmpeg ή HandBrake παράλληλα, έτσι ώστε οι μεγάλες βιβλιοθήκες να επεξεργάζονται αποτελεσματικά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Το self-hosting του Tdarr στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα encoding profiles, τα plugin pipelines και τις ρυθμίσεις hardware acceleration. Επειδή η μετακωδικοποίηση γίνεται στην υποδομή σας, δεν υπάρχουν cloud processing fees, file-size limits και καμία εξάρτηση από third-party services — τα μέσα σας παραμένουν ιδιωτικά και το compute power κλιμακώνεται με το VPS σας.