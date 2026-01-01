Το NetBird Client είναι μια σύγχρονη λύση VPN που δημιουργεί δίκτυα επικάλυψης βασισμένα σε WireGuard μεταξύ συσκευών χωρίς περίπλοκη διαμόρφωση διακομιστή. Δημιουργεί αυτόματα συνδέσεις peer-to-peer με λειτουργίες εταιρικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης SSO, του ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και των λεπτομερών πολιτικών πρόσβασης — όλα διαχειρίζονται μέσω ενός κεντρικού πίνακα ελέγχου χωρίς έναν παραδοσιακό κόμβο VPN.

Η εκτέλεση του NetBird client στο VPS σας συνδέει την υποδομή cloud σας με το ιδιωτικό σας δίκτυο NetBird, επιτρέποντας ασφαλή, κρυπτογραφημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους σε ολόκληρο το περιβάλλον σας, διατηρώντας παράλληλα ευαίσθητους φόρτους εργασίας εντελώς εκτός του public internet και υπό τον πλήρη έλεγχό σας.