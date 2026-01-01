Αναπτύξτε NetBird Client με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πελάτης VPN mesh βασισμένος στο WireGuard που συνδέει το VPS σας σε ένα ασφαλές ιδιωτικό δίκτυο με ελέγχους πρόσβασης zero-trust.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για NetBird Client
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NetBird Client
Το NetBird Client είναι μια σύγχρονη λύση VPN που δημιουργεί δίκτυα επικάλυψης βασισμένα σε WireGuard μεταξύ συσκευών χωρίς περίπλοκη διαμόρφωση διακομιστή. Δημιουργεί αυτόματα συνδέσεις peer-to-peer με λειτουργίες εταιρικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης SSO, του ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και των λεπτομερών πολιτικών πρόσβασης — όλα διαχειρίζονται μέσω ενός κεντρικού πίνακα ελέγχου χωρίς έναν παραδοσιακό κόμβο VPN.
Η εκτέλεση του NetBird client στο VPS σας συνδέει την υποδομή cloud σας με το ιδιωτικό σας δίκτυο NetBird, επιτρέποντας ασφαλή, κρυπτογραφημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους σε ολόκληρο το περιβάλλον σας, διατηρώντας παράλληλα ευαίσθητους φόρτους εργασίας εντελώς εκτός του public internet και υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του NetBird Client
WireGuard δικτύωση πλέγματος
Αυτόματα δημιουργεί απευθείας peer-to-peer WireGuard σήραγγες μεταξύ συσκευών, παρέχοντας κρυπτογραφημένη συνδεσιμότητα υψηλής απόδοσης χωρίς συμφόρηση από κεντρικό VPN server.
Zero-Trust Έλεγχος πρόσβασης
Οι λεπτομερείς πολιτικές δικτύου καθορίζουν ακριβώς ποιες συσκευές και χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιους πόρους, επιβάλλοντας πρόσβαση με το ελάχιστο δυνατό προνόμιο σε ολόκληρη την υποδομή σας.
SSO και MFA Ενσωμάτωση
Ενσωματώνεται με δημοφιλείς παρόχους ταυτότητας για single sign-on και multi-factor authentication, φέρνοντας ασφάλεια επιπέδου επιχείρησης στο ιδιωτικό σας δίκτυο χωρίς επιπλέον εργαλεία.
Αυτόματη NAT Traversal
Τα ενσωματωμένα hole-punching και relay fallback εξασφαλίζουν αξιόπιστη συνδεσιμότητα ακόμα και όταν οι συσκευές βρίσκονται πίσω από firewalls ή περιοριστικό NAT, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητο port forwarding.
Κβαντικά ανθεκτική κρυπτογράφηση
Η προαιρετική ενσωμάτωση Rosenpass προσθέτει post-quantum key exchange πάνω από το WireGuard, θωρακίζοντας τις κρυπτογραφημένες σήραγγές σας για το μέλλον έναντι αναδυόμενων απειλών.
Γιατί να τρέξω NetBird Client στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.