Το Ente είναι μια πλήρως open-source, κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο υπηρεσία φωτογραφιών και βίντεο που δίνει προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα. Κάθε αρχείο κρυπτογραφείται στη συσκευή σας πριν καν φτάσει στον server, έτσι μόνο εσείς και τα άτομα που προσκαλείτε ρητά μπορείτε να δείτε τις αναμνήσεις σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Ente στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία της υποκείμενης βάσης δεδομένων και του S3-compatible object storage, διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες εξελιγμένες εφαρμογές-πελάτες web, mobile και desktop που χρησιμοποιεί η δημόσια υπηρεσία. Οικογενειακά άλμπουμ, δημόσιοι σύνδεσμοι, αναγνώριση προσώπου στη συσκευή και απεριόριστος χώρος αποθήκευσης όλα παραμένουν υπό τον έλεγχό σας αντί για αυτόν ενός τρίτου μέρους.