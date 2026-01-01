Ανάπτυξη Ente με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας φωτογραφιών και βίντεο, κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο, ανοιχτού κώδικα, με κοινόχρηστα άλμπουμ και μηχανική μάθηση στη συσκευή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Ente
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ente
Το Ente είναι μια πλήρως open-source, κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο υπηρεσία φωτογραφιών και βίντεο που δίνει προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα. Κάθε αρχείο κρυπτογραφείται στη συσκευή σας πριν καν φτάσει στον server, έτσι μόνο εσείς και τα άτομα που προσκαλείτε ρητά μπορείτε να δείτε τις αναμνήσεις σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Ente στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία της υποκείμενης βάσης δεδομένων και του S3-compatible object storage, διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες εξελιγμένες εφαρμογές-πελάτες web, mobile και desktop που χρησιμοποιεί η δημόσια υπηρεσία. Οικογενειακά άλμπουμ, δημόσιοι σύνδεσμοι, αναγνώριση προσώπου στη συσκευή και απεριόριστος χώρος αποθήκευσης όλα παραμένουν υπό τον έλεγχό σας αντί για αυτόν ενός τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ente
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Πολυπλατφορμικοί πελάτες
Εγγενείς εφαρμογές iOS και Android, εφαρμογές υπολογιστή για macOS, Windows και Linux, καθώς και μια web εφαρμογή διατηρούν τη βιβλιοθήκη σας προσβάσιμη παντού με αυτόματο background backup.
Κοινόχρηστα οικογενειακά άλμπουμ
Δημιουργήστε άλμπουμ που μοιράζεστε με μέλη της οικογένειας ή στείλτε δημόσιους συνδέσμους με προαιρετικούς κωδικούς πρόσβασης και ημερομηνία λήξης, όλα αυτά χωρίς να εκθέτετε τα υποκείμενα αρχεία σε απλό κείμενο.
Επί της συσκευής face recognition
Η μηχανική μάθηση λειτουργεί εξ ολοκλήρου στην πλευρά του client για να ομαδοποιεί άτομα, να ανιχνεύει αντικείμενα και να τροφοδοτεί τη σημασιολογική αναζήτηση χωρίς ποτέ να στέλνει μη κρυπτογραφημένα δεδομένα στον server.
S3-συμβατός αποθηκευτικός χώρος
Το ενσωματωμένο MinIO bucket αποθηκεύει αντικείμενα τοπικά στον VPS και μπορεί να αντικατασταθεί με Backblaze B2, Wasabi, ή οποιονδήποτε S3-compatible πάροχο όταν αυξηθούν οι βιβλιοθήκες.
Πελάτες ανοιχτού κώδικα
Κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά και υπολογιστές, είναι με διαθέσιμο πηγαίο κώδικα και ανεξάρτητα ελέγξιμο, ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε την κρυπτογραφία μόνοι σας.
Γιατί να τρέξω Ente στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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