Αναπτύξτε το Mathesar με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διεπαφή ανοιχτού κώδικα τύπου υπολογιστικού φύλλου για εξερεύνηση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων PostgreSQL χωρίς να γράφετε SQL.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mathesar
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mathesar
Το Mathesar είναι μια εφαρμογή web ανοιχτού κώδικα που προσφέρει μια διεπαφή τύπου υπολογιστικού φύλλου πάνω από οποιαδήποτε βάση δεδομένων PostgreSQL. Αντί να αντικαταστήσει τη βάση δεδομένων σας, συνδέεται απευθείας χρησιμοποιώντας εγγενείς ρόλους και δικαιώματα PostgreSQL, έτσι ώστε κάθε χρήστης να βλέπει ακριβώς τα δεδομένα στα οποία έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης - χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό επίπεδο ταυτότητας.
Η αυτο-φιλοξενία του Mathesar διατηρεί τα δεδομένα σας υπό τον έλεγχό σας, παρέχοντας παράλληλα στα μη τεχνικά μέλη της ομάδας έναν τρόπο να αναζητούν, να φιλτράρουν και να επεξεργάζονται εγγραφές μέσω μιας οικείας διεπαφής πλέγματος. Οι προγραμματιστές διατηρούν πλήρη πρόσβαση στο υποκείμενο σχήμα Postgres, πράγμα που σημαίνει ότι το Mathesar λειτουργεί παράλληλα με τα υπάρχοντα εργαλεία σας αντί να τα αντικαθιστά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mathesar
Επεξεργασία σε στυλ υπολογιστικού φύλλου
Περιηγηθείτε, φιλτράρετε, ταξινομήστε και επεξεργαστείτε σειρές σε οποιονδήποτε πίνακα μέσω ενός οικείου πλέγματος — χωρίς να χρειάζεστε SQL ή database client.
Οπτικός query builder
Δημιουργήστε ερωτήματα με συνδέσεις, αθροίσεις και φίλτρα μέσω μιας διεπαφής point-and-click που παραμένει συγχρονισμένη με το σχήμα Postgres σας.
Εγγενής έλεγχος πρόσβασης
Η Mathesar χρησιμοποιεί πραγματικούς ρόλους και δικαιώματα PostgreSQL, έτσι ό,τι μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν οι χρήστες διέπεται πάντα από τους κανόνες ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας.
Εισαγωγή και εξαγωγή CSV
Ανεβάστε αρχεία CSV ή TSV απευθείας σε πίνακες, ή εξάγετε οποιαδήποτε προβολή σε ένα υπολογιστικό φύλλο για ανάλυση εκτός σύνδεσης.
Κοινόχρηστες φόρμες δεδομένων
Δημιουργήστε απλές φόρμες εισαγωγής που επιτρέπουν στους συνεργάτες να προσθέτουν σειρές σε έναν πίνακα χωρίς να εκθέτουν την πλήρη διεπαφή της βάσης δεδομένων.
Γιατί να τρέξω Mathesar στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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