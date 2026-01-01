Το Mathesar είναι μια εφαρμογή web ανοιχτού κώδικα που προσφέρει μια διεπαφή τύπου υπολογιστικού φύλλου πάνω από οποιαδήποτε βάση δεδομένων PostgreSQL. Αντί να αντικαταστήσει τη βάση δεδομένων σας, συνδέεται απευθείας χρησιμοποιώντας εγγενείς ρόλους και δικαιώματα PostgreSQL, έτσι ώστε κάθε χρήστης να βλέπει ακριβώς τα δεδομένα στα οποία έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης - χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό επίπεδο ταυτότητας.

Η αυτο-φιλοξενία του Mathesar διατηρεί τα δεδομένα σας υπό τον έλεγχό σας, παρέχοντας παράλληλα στα μη τεχνικά μέλη της ομάδας έναν τρόπο να αναζητούν, να φιλτράρουν και να επεξεργάζονται εγγραφές μέσω μιας οικείας διεπαφής πλέγματος. Οι προγραμματιστές διατηρούν πλήρη πρόσβαση στο υποκείμενο σχήμα Postgres, πράγμα που σημαίνει ότι το Mathesar λειτουργεί παράλληλα με τα υπάρχοντα εργαλεία σας αντί να τα αντικαθιστά.