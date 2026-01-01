Έκπτωση έως 69% για Mathesar

Αναπτύξτε το Mathesar με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Διεπαφή ανοιχτού κώδικα τύπου υπολογιστικού φύλλου για εξερεύνηση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων PostgreSQL χωρίς να γράφετε SQL.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Mathesar με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mathesar

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
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Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mathesar

Το Mathesar είναι μια εφαρμογή web ανοιχτού κώδικα που προσφέρει μια διεπαφή τύπου υπολογιστικού φύλλου πάνω από οποιαδήποτε βάση δεδομένων PostgreSQL. Αντί να αντικαταστήσει τη βάση δεδομένων σας, συνδέεται απευθείας χρησιμοποιώντας εγγενείς ρόλους και δικαιώματα PostgreSQL, έτσι ώστε κάθε χρήστης να βλέπει ακριβώς τα δεδομένα στα οποία έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης - χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό επίπεδο ταυτότητας.

Η αυτο-φιλοξενία του Mathesar διατηρεί τα δεδομένα σας υπό τον έλεγχό σας, παρέχοντας παράλληλα στα μη τεχνικά μέλη της ομάδας έναν τρόπο να αναζητούν, να φιλτράρουν και να επεξεργάζονται εγγραφές μέσω μιας οικείας διεπαφής πλέγματος. Οι προγραμματιστές διατηρούν πλήρη πρόσβαση στο υποκείμενο σχήμα Postgres, πράγμα που σημαίνει ότι το Mathesar λειτουργεί παράλληλα με τα υπάρχοντα εργαλεία σας αντί να τα αντικαθιστά.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Mathesar

Επεξεργασία σε στυλ υπολογιστικού φύλλου

Περιηγηθείτε, φιλτράρετε, ταξινομήστε και επεξεργαστείτε σειρές σε οποιονδήποτε πίνακα μέσω ενός οικείου πλέγματος — χωρίς να χρειάζεστε SQL ή database client.

Οπτικός query builder

Δημιουργήστε ερωτήματα με συνδέσεις, αθροίσεις και φίλτρα μέσω μιας διεπαφής point-and-click που παραμένει συγχρονισμένη με το σχήμα Postgres σας.

Εγγενής έλεγχος πρόσβασης

Η Mathesar χρησιμοποιεί πραγματικούς ρόλους και δικαιώματα PostgreSQL, έτσι ό,τι μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν οι χρήστες διέπεται πάντα από τους κανόνες ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας.

Εισαγωγή και εξαγωγή CSV

Ανεβάστε αρχεία CSV ή TSV απευθείας σε πίνακες, ή εξάγετε οποιαδήποτε προβολή σε ένα υπολογιστικό φύλλο για ανάλυση εκτός σύνδεσης.

Κοινόχρηστες φόρμες δεδομένων

Δημιουργήστε απλές φόρμες εισαγωγής που επιτρέπουν στους συνεργάτες να προσθέτουν σειρές σε έναν πίνακα χωρίς να εκθέτουν την πλήρη διεπαφή της βάσης δεδομένων.

Γιατί να τρέξω Mathesar στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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