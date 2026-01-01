Αναπτύξτε Bookshelf με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ενεργή αναβίωση της κοινότητας του Readarr για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης βιβλιοθήκης ebook και audiobook.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bookshelf
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bookshelf
Το Bookshelf είναι ο διάδοχος του Readarr, που συντηρείται από την κοινότητα, χτισμένο στο ίδιο arr framework που τροφοδοτεί τα Sonarr και Radarr. Παρακολουθεί τους αγαπημένους σας συγγραφείς, εντοπίζει νέες κυκλοφορίες και αυτόματα κατεβάζει και οργανώνει βιβλία μέσω των υπαρχόντων download clients σας - συμπεριλαμβανομένων των qBittorrent, Transmission, SABnzbd, και NZBGet - πριν τα αρχειοθετήσει στην βιβλιοθήκη σας Calibre ή Calibre-Web με καθαρά metadata.
Το self-hosting του Bookshelf σε ένα VPS διατηρεί την υπηρεσία σε λειτουργία 24/7 ώστε οι κυκλοφορίες να καταγράφονται τη στιγμή που εμφανίζονται, χωρίς να εξαρτάται από το αν ένας οικιακός υπολογιστής είναι online. Τα Persistent volumes διατηρούν τις λίστες συγγραφέων σας, τα προφίλ ποιότητας και το ιστορικό λήψεων σε όλες τις ενημερώσεις container.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bookshelf
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση συγγραφέων
Παρακολουθούνται ολόκληρες οι βιβλιογραφίες συγγραφέων και οι σειρές, ώστε κάθε νέα κυκλοφορία να τίθεται σε ουρά για αυτόματη λήψη χωρίς χειροκίνητη αναζήτηση.
Πολυμορφική υποστήριξη Ebook
Υποστηρίζει μορφότυπους EPUB, MOBI, AZW3, PDF και ακουστικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του M4B, προσφέροντάς σας ένα εργαλείο για ολόκληρη την ψηφιακή σας βιβλιοθήκη.
Λήψη Client Integration
Συνδέεται με qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd και NZBGet ώστε τα βιβλία να καταλήγουν στη βιβλιοθήκη σας μέσω όποιου πελάτη χρησιμοποιείτε ήδη.
Συγχρονισμός Βιβλιοθήκης Calibre
Ενσωματώνεται απευθείας με το Calibre και το Calibre-Web για να εισάγει αυτόματα νέες αποκτήσεις με συνεπή metadata και folder naming.
Διαχείριση προφίλ ποιότητας
Καθορίστε προτιμώμενες μορφές και επιλογές εφεδρείας ανά προφίλ, διασφαλίζοντας ότι οι λήψεις πληρούν τα πρότυπα ποιότητάς σας χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Γιατί να τρέχω Bookshelf στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.