Αναπτύξτε το Trailarr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτόματη λήψη και οργάνωση τρέιλερ ταινιών και τηλεοπτικών σειρών για τις βιβλιοθήκες πολυμέσων Radarr και Sonarr.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Trailarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Trailarr
Το Trailarr είναι ένα συνοδευτικό ανοιχτού κώδικα για το arr media stack που βρίσκει, κατεβάζει και αρχειοθετεί τρέιλερ μαζί με τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές που διαχειρίζονται ήδη οι Radarr και Sonarr. Συνδέεται με πολλαπλές Radarr, Sonarr και Plex instances, ανιχνεύει αν ένα τρέιλερ υπάρχει ήδη και χρησιμοποιεί το yt-dlp με το FFmpeg για να ανακτήσει τα ελλείποντα στην ανάλυση και τον codec που επιλέγετε.
Το self-hosting του Trailarr σε ένα VPS διατηρεί τη ροή εργασιών των τρέιλερ να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να δεσμεύει έναν οικιακό server, και τα κατεβασμένα αρχεία καταλήγουν στις ίδιες διαδρομές βιβλιοθήκης που σαρώνει ήδη ο media server σας. Οι προσαρμόσιμες συμβάσεις ονοματοδοσίας, τα προφίλ ποιότητας και το ιστορικό συμβάντων καθιστούν απλό να διατηρείτε μια πλήρη συλλογή τρέιλερ που λειτουργεί με Plex, Jellyfin, Emby και Kodi.
Βασικά χαρακτηριστικά του Trailarr
Συγχρονισμός Radarr και Sonarr
Συνδέεται με πολλαπλές εγκαταστάσεις Radarr, Sonarr και Plex για να ανακαλύψει κάθε παρακολουθούμενη ταινία και τηλεοπτική σειρά χωρίς μη αυτόματες εισαγωγές.
Αυτόματες λήψεις trailer
Χρησιμοποιεί yt-dlp και FFmpeg εσωτερικά για να ανακτήσει τρέιλερ και να τα επανακωδικοποιήσει στην προτιμώμενη ανάλυση, codec και ρυθμίσεις ήχου.
Προφίλ ποιότητας
Ορίστε κανόνες ανάλυσης, μορφής και φίλτρων ανά προφίλ, ώστε κάθε βιβλιοθήκη να λαμβάνει τρέιλερ που να ταιριάζουν στα πρότυπα ποιότητάς της.
Plex συμβάσεις ονοματοδοσίας
Αποθηκεύει τρέιλερ δίπλα σε αρχεία πολυμέσων χρησιμοποιώντας ονόματα σε στυλ Plex, ώστε τα Plex, Jellyfin, Emby και Kodi να τα εντοπίζουν χωρίς επιπλέον διαμόρφωση.
Επιτάχυνση υλικού
Η προαιρετική επιτάχυνση VAAPI και NVIDIA επιταχύνει το transcoding των trailer και διατηρεί τη χρήση της CPU χαμηλή σε μεγάλες βιβλιοθήκες.
Ιστορικό συμβάντων και logs
Η ενσωματωμένη παρακολούθηση συμβάντων και τα λεπτομερή αρχεία καταγραφής δείχνουν ακριβώς ποια τρέιλερ κατέβηκαν, παραλείφθηκαν ή απέτυχαν για εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων.
Γιατί να τρέξω Trailarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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