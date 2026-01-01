Έκπτωση έως 69% για Trailarr

Αναπτύξτε το Trailarr με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Αυτόματη λήψη και οργάνωση τρέιλερ ταινιών και τηλεοπτικών σειρών για τις βιβλιοθήκες πολυμέσων Radarr και Sonarr.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Trailarr με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Trailarr

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Trailarr

Το Trailarr είναι ένα συνοδευτικό ανοιχτού κώδικα για το arr media stack που βρίσκει, κατεβάζει και αρχειοθετεί τρέιλερ μαζί με τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές που διαχειρίζονται ήδη οι Radarr και Sonarr. Συνδέεται με πολλαπλές Radarr, Sonarr και Plex instances, ανιχνεύει αν ένα τρέιλερ υπάρχει ήδη και χρησιμοποιεί το yt-dlp με το FFmpeg για να ανακτήσει τα ελλείποντα στην ανάλυση και τον codec που επιλέγετε.

Το self-hosting του Trailarr σε ένα VPS διατηρεί τη ροή εργασιών των τρέιλερ να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να δεσμεύει έναν οικιακό server, και τα κατεβασμένα αρχεία καταλήγουν στις ίδιες διαδρομές βιβλιοθήκης που σαρώνει ήδη ο media server σας. Οι προσαρμόσιμες συμβάσεις ονοματοδοσίας, τα προφίλ ποιότητας και το ιστορικό συμβάντων καθιστούν απλό να διατηρείτε μια πλήρη συλλογή τρέιλερ που λειτουργεί με Plex, Jellyfin, Emby και Kodi.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Trailarr

Συγχρονισμός Radarr και Sonarr

Συνδέεται με πολλαπλές εγκαταστάσεις Radarr, Sonarr και Plex για να ανακαλύψει κάθε παρακολουθούμενη ταινία και τηλεοπτική σειρά χωρίς μη αυτόματες εισαγωγές.

Αυτόματες λήψεις trailer

Χρησιμοποιεί yt-dlp και FFmpeg εσωτερικά για να ανακτήσει τρέιλερ και να τα επανακωδικοποιήσει στην προτιμώμενη ανάλυση, codec και ρυθμίσεις ήχου.

Προφίλ ποιότητας

Ορίστε κανόνες ανάλυσης, μορφής και φίλτρων ανά προφίλ, ώστε κάθε βιβλιοθήκη να λαμβάνει τρέιλερ που να ταιριάζουν στα πρότυπα ποιότητάς της.

Plex συμβάσεις ονοματοδοσίας

Αποθηκεύει τρέιλερ δίπλα σε αρχεία πολυμέσων χρησιμοποιώντας ονόματα σε στυλ Plex, ώστε τα Plex, Jellyfin, Emby και Kodi να τα εντοπίζουν χωρίς επιπλέον διαμόρφωση.

Επιτάχυνση υλικού

Η προαιρετική επιτάχυνση VAAPI και NVIDIA επιταχύνει το transcoding των trailer και διατηρεί τη χρήση της CPU χαμηλή σε μεγάλες βιβλιοθήκες.

Ιστορικό συμβάντων και logs

Η ενσωματωμένη παρακολούθηση συμβάντων και τα λεπτομερή αρχεία καταγραφής δείχνουν ακριβώς ποια τρέιλερ κατέβηκαν, παραλείφθηκαν ή απέτυχαν για εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Γιατί να τρέξω Trailarr στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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