Το Trailarr είναι ένα συνοδευτικό ανοιχτού κώδικα για το arr media stack που βρίσκει, κατεβάζει και αρχειοθετεί τρέιλερ μαζί με τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές που διαχειρίζονται ήδη οι Radarr και Sonarr. Συνδέεται με πολλαπλές Radarr, Sonarr και Plex instances, ανιχνεύει αν ένα τρέιλερ υπάρχει ήδη και χρησιμοποιεί το yt-dlp με το FFmpeg για να ανακτήσει τα ελλείποντα στην ανάλυση και τον codec που επιλέγετε.

Το self-hosting του Trailarr σε ένα VPS διατηρεί τη ροή εργασιών των τρέιλερ να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να δεσμεύει έναν οικιακό server, και τα κατεβασμένα αρχεία καταλήγουν στις ίδιες διαδρομές βιβλιοθήκης που σαρώνει ήδη ο media server σας. Οι προσαρμόσιμες συμβάσεις ονοματοδοσίας, τα προφίλ ποιότητας και το ιστορικό συμβάντων καθιστούν απλό να διατηρείτε μια πλήρη συλλογή τρέιλερ που λειτουργεί με Plex, Jellyfin, Emby και Kodi.