Το Eclipse Hawkbit είναι ένα ανεξάρτητο από το domain back-end framework για την κυκλοφορία ενημερώσεων λογισμικού σε περιορισμένες συσκευές άκρου, πύλες και ελεγκτές συνδεδεμένα σε δίκτυα βασισμένα σε IP. Κατασκευασμένο σε Java και Spring, παρέχει την υποδομή από την πλευρά του server που χρειάζονται οι διαχειριστές στόλου για να προγραμματίζουν, να στοχεύουν και να παρακολουθούν over-the-air ενημερώσεις σε βιομηχανική κλίμακα.

Η αυτο-φιλοξενία του Hawkbit στο δικό σας VPS διατηρεί τα αποθέματα συσκευών, τα δυαδικά αρχεία τεχνουργημάτων και την τηλεμετρία κυκλοφορίας υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά συσκευή ή εξάρτηση από προμηθευτή. Εκθέτει το Direct Device Integration API για συσκευές και ένα Management API για την ενορχήστρωση καμπανιών από τα δικά σας εργαλεία.