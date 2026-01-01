Αναπτύξτε το Eclipse Hawkbit με ένα κλικ.
Διαχείριση ενημερώσεων IoT ανοιχτού κώδικα για την κυκλοφορία firmware και software σε στόλους συνδεδεμένων συσκευών edge.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Eclipse Hawkbit
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Eclipse Hawkbit
Το Eclipse Hawkbit είναι ένα ανεξάρτητο από το domain back-end framework για την κυκλοφορία ενημερώσεων λογισμικού σε περιορισμένες συσκευές άκρου, πύλες και ελεγκτές συνδεδεμένα σε δίκτυα βασισμένα σε IP. Κατασκευασμένο σε Java και Spring, παρέχει την υποδομή από την πλευρά του server που χρειάζονται οι διαχειριστές στόλου για να προγραμματίζουν, να στοχεύουν και να παρακολουθούν over-the-air ενημερώσεις σε βιομηχανική κλίμακα.
Η αυτο-φιλοξενία του Hawkbit στο δικό σας VPS διατηρεί τα αποθέματα συσκευών, τα δυαδικά αρχεία τεχνουργημάτων και την τηλεμετρία κυκλοφορίας υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά συσκευή ή εξάρτηση από προμηθευτή. Εκθέτει το Direct Device Integration API για συσκευές και ένα Management API για την ενορχήστρωση καμπανιών από τα δικά σας εργαλεία.
Βασικά χαρακτηριστικά του Eclipse Hawkbit
Στοχευμένες κυκλοφορίες
Ορίστε ομάδες διάθεσης βάσει χαρακτηριστικών συσκευής και προωθήστε ενημερώσεις σε ελεγχόμενα κύματα, με όρια επιτυχίας και αυτόματους μηχανισμούς επαναφοράς.
Αποθετήριο τεχνουργημάτων
Ανεβάστε, διαχειριστείτε εκδόσεις και διανείμετε εικόνες firmware, πακέτα OS και πακέτα εφαρμογών από ένα ενσωματωμένο artifact store με επαλήθευση checksum.
Άμεσο API Συσκευής
Οι συσκευές ελέγχουν το DDI REST interface για να ανακτήσουν τις ανατεθειμένες ενημερώσεις, να αναφέρουν την πρόοδο και να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα εγκατάστασης χωρίς ειδικό κώδικα μεταφοράς.
Multi-tenant έτοιμο
Απομονώστε στόλους συσκευών, χρήστες και αποθετήρια λογισμικού ανά tenant - χρήσιμο για τη διαχείριση αναπτύξεων πελατών ή τον διαχωρισμό γραμμών προϊόντων.
Διαχείριση REST API
Διαχειρίζεται προγραμματιστικά rollouts, στόχους, σύνολα διανομής και μονάδες λογισμικού για να ενσωματωθεί με CI/CD pipelines και υπάρχοντα operations tooling.
RabbitMQ event bus
Μεταδώστε τις αλλαγές κατάστασης συσκευών και τα γεγονότα ανάπτυξης στο RabbitMQ, ώστε τα συστήματα κατάντη να μπορούν να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο χωρίς συνεχή αναζήτηση στη βάση δεδομένων.
Γιατί να τρέξω Eclipse Hawkbit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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