Το Beszel είναι μια ελαφριά πλατφόρμα server monitoring που παρέχει ολοκληρωμένη ορατότητα συστήματος — CPU, memory, disk, network, θερμοκρασία, GPU, S.M.A.R.T. disk health, και στατιστικά Docker και Podman ανά container — χωρίς το επιπλέον κόστος πόρων πλήρων στοίβων παρατηρησιμότητας όπως το Prometheus και το Grafana. Χτισμένο σε PocketBase με Go backend, χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική hub-and-agent: το hub φιλοξενεί το web interface και αποθηκεύει ιστορικά δεδομένα, ενώ ελαφριοί agents τρέχουν σε κάθε παρακολουθούμενο server για τη συλλογή metrics.

Το Self-hosting του Beszel σας δίνει ένα monitoring hub που είναι ανεξάρτητο από τους servers που παρακολουθεί, έτσι ώστε τα προβλήματα υποδομής να είναι ορατά ακόμα και όταν τα μεμονωμένα συστήματα βρίσκονται υπό πίεση. Οι διαμορφώσιμες alerts σας ειδοποιούν όταν ξεπεραστούν τα όρια CPU, memory, disk, bandwidth ή θερμοκρασίας, και τα αυτόματα backups σε τοπικό δίσκο ή S3-compatible storage προστατεύουν τα ιστορικά δεδομένα απόδοσής σας.