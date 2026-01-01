Αναπτύξτε το Beszel με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά πλατφόρμα παρακολούθησης server με στατιστικά Docker container, ιστορικά δεδομένα και διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις για την υποδομή σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Beszel
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Beszel
Το Beszel είναι μια ελαφριά πλατφόρμα server monitoring που παρέχει ολοκληρωμένη ορατότητα συστήματος — CPU, memory, disk, network, θερμοκρασία, GPU, S.M.A.R.T. disk health, και στατιστικά Docker και Podman ανά container — χωρίς το επιπλέον κόστος πόρων πλήρων στοίβων παρατηρησιμότητας όπως το Prometheus και το Grafana. Χτισμένο σε PocketBase με Go backend, χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική hub-and-agent: το hub φιλοξενεί το web interface και αποθηκεύει ιστορικά δεδομένα, ενώ ελαφριοί agents τρέχουν σε κάθε παρακολουθούμενο server για τη συλλογή metrics.
Το Self-hosting του Beszel σας δίνει ένα monitoring hub που είναι ανεξάρτητο από τους servers που παρακολουθεί, έτσι ώστε τα προβλήματα υποδομής να είναι ορατά ακόμα και όταν τα μεμονωμένα συστήματα βρίσκονται υπό πίεση. Οι διαμορφώσιμες alerts σας ειδοποιούν όταν ξεπεραστούν τα όρια CPU, memory, disk, bandwidth ή θερμοκρασίας, και τα αυτόματα backups σε τοπικό δίσκο ή S3-compatible storage προστατεύουν τα ιστορικά δεδομένα απόδοσής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Beszel
Μετρικά Docker container
Παρακολουθήστε τη χρήση CPU, μνήμης και δικτύου ανά container, παράλληλα με τις μετρήσεις του συστήματος host, προσφέροντάς σας μια ενοποιημένη εικόνα τόσο του host όσο και των containerized φόρτων εργασίας του.
Αρχιτεκτονική Hub-and-agent
Ένας ενιαίος κόμβος συγκεντρώνει δεδομένα από απεριόριστους πράκτορες που εκτελούνται σε απομακρυσμένους servers, διευκολύνοντας την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου από έναν πίνακα ελέγχου.
Διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις
Ορίστε όρια για οποιαδήποτε παρακολουθούμενη μέτρηση - CPU load, disk usage, θερμοκρασία, bandwidth - και λάβετε ειδοποιήσεις πριν τα προβλήματα επηρεάσουν τους χρήστες.
Διατήρηση ιστορικών δεδομένων
Το ιστορικό απόδοσης αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του κόμβου, επιτρέποντας μακροπρόθεσμη ανάλυση τάσεων και τον προγραμματισμό χωρητικότητας πέρα από όσα μπορούν να δείξουν μόνο οι πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.
Παρακολούθηση GPU και S.M.A.R.T.
Παρακολουθήστε τη χρήση GPU Nvidia, AMD και Intel παράλληλα με τα δεδομένα υγείας δίσκων S.M.A.R.T. για να εντοπίσετε την υποβάθμιση του hardware πριν αυτή προκαλέσει βλάβες.
Γιατί να τρέχω Beszel στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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