Αναπτύξτε το Littlelink-Server με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Stateless self-hosted εναλλακτική του Linktree για σελίδες βιογραφικού δημιουργών με δεκάδες ενσωματωμένα κουμπιά κοινωνικών μέσων και επωνυμίας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Littlelink-Server
Το Littlelink-Server είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα, χωρίς κατάσταση υπηρεσία link-in-bio, κατασκευασμένη ως μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση του Linktree. Δημιουργεί μια ενιαία σελίδα προορισμού που συγκεντρώνει όλους τους σημαντικούς σας συνδέσμους - προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, κανάλια περιεχομένου, email, σελίδες δωρεών - πίσω από ένα σύντομο URL που μπορείτε να βάλετε σε οποιοδήποτε βιογραφικό.
Επειδή ολόκληρη η σελίδα δημιουργείται από μεταβλητές περιβάλλοντος, δεν υπάρχει βάση δεδομένων, ούτε πίνακας διαχείρισης, και καμία τιμολόγηση ανά χρήστη. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί την επισκεψιμότητα, το branding και τα analytics σε υποδομή που ελέγχετε, με πλήρη ιδιοκτησία του domain και μηδενικά δεδομένα που μοιράζονται με μια πλατφόρμα τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Littlelink-Server
Δοχείο χωρίς κατάσταση
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων ή μόνιμη αποθήκευση - ολόκληρη η σελίδα αποδίδεται από μεταβλητές περιβάλλοντος, καθιστώντας τις αναπτύξεις γρήγορες και αναλώσιμες.
150+ κουμπιά επωνυμίας
Έρχεται με εγγενή, αναγνωρίσιμα κουμπιά για GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, και πάνω από εκατό επιπλέον υπηρεσίες, έτοιμο προς χρήση.
Φωτεινά και σκοτεινά θέματα
Επιλέξτε ανάμεσα σε ενσωματωμένες φωτεινές και σκοτεινές λειτουργίες παρουσίασης για να ταιριάξετε με την προσωπική σας επωνυμία χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένο CSS.
Προσαρμοσμένη σειρά κουμπιών
Αναδιατάξτε ποιες συνδέσεις εμφανίζονται πρώτες χρησιμοποιώντας μια απλή λίστα διαχωρισμένη με κόμματα, ώστε οι πιο σημαντικοί προορισμοί να παραμένουν ορατοί χωρίς κύλιση.
Open Graph μεταδεδομένα
Περιλαμβάνει διαμορφώσιμες ετικέτες Open Graph και Twitter Card ώστε οι προεπισκοπήσεις στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να εμφανίζουν καθαρά το avatar, το όνομα και το βιογραφικό σας.
Προαιρετικά Umami analytics
Ενσωματώνεται με self-hosted Umami για να παρακολουθεί κλικ σε συνδέσμους ιδιωτικά χωρίς cookies τρίτων ή εξωτερικούς ιχνηλάτες.
Γιατί να τρέξω Littlelink-Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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