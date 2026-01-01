Το Littlelink-Server είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα, χωρίς κατάσταση υπηρεσία link-in-bio, κατασκευασμένη ως μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση του Linktree. Δημιουργεί μια ενιαία σελίδα προορισμού που συγκεντρώνει όλους τους σημαντικούς σας συνδέσμους - προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, κανάλια περιεχομένου, email, σελίδες δωρεών - πίσω από ένα σύντομο URL που μπορείτε να βάλετε σε οποιοδήποτε βιογραφικό.

Επειδή ολόκληρη η σελίδα δημιουργείται από μεταβλητές περιβάλλοντος, δεν υπάρχει βάση δεδομένων, ούτε πίνακας διαχείρισης, και καμία τιμολόγηση ανά χρήστη. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί την επισκεψιμότητα, το branding και τα analytics σε υποδομή που ελέγχετε, με πλήρη ιδιοκτησία του domain και μηδενικά δεδομένα που μοιράζονται με μια πλατφόρμα τρίτου μέρους.