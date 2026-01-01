Το LocalAI είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εναλλακτική λύση στο OpenAI API που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Εφαρμόζει την προδιαγραφή OpenAI REST API, έτσι ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή έχει δημιουργηθεί για το OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen, και εκατοντάδες άλλες — να μπορεί να μεταβεί στο LocalAI αλλάζοντας μια μόνο διεύθυνση URL τελικού σημείου χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις κώδικα. Υποστηρίζει γλωσσικά μοντέλα μέσω του llama.cpp, δημιουργία εικόνων μέσω του Stable Diffusion, και μεταγραφή ήχου μέσω του Whisper, όλα παρέχονται από ένα container με ενσωματωμένη συλλογή μοντέλων και chat UI.

Η αυτο-φιλοξενία του LocalAI σημαίνει ότι τα prompts, οι απαντήσεις και το παραγόμενο περιεχόμενό σας δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά token, δεν υπάρχουν όρια ρυθμού, και καμία εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα API τρίτων — καθιστώντας το πρακτικό για φόρτους εργασίας ευαίσθητους στην ιδιωτικότητα και οικονομικά αποδοτικές αναπτύξεις παραγωγής.