Αναπτύξτε το LocalAI με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος, συμβατός με OpenAI API inference server που εκτελεί LLMs, δημιουργία εικόνων και μεταγραφή ήχου στο δικό σας hardware.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LocalAI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LocalAI
Το LocalAI είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εναλλακτική λύση στο OpenAI API που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Εφαρμόζει την προδιαγραφή OpenAI REST API, έτσι ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή έχει δημιουργηθεί για το OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen, και εκατοντάδες άλλες — να μπορεί να μεταβεί στο LocalAI αλλάζοντας μια μόνο διεύθυνση URL τελικού σημείου χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις κώδικα. Υποστηρίζει γλωσσικά μοντέλα μέσω του llama.cpp, δημιουργία εικόνων μέσω του Stable Diffusion, και μεταγραφή ήχου μέσω του Whisper, όλα παρέχονται από ένα container με ενσωματωμένη συλλογή μοντέλων και chat UI.
Η αυτο-φιλοξενία του LocalAI σημαίνει ότι τα prompts, οι απαντήσεις και το παραγόμενο περιεχόμενό σας δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά token, δεν υπάρχουν όρια ρυθμού, και καμία εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα API τρίτων — καθιστώντας το πρακτικό για φόρτους εργασίας ευαίσθητους στην ιδιωτικότητα και οικονομικά αποδοτικές αναπτύξεις παραγωγής.
Βασικά χαρακτηριστικά του LocalAI
OpenAI API Συμβατό
Χρησιμοποιήστε το ως αντικατάσταση για κλήσεις OpenAI API χωρίς να αλλάξετε τον κώδικα της εφαρμογής — απλώς ενημερώστε το βασικό URL και αλλάξτε το κλειδί API.
Πολυτροπική συμπερασματολογία
Εκτελέστε μοντέλα γλώσσας, δημιουργία εικόνων (Stable Diffusion) και μεταγραφή ήχου (Whisper) από έναν μόνο server υπό ένα ενιαίο API.
Ενσωματωμένη συλλογή μοντέλων
Περιηγηθείτε, κατεβάστε και ενεργοποιήστε προδιαμορφωμένα μοντέλα μέσω του web UI χωρίς να γράφετε αρχεία διαμόρφωσης ή να εκτελείτε εντολές CLI.
Λειτουργία μόνο με CPU
Λειτουργεί σε τυπικό VPS hardware χωρίς απαιτήσεις GPU - η επιτάχυνση GPU υποστηρίζεται όταν είναι διαθέσιμη αλλά ποτέ δεν απαιτείται.
Χωρίς κόστος Token
Απεριόριστη εξαγωγή συμπερασμάτων χωρίς τιμολόγηση ανά αίτημα, όρια χρήσης ή επιπλέον χρεώσεις — το μόνο σας κόστος είναι το VPS που το εκτελεί.
Γιατί να τρέξω LocalAI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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