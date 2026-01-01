Το Ubooquity είναι ένας δωρεάν, cross-platform home server για ebooks, comics, περιοδικά και PDFs. Σαρώνει τους φακέλους της βιβλιοθήκης σας, δημιουργεί περιηγήσιμες μικρογραφίες και metadata, και προσφέρει τα πάντα μέσω ενός καθαρού web reader που υποστηρίζει EPUB, CBZ, CBR, PDF και άλλα - συν ένα OPDS feed για εφαρμογές ανάγνωσης για κινητά που προτιμούν το δικό τους UI.

Το self-hosting του Ubooquity σε ένα VPS διατηρεί τη βιβλιοθήκη ανάγνωσής σας ιδιωτική και πάντα διαθέσιμη, με υποστήριξη πολλών χρηστών, έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, και έναν ενσωματωμένο browser-based comic reader βελτιστοποιημένο για αναστροφή σελίδων σε πλήρη οθόνη σε επιτραπέζιους υπολογιστές, tablet και τηλέφωνα.