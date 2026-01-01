Αναπτύξτε το Ubooquity με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted home server για ebooks και comics με έναν καθαρό web reader και OPDS feed για mobile apps.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Ubooquity
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ubooquity
Το Ubooquity είναι ένας δωρεάν, cross-platform home server για ebooks, comics, περιοδικά και PDFs. Σαρώνει τους φακέλους της βιβλιοθήκης σας, δημιουργεί περιηγήσιμες μικρογραφίες και metadata, και προσφέρει τα πάντα μέσω ενός καθαρού web reader που υποστηρίζει EPUB, CBZ, CBR, PDF και άλλα - συν ένα OPDS feed για εφαρμογές ανάγνωσης για κινητά που προτιμούν το δικό τους UI.
Το self-hosting του Ubooquity σε ένα VPS διατηρεί τη βιβλιοθήκη ανάγνωσής σας ιδιωτική και πάντα διαθέσιμη, με υποστήριξη πολλών χρηστών, έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, και έναν ενσωματωμένο browser-based comic reader βελτιστοποιημένο για αναστροφή σελίδων σε πλήρη οθόνη σε επιτραπέζιους υπολογιστές, tablet και τηλέφωνα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ubooquity
eBooks, κόμικς και PDF
Ενιαία βιβλιοθήκη που συνδυάζει ebooks (EPUB), comics (CBZ, CBR) και έγγραφα PDF, το καθένα με αναγνώστες και προβολείς κατάλληλους για την εκάστοτε μορφή.
Αναγνώστης κόμικ στο browser
Αναγνώστης κόμικ πλήρους οθόνης με εφέ αναστροφής σελίδων, λειτουργία διπλής σελίδας, ζουμ και σελιδοδείκτες - σχεδιασμένος ειδικά για κόμικ και manga.
OPDS feed για εφαρμογές για κινητά
OPDS endpoint συμβατό με τα πρότυπα ενσωματώνεται με εφαρμογές ανάγνωσης iOS και Android όπως οι Chunky, Marvin, Aldiko και άλλες.
Έλεγχος πρόσβασης πολλαπλών χρηστών
Λογαριασμοί ανά χρήστη με δικαιώματα βάσει ρόλου επιτρέπουν στα νοικοκυριά να μοιράζονται μια βιβλιοθήκη, διατηρώντας παράλληλα τις λίστες ανάγνωσης, την πρόοδο και την πρόσβαση προσαρμοσμένες ανά μέλος.
Αυτόματη σάρωση βιβλιοθήκης
Ο σαρωτής παρασκηνίου εντοπίζει νέα αρχεία καθώς τα προσθέτετε στον τόμο της βιβλιοθήκης, ανανεώνοντας τα metadata και τα thumbnails χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Γιατί να τρέξω Ubooquity στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.