Αναπτύξτε το Meilisearch με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη σε Rust, που προσφέρει αποτελέσματα με ανοχή σε τυπογραφικά λάθη σε λιγότερο από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Meilisearch
Το Meilisearch είναι μια εξαιρετικά γρήγορη, ανοιχτού κώδικα μηχανή αναζήτησης γραμμένη σε Rust που επιστρέφει σχετικά αποτελέσματα σε λιγότερο από 50ms με ενσωματωμένη ανοχή σε τυπογραφικά λάθη, φιλτράρισμα με όψεις (faceted filtering) και προσαρμόσιμη κατάταξη — όλα μέσω ενός απλού REST API. Λειτουργεί άμεσα με έξυπνες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, καθιστώντας απλή την προσθήκη ισχυρής αναζήτησης σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ιστοσελίδες τεκμηρίωσης και εφαρμογές SaaS.
Το hosting του Meilisearch στον δικό σας VPS σάς παρέχει αποκλειστική CPU και μνήμη για σταθερή απόδοση κάτω των 50ms υπό φόρτο, απεριόριστη ευρετηρίαση εγγράφων με σταθερό κόστος, και πλήρη έλεγχο της ασφάλειας και της διαμόρφωσης χωρίς να βασίζεστε σε μια διαχειριζόμενη υπηρεσία αναζήτησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Meilisearch
Αποτελέσματα κάτω από 50ms
Η μηχανή βασισμένη σε Rust επιστρέφει αποτελέσματα αναζήτησης σε λιγότερο από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ακόμη και σε εκατομμύρια έγγραφα.
Ενσωματωμένη ανοχή σε τυπογραφικά λάθη
Οι χρήστες βρίσκουν αυτό που χρειάζονται ακόμα και με ορθογραφικά λάθη - δεν απαιτείται διαμόρφωση για να ενεργοποιηθεί η έξυπνη διόρθωση τυπογραφικών λαθών.
Φιλτράρισμα με όψεις
Ισχυρά φίλτρα και όψεις επιτρέπουν στους χρήστες να περιορίσουν τα αποτελέσματα αναζήτησης ανά κατηγορία, τιμή, ετικέτα ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό.
Απλός REST API
Ολοκληρωμένα SDKs για JavaScript, Python, PHP, Go και άλλα καθιστούν την ενσωμάτωση απλή για οποιοδήποτε stack.
Ευρετηρίαση πραγματικού χρόνου
Τα έγγραφα είναι αναζητήσιμα αμέσως μετά την προσθήκη τους, χωρίς καθυστερήσεις αναδημιουργίας ή μη αυτόματες ανανεώσεις ευρετηρίου.
Γιατί να τρέξω Meilisearch στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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