Το Meilisearch είναι μια εξαιρετικά γρήγορη, ανοιχτού κώδικα μηχανή αναζήτησης γραμμένη σε Rust που επιστρέφει σχετικά αποτελέσματα σε λιγότερο από 50ms με ενσωματωμένη ανοχή σε τυπογραφικά λάθη, φιλτράρισμα με όψεις (faceted filtering) και προσαρμόσιμη κατάταξη — όλα μέσω ενός απλού REST API. Λειτουργεί άμεσα με έξυπνες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, καθιστώντας απλή την προσθήκη ισχυρής αναζήτησης σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ιστοσελίδες τεκμηρίωσης και εφαρμογές SaaS.

Το hosting του Meilisearch στον δικό σας VPS σάς παρέχει αποκλειστική CPU και μνήμη για σταθερή απόδοση κάτω των 50ms υπό φόρτο, απεριόριστη ευρετηρίαση εγγράφων με σταθερό κόστος, και πλήρη έλεγχο της ασφάλειας και της διαμόρφωσης χωρίς να βασίζεστε σε μια διαχειριζόμενη υπηρεσία αναζήτησης.