Αναπτύξτε το PowerDNS-Admin με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύγχρονο web interface για τη διαχείριση ζωνών PowerDNS, εγγραφών, χρηστών και ελέγχου πρόσβασης από ένα ενιαίο πίνακα ελέγχου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PowerDNS-Admin
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PowerDNS-Admin
Το PowerDNS-Admin είναι μια διεπαφή web ανοιχτού κώδικα για τον εξυπηρετητή DNS PowerDNS authoritative, παρέχοντάς σας ένα φιλικό περιβάλλον χρήστη (UI) για τη διαχείριση ζωνών DNS forward και reverse, εγγραφών, προτύπων και κλειδιών DNSSEC χωρίς να χρειάζεται να επεξεργάζεστε αρχεία διαμόρφωσης ή να δημιουργείτε χειροκίνητα κλήσεις API. Υποστηρίζει έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, δικαιώματα ανά ζώνη, καταγραφή δραστηριότητας και έλεγχο ταυτότητας μέσω LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), καθώς και ενσωματωμένους τοπικούς λογαριασμούς με προαιρετική επαλήθευση δύο παραγόντων.
Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το PowerDNS-Admin μαζί με έναν εξυπηρετητή PowerDNS authoritative και ένα backend MariaDB, ώστε να αποκτήσετε μια πλήρως ενσωματωμένη στοίβα DNS hosting στον δικό σας VPS. Η αυτο-φιλοξενία τοποθετεί τους nameservers, τα δεδομένα ζώνης και το DNS API σας εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά ζώνη και χωρίς την εμπλοκή τρίτου παρόχου DNS.
Βασικά χαρακτηριστικά του PowerDNS-Admin
Διαχείριση ζωνών UI
Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε και διαγράψτε forward και reverse DNS zones και records μέσω ενός καθαρού web dashboard αντί να επεξεργάζεστε zone files ή να καλείτε raw APIs.
Περιλαμβανόμενος PowerDNS server
Περιλαμβάνει έναν έτοιμο PowerDNS authoritative server με ενεργοποιημένο το HTTP API και προ-συνδεδεμένο στο admin UI, έτσι ώστε το σύστημα να είναι άμεσα λειτουργικό.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Αντιστοιχίστε διαχειριστές, χειριστές και χρήστες σε επίπεδο ζώνης με λεπτομερή δικαιώματα ανά ζώνη, ώστε οι ομάδες να μπορούν να διαχειρίζονται το DNS χωρίς να μοιράζονται έναν λογαριασμό super-admin.
Επιχειρησιακή πιστοποίηση
Συνδεθείτε σε υπάρχοντα συστήματα ταυτότητας με LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), και προαιρετικό TOTP two-factor authentication για τοπικούς λογαριασμούς.
Καταγραφή δραστηριότητας και έλεγχος
Κάθε αλλαγή ζώνης και καταχώρισης καταγράφεται με τον υπεύθυνο χρήστη, παρέχοντάς σας ένα πλήρες ίχνος ελέγχου για συμμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
Πρότυπα ζώνης και IDN
Επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα ζωνών επιταχύνουν την ενσωμάτωση νέων domains, ενώ η πλήρης υποστήριξη IDN και Punycode καλύπτει τα διεθνοποιημένα ονόματα domain χωρίς μη αυτόματη μετατροπή.
Γιατί να τρέξω PowerDNS-Admin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS για εντολές εργασίας, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων