Το PowerDNS-Admin είναι μια διεπαφή web ανοιχτού κώδικα για τον εξυπηρετητή DNS PowerDNS authoritative, παρέχοντάς σας ένα φιλικό περιβάλλον χρήστη (UI) για τη διαχείριση ζωνών DNS forward και reverse, εγγραφών, προτύπων και κλειδιών DNSSEC χωρίς να χρειάζεται να επεξεργάζεστε αρχεία διαμόρφωσης ή να δημιουργείτε χειροκίνητα κλήσεις API. Υποστηρίζει έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, δικαιώματα ανά ζώνη, καταγραφή δραστηριότητας και έλεγχο ταυτότητας μέσω LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), καθώς και ενσωματωμένους τοπικούς λογαριασμούς με προαιρετική επαλήθευση δύο παραγόντων.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το PowerDNS-Admin μαζί με έναν εξυπηρετητή PowerDNS authoritative και ένα backend MariaDB, ώστε να αποκτήσετε μια πλήρως ενσωματωμένη στοίβα DNS hosting στον δικό σας VPS. Η αυτο-φιλοξενία τοποθετεί τους nameservers, τα δεδομένα ζώνης και το DNS API σας εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά ζώνη και χωρίς την εμπλοκή τρίτου παρόχου DNS.