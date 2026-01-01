Το Notifiarr είναι ένας self-hosted client για την υπηρεσία Notifiarr.com, επιτρέποντας τη βαθιά ενσωμάτωση μεταξύ της στοίβας αυτοματισμού πολυμέσων σας — συμπεριλαμβανομένων των Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και Plex — και ενός κεντρικού συστήματος ειδοποιήσεων. Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των τοπικών σας υπηρεσιών και του Notifiarr.com, μεταδίδοντας συμβάντα, ενεργοποιώντας προσαρμοσμένες ροές εργασίας και παραδίδοντας ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σε Discord, Slack και άλλες πλατφόρμες.

Με την εκτέλεση του client Notifiarr στο δικό σας VPS, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο των ενσωματώσεων της στοίβας πολυμέσων σας χωρίς να εκθέτετε μεμονωμένες υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Διαμορφώστε τα πάντα μέσω ενός καθαρού web interface, παρακολουθήστε την υγεία του συστήματος και δρομολογήστε τις ειδοποιήσεις ακριβώς εκεί που τις χρειάζεστε.