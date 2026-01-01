Αναπτύξτε το Notifiarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ενοποιημένος πελάτης για το Notifiarr.com που γεφυρώνει το media stack σας με ισχυρές ροές εργασίας ειδοποιήσεων και αυτοματισμού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Notifiarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Notifiarr
Το Notifiarr είναι ένας self-hosted client για την υπηρεσία Notifiarr.com, επιτρέποντας τη βαθιά ενσωμάτωση μεταξύ της στοίβας αυτοματισμού πολυμέσων σας — συμπεριλαμβανομένων των Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και Plex — και ενός κεντρικού συστήματος ειδοποιήσεων. Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των τοπικών σας υπηρεσιών και του Notifiarr.com, μεταδίδοντας συμβάντα, ενεργοποιώντας προσαρμοσμένες ροές εργασίας και παραδίδοντας ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σε Discord, Slack και άλλες πλατφόρμες.
Με την εκτέλεση του client Notifiarr στο δικό σας VPS, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο των ενσωματώσεων της στοίβας πολυμέσων σας χωρίς να εκθέτετε μεμονωμένες υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Διαμορφώστε τα πάντα μέσω ενός καθαρού web interface, παρακολουθήστε την υγεία του συστήματος και δρομολογήστε τις ειδοποιήσεις ακριβώς εκεί που τις χρειάζεστε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Notifiarr
Ενσωμάτωση Starr App
Συνδέστε τα Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και άλλα για να μεταδίδετε συμβάντα πολυμέσων και να ενεργοποιείτε αυτόματα προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.
Ειδοποιήσεις Discord
Παρέχετε πλούσιες, προσαρμόσιμες ειδοποιήσεις σε κανάλια Discord με γραφικά πολυμέσων, μεταδεδομένα και κουμπιά ενέργειας.
Παρακολούθηση υγείας συστήματος
Παρακολουθήστε τον χώρο δίσκου, την CPU, τη μνήμη και την υγεία του δίσκου από ένα ενιαίο dashboard με αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις.
Plex & Tautulli Υποστήριξη
Λάβετε ενημερώσεις αναπαραγωγής σε εξέλιξη, συμβάντα αναπαραγωγής και ειδοποιήσεις δραστηριότητας χρήστη απευθείας από τον Plex Media Server.
Πολυπλατφορμικές ειδοποιήσεις
Δρομολογήστε ειδοποιήσεις σε Slack, Telegram, email και άλλες πλατφόρμες παράλληλα με το Discord για ευέλικτη παράδοση.
Γιατί να τρέξω Notifiarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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