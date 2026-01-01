Το Cleanuparr είναι ένας self-hosted download manager φτιαγμένος ειδικά για το οικοσύστημα Servarr. Συνδέεται με τα Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και Whisparr, καθώς και με τα qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent και rTorrent, και στη συνέχεια επιθεωρεί συνεχώς την queue για να εντοπίσει και να αφαιρέσει λήψεις που έχουν κολλήσει, έχουν μπλοκαριστεί σε metadata, κατεβαίνουν πολύ αργά, αποτυγχάνουν να εισαχθούν ή ταιριάζουν με γνωστά μοτίβα malware, όπως ύποπτα αρχεία .lnk και .zipx .

Πέρα από την υγιεινή της queue, το Cleanuparr αναζητά προληπτικά λείποντα μέσα και αναβαθμίσεις ποιότητας που δεν πληρούν τα cutoff, περικόπτει ολοκληρωμένα seeds, αφαιρεί ορφανά αρχεία που δεν παρακολουθούνται πλέον από τα arrs, και στέλνει ειδοποιήσεις σε κάθε εντοπισμό ή αφαίρεση. Η εκτέλεσή του στον δικό σας VPS διατηρεί την αυτοματοποίηση των μέσων σας τακτοποιημένη όλο το εικοσιτετράωρο, χωρίς χειροκίνητο queue babysitting.