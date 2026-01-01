Αναπτύξτε το Cleanuparr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Προηγμένος εκκαθαριστής ουράς για το Servarr stack που αφαιρεί αυτόματα κολλημένες, αποτυχημένες και κακόβουλες λήψεις.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cleanuparr
Το Cleanuparr είναι ένας self-hosted download manager φτιαγμένος ειδικά για το οικοσύστημα Servarr. Συνδέεται με τα Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και Whisparr, καθώς και με τα qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent και rTorrent, και στη συνέχεια επιθεωρεί συνεχώς την queue για να εντοπίσει και να αφαιρέσει λήψεις που έχουν κολλήσει, έχουν μπλοκαριστεί σε metadata, κατεβαίνουν πολύ αργά, αποτυγχάνουν να εισαχθούν ή ταιριάζουν με γνωστά μοτίβα malware, όπως ύποπτα αρχεία
.lnk και
.zipx.
Πέρα από την υγιεινή της queue, το Cleanuparr αναζητά προληπτικά λείποντα μέσα και αναβαθμίσεις ποιότητας που δεν πληρούν τα cutoff, περικόπτει ολοκληρωμένα seeds, αφαιρεί ορφανά αρχεία που δεν παρακολουθούνται πλέον από τα arrs, και στέλνει ειδοποιήσεις σε κάθε εντοπισμό ή αφαίρεση. Η εκτέλεσή του στον δικό σας VPS διατηρεί την αυτοματοποίηση των μέσων σας τακτοποιημένη όλο το εικοσιτετράωρο, χωρίς χειροκίνητο queue babysitting.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cleanuparr
Καθαρισμός με διαγραφή
Επισημάνετε κακές λήψεις με διαμορφώσιμες ποινές και αφαιρέστε και αποκλείστε τις αυτόματα μόλις φτάσουν το όριό σας.
Αποκλεισμός κακόβουλου λογισμικού
Εντοπίζει και αφαιρεί γνωστά κακόβουλα torrents χρησιμοποιώντας μοτίβα που συντηρούνται από την κοινότητα και μια ενσωματωμένη λίστα αποκλεισμού ύποπτων τύπων αρχείων.
Συνολική ενσωμάτωση Servarr
Λειτουργεί με Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και Whisparr μαζί με qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent και rTorrent σε ένα μέρος.
Αναζήτηση ελλείψεων και αναβαθμίσεων
Ενεργοποιεί αυτόματα αναζητήσεις για ελλείποντα στοιχεία και αναβαθμίσεις ποιότητας που δεν έχουν εκπληρώσει το όριο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης βαθμολογίας προσαρμοσμένης μορφής.
Καθαρισμός ορφανών και διαμοιρασμού
Αφαιρεί λήψεις χωρίς hardlinks ή αναφορές arr, περικόπτει seeds που τρέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και υποστηρίζει ροές εργασίας με επίγνωση cross-seed.
Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο
Στέλνει ειδοποιήσεις για κάθε παραβίαση, αφαίρεση ή αποκλεισμό μέσω του προτιμώμενου καναλιού ειδοποιήσεών σας, ώστε τίποτα να μην περνά απαρατήρητο.
Γιατί να τρέξω Cleanuparr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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