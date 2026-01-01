Το Neo4j είναι η πιο ευρέως αναπτυγμένη βάση δεδομένων γραφημάτων στον κόσμο, αποθηκεύοντας δεδομένα ως κόμβους και σχέσεις αντί για γραμμές και πίνακες. Αυτό το εγγενές μοντέλο γραφημάτων το καθιστά εξαιρετικά γρήγορο στην περιήγηση συνδέσεων — είτε βρίσκετε τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο ατόμων, είτε εντοπίζετε δίκτυα απάτης, είτε δημιουργείτε προτάσεις προϊόντων — χωρίς τις δαπανηρές συνδέσεις (joins) που επιβραδύνουν τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε προβλήματα συνδεδεμένων δεδομένων.

Το self-hosting του Neo4j στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στο μοντέλο δεδομένων σας, τη διαμόρφωση μνήμης και τα δικαιώματα πρόσβασης. Αποφεύγετε τις χρεώσεις cloud ανά ερώτημα, διατηρώντας παράλληλα ευαίσθητα δεδομένα σχέσεων — όπως δίκτυα χρηστών, γραφήματα συναλλαγών και οργανωτικές ιεραρχίες — εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς.