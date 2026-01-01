Ανάπτυξη Neo4j με εγκατάσταση ενός κλικ.
Η κορυφαία παγκοσμίως βάση δεδομένων γραφημάτων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για αποθήκευση και αναζήτηση βαθιά συνδεδεμένων δεδομένων σε κλίμακα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Neo4j
Το Neo4j είναι η πιο ευρέως αναπτυγμένη βάση δεδομένων γραφημάτων στον κόσμο, αποθηκεύοντας δεδομένα ως κόμβους και σχέσεις αντί για γραμμές και πίνακες. Αυτό το εγγενές μοντέλο γραφημάτων το καθιστά εξαιρετικά γρήγορο στην περιήγηση συνδέσεων — είτε βρίσκετε τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο ατόμων, είτε εντοπίζετε δίκτυα απάτης, είτε δημιουργείτε προτάσεις προϊόντων — χωρίς τις δαπανηρές συνδέσεις (joins) που επιβραδύνουν τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε προβλήματα συνδεδεμένων δεδομένων.
Το self-hosting του Neo4j στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στο μοντέλο δεδομένων σας, τη διαμόρφωση μνήμης και τα δικαιώματα πρόσβασης. Αποφεύγετε τις χρεώσεις cloud ανά ερώτημα, διατηρώντας παράλληλα ευαίσθητα δεδομένα σχέσεων — όπως δίκτυα χρηστών, γραφήματα συναλλαγών και οργανωτικές ιεραρχίες — εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς.
Βασικά χαρακτηριστικά του Neo4j
Εγγενής Graph Storage
Τα δεδομένα αποθηκεύονται φυσικά ως κόμβοι και σχέσεις, έτσι οι διασχίσεις γραφημάτων εκτελούνται σε σταθερό χρόνο ανεξάρτητα από το συνολικό μέγεθος του συνόλου δεδομένων - κάτι που οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
Cypher Query Language
Το Cypher είναι μια εκφραστική γλώσσα ερωτημάτων αντιστοίχισης προτύπων, ειδικά σχεδιασμένη για γραφήματα, που σας επιτρέπει να περιγράφετε σύνθετα ερωτήματα σχέσεων σε μια ευανάγνωστη σύνταξη παρόμοια με SQL.
Ενσωματωμένο Browser UI
Το Neo4j Browser παρέχει ένα διαδραστικό οπτικό περιβάλλον για τη σύνταξη ερωτημάτων, την εξερεύνηση του γραφήματός σας και την απόδοση των αποτελεσμάτων ως διαδραστικά διαγράμματα κόμβων-σχέσεων.
Συναλλαγές ACID
Η πλήρης συμμόρφωση με το ACID διασφαλίζει τη συνέπεια δεδομένων και την ανθεκτικότητα, καθιστώντας το Neo4j κατάλληλο για φόρτους εργασίας παραγωγής όπου η ορθότητα είναι αδιαπραγμάτευτη.
REST & Bolt APIs
Το δυαδικό πρωτόκολλο Bolt και το HTTP REST API επιτρέπουν σε οποιαδήποτε εφαρμογή να συνδεθεί στο Neo4j χρησιμοποιώντας επίσημους οδηγούς διαθέσιμους για Python, Java, JavaScript, Go, .NET και άλλα.
Αλγόριθμοι γράφων
Η βιβλιοθήκη Graph Data Science παρέχει 65+ αλγόριθμους - PageRank, ανίχνευση κοινοτήτων, εύρεση διαδρομής - που εκτελούνται απευθείας στον γράφο σας χωρίς εξαγωγή δεδομένων.
Γιατί να τρέξω Neo4j στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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