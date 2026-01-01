Αναπτύξτε το ClassicPress με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διακλάδωση WordPress που διατηρεί την εμπειρία του κλασικού επεξεργαστή με βελτιωμένη σταθερότητα και χωρίς την πολυπλοκότητα του Gutenberg.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ClassicPress
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ClassicPress
Το ClassicPress είναι ένα fork του WordPress που καθοδηγείται από την κοινότητα, το οποίο διατηρεί τον οικείο κλασικό επεξεργαστή TinyMCE ενώ αφαιρεί τον επεξεργαστή μπλοκ Gutenberg και το επιπλέον κόστος απόδοσης που εισάγει. Διατηρεί συμβατότητα με τα περισσότερα υπάρχοντα θέματα και πρόσθετα του WordPress, καθιστώντας το μια απλή διαδρομή μετεγκατάστασης για ιστοσελίδες και προγραμματιστές που προτιμούν την προβλέψιμη, σταθερή συμπεριφορά του CMS έναντι των συνεχών αλλαγών διεπαφής.
Η αυτο-φιλοξενία του ClassicPress στο VPS σας, σας δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης PHP, της ρύθμισης βάσης δεδομένων και του χρονοδιαγράμματος ενημερώσεων — εξαλείφοντας τους περιορισμούς του managed WordPress hosting διατηρώντας παράλληλα το οικοσύστημα του WordPress που ήδη γνωρίζετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του ClassicPress
Κλασικός επεξεργαστής διατηρημένος
Διατηρεί τον TinyMCE editor που γνωρίζουν οι χρήστες του WordPress, ώστε οι δημιουργοί περιεχομένου να μπορούν να εργάζονται παραγωγικά χωρίς να χρειάζεται να μάθουν ένα νέο block-based interface.
Συμβατότητα WordPress Plugin
Λειτουργεί με χιλιάδες υπάρχοντα plugins και θέματα του WordPress, έτσι ώστε να μεταναστεύσετε χωρίς να ανακατασκευάσετε την ιστοσελίδα σας ή να αντικαταστήσετε το υπάρχον σύνολο εργαλείων σας.
Σταθεροί κύκλοι ενημέρωσης
Η εστίαση στη μακροπρόθεσμη υποστήριξη σημαίνει ότι οι ενημερώσεις είναι προβλέψιμες και συμβατές με προηγούμενες εκδόσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο να χαλάσουν τα plugins μετά από μια αναβάθμιση του πυρήνα.
Βελτιωμένη Απόδοση
Η αφαίρεση του JavaScript overhead του Gutenberg οδηγεί σε ταχύτερη φόρτωση σελίδων και χαμηλότερη χρήση πόρων server σε σύγκριση με αντίστοιχες σύγχρονες εγκαταστάσεις WordPress.
Πλήρης έλεγχος προσαρμογής
Custom post types, role management, και child theme support προσφέρουν στους προγραμματιστές την ίδια ευελιξία με το WordPress, με μια πιο σταθερή βάση από κάτω.
Γιατί να τρέχω ClassicPress στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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