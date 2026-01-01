Το ClassicPress είναι ένα fork του WordPress που καθοδηγείται από την κοινότητα, το οποίο διατηρεί τον οικείο κλασικό επεξεργαστή TinyMCE ενώ αφαιρεί τον επεξεργαστή μπλοκ Gutenberg και το επιπλέον κόστος απόδοσης που εισάγει. Διατηρεί συμβατότητα με τα περισσότερα υπάρχοντα θέματα και πρόσθετα του WordPress, καθιστώντας το μια απλή διαδρομή μετεγκατάστασης για ιστοσελίδες και προγραμματιστές που προτιμούν την προβλέψιμη, σταθερή συμπεριφορά του CMS έναντι των συνεχών αλλαγών διεπαφής.

Η αυτο-φιλοξενία του ClassicPress στο VPS σας, σας δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης PHP, της ρύθμισης βάσης δεδομένων και του χρονοδιαγράμματος ενημερώσεων — εξαλείφοντας τους περιορισμούς του managed WordPress hosting διατηρώντας παράλληλα το οικοσύστημα του WordPress που ήδη γνωρίζετε.