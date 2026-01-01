Αναπτύξτε το Lowcoder με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εσωτερικών εφαρμογών, πινάκων ελέγχου και πινάκων διαχείρισης με drag-and-drop και πραγματικές συνδέσεις δεδομένων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Lowcoder
Το Lowcoder είναι μια πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει σε προγραμματιστές και ομάδες λειτουργίας να δημιουργούν εσωτερικά εργαλεία, πίνακες διαχείρισης και πύλες πελατών με ένα οπτικό builder drag-and-drop. Με πάνω από 50 components, native connectors για βάσεις δεδομένων και REST APIs, και πλήρη υποστήριξη JavaScript για επιχειρηματική λογική, οι ομάδες παραδίδουν λειτουργικές εφαρμογές σε ώρες αντί για εβδομάδες — χωρίς να χρειάζεται να ξαναχτίσουν ένα frontend από την αρχή.
Το self-hosting του Lowcoder στο δικό σας VPS διατηρεί τη λογική της εφαρμογής, τα διαπιστευτήρια πηγών δεδομένων και τα εσωτερικά δεδομένα χρηστών εντός της υποδομής σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση, όρια χρήσης και πρόσβαση τρίτων στις ροές εργασίας από τις οποίες εξαρτάται η επιχείρησή σας καθημερινά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Lowcoder
Οπτικός builder με drag-and-drop
Συνθέστε διεπαφές από 50+ προκατασκευασμένα στοιχεία: πίνακες, φόρμες, γραφήματα, modals και άλλα, και συνδέστε τα απευθείας με ερωτήματα δεδομένων χωρίς να γράφετε HTML ή CSS.
Εγγενείς συνδέτες δεδομένων
Συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL, και δημοφιλή εργαλεία SaaS χωρίς να γράφετε προσαρμοσμένο κώδικα ενσωμάτωσης.
Επιχειρησιακή λογική JavaScript
Γράψτε ενσωματωμένο JavaScript μέσα σε ερωτήματα και χειριστές συμβάντων για να εκφράσετε μετασχηματισμούς δεδομένων και ροές εργασίας που αμιγή εργαλεία no-code δεν μπορούν να συλλάβουν.
Επαναχρησιμοποιήσιμες ενότητες
Συσκευάστε τις συχνά χρησιμοποιούμενες οθόνες ως modules και ενσωματώστε τις σε πολλές εφαρμογές, διατηρώντας την εσωτερική εργαλειοθήκη συνεπή καθώς ο κατάλογος μεγαλώνει.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Ορίστε δικαιώματα ανά εφαρμογή, ανά σελίδα και ανά ερώτημα, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να βλέπει μόνο τα εργαλεία και τα δεδομένα που σχετίζονται με τον ρόλο του.
App embedding και API
Ενσωματώστε εφαρμογές Lowcoder σε υπάρχουσες ιστοσελίδες και διαχειριστείτε τις μέσω ενός REST API, εντάσσοντας ροές εργασίας low-code στην ευρύτερη επιφάνεια του προϊόντος σας.
Γιατί να τρέξω Lowcoder στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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