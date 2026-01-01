Το Lowcoder είναι μια πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει σε προγραμματιστές και ομάδες λειτουργίας να δημιουργούν εσωτερικά εργαλεία, πίνακες διαχείρισης και πύλες πελατών με ένα οπτικό builder drag-and-drop. Με πάνω από 50 components, native connectors για βάσεις δεδομένων και REST APIs, και πλήρη υποστήριξη JavaScript για επιχειρηματική λογική, οι ομάδες παραδίδουν λειτουργικές εφαρμογές σε ώρες αντί για εβδομάδες — χωρίς να χρειάζεται να ξαναχτίσουν ένα frontend από την αρχή.

Το self-hosting του Lowcoder στο δικό σας VPS διατηρεί τη λογική της εφαρμογής, τα διαπιστευτήρια πηγών δεδομένων και τα εσωτερικά δεδομένα χρηστών εντός της υποδομής σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση, όρια χρήσης και πρόσβαση τρίτων στις ροές εργασίας από τις οποίες εξαρτάται η επιχείρησή σας καθημερινά.