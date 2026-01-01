Αναπτύξτε το Harness με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης που συνδυάζει Git hosting, CI/CD pipelines και περιβάλλοντα ανάπτυξης στο cloud σε ένα εργαλείο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Harness
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Harness
Το Harness Open Source είναι μία ολοκληρωμένη DevOps platform που ενοποιεί το source code management, τις αυτοματοποιημένες CI/CD pipelines, τα φιλοξενούμενα περιβάλλοντα ανάπτυξης (Gitspaces) και τα artifact registries σε μία ενιαία λύση. Ως η εξέλιξη του Drone CI, εκτείνεται πέρα από το continuous integration για να προσφέρει μία πλήρη software delivery platform υπό την άδεια Apache 2.0.
Η αυτο-φιλοξενία του Harness στο VPS σας σάς δίνει απεριόριστα build minutes, artifact storage και μέλη ομάδας με σταθερό κόστος, με πλήρη ιδιοκτησία του source code και των δεδομένων pipeline. Χωρίς throttling, χωρίς per-seat pricing και χωρίς vendor lock-in - απλώς μία πλήρως εξοπλισμένη DevOps platform που λειτουργεί σε hardware που εσείς ελέγχετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Harness
Ολοκληρωμένο SCM
Φιλοξενήστε αποθετήρια Git με πλήρεις ροές εργασίας commit, branch, merge και pull request, μαζί με code review, branch protection και secrets scanning.
Έτοιμο για παραγωγή CI/CD
Δημιουργήστε, δοκιμάστε και αναπτύξτε οποιαδήποτε γλώσσα ή framework με βήματα pipeline σε κοντέινερ, εκατοντάδες επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα και μετεγκατάσταση με ένα κλικ από GitHub Actions, GitLab CI και CircleCI.
Gitspaces Dev Περιβάλλοντα
Παρέχουμε στους προγραμματιστές άμεσα έτοιμα, προδιαμορφωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης cloud προσβάσιμα από το VS Code, το JetBrains ή το πρόγραμμα περιήγησης - εξαλείφοντας πλήρως τον χρόνο εγκατάστασης.
Artifact Registry
Αποθηκεύστε και λειτουργήστε ως proxy Docker images, Helm charts και προσαρμοσμένα πακέτα σε ένα ενσωματωμένο registry με upstream caching για να επιταχύνετε τις builds και να μειώσετε τις εξωτερικές εξαρτήσεις.
Σάρωση Ασφαλείας
Αυτόματη ανίχνευση μυστικών και ευπαθειών στον κώδικα και στις εξαρτήσεις πριν φτάσουν στην παραγωγή, επιβάλλοντας πύλες ποιότητας ως μέρος κάθε εκτέλεσης pipeline.
Γιατί να τρέξω Harness στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.