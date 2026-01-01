Το Harness Open Source είναι μία ολοκληρωμένη DevOps platform που ενοποιεί το source code management, τις αυτοματοποιημένες CI/CD pipelines, τα φιλοξενούμενα περιβάλλοντα ανάπτυξης (Gitspaces) και τα artifact registries σε μία ενιαία λύση. Ως η εξέλιξη του Drone CI, εκτείνεται πέρα από το continuous integration για να προσφέρει μία πλήρη software delivery platform υπό την άδεια Apache 2.0.

Η αυτο-φιλοξενία του Harness στο VPS σας σάς δίνει απεριόριστα build minutes, artifact storage και μέλη ομάδας με σταθερό κόστος, με πλήρη ιδιοκτησία του source code και των δεδομένων pipeline. Χωρίς throttling, χωρίς per-seat pricing και χωρίς vendor lock-in - απλώς μία πλήρως εξοπλισμένη DevOps platform που λειτουργεί σε hardware που εσείς ελέγχετε.