Αναπτύξτε το Horilla με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν πλατφόρμα HR και CRM ανοιχτού κώδικα που καλύπτει εργαζόμενους, μισθοδοσία, προσλήψεις και παρουσιολόγιο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Horilla
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Horilla
Η Horilla είναι μια πλήρως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και CRM, βασισμένη σε Django και PostgreSQL. Ενοποιεί τον πλήρη κύκλο ζωής των εργαζομένων - πρόσληψη, ενσωμάτωση, παρακολούθηση παρουσίας, άδειες, μισθοδοσία, αξιολόγηση απόδοσης, υποστήριξη, και αποχώρηση - μαζί με ένα ενσωματωμένο CRM για διαχείριση πωλήσεων και αρχεία πελατών, αντικαθιστώντας πολλά εργαλεία SaaS με μία αυτο-φιλοξενούμενη στοίβα.
Η αυτο-φιλοξενία της Horilla στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα εργαζομένων, μισθούς και αρχεία πελατών υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη. Διατηρείτε πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων για προσαρμοσμένες αναφορές και ενσωματώσεις, καθώς και την ελευθερία να επεκτείνετε τις λειτουργικές μονάδες χωρίς να περιμένετε τα σχέδια ανάπτυξης των προμηθευτών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Horilla
Πρόσληψη και ενσωμάτωση
Παρακολουθήστε θέσεις εργασίας, διαδικασίες υποψηφίων, στάδια συνεντεύξεων και εργασίες onboarding χωρίς ένα ξεχωριστό ATS ή εργαλείο onboarding.
Παρουσία και άδεια
Διαχείριση προγραμμάτων βαρδιών, βιομετρικής παρουσίας, δικαιωμάτων αδειών και ροών εργασιών έγκρισης σε όλο το εργατικό δυναμικό.
Ενσωματωμένη μισθοδοσία
Διαμορφώστε συμβάσεις, επιδόματα, κρατήσεις και φορολογικούς κανόνες, στη συνέχεια εκτελέστε μισθοδοτικούς κύκλους με δημιουργία εκκαθαριστικών μισθοδοσίας απευθείας μέσα στο Horilla.
Απόδοση και στόχοι
Ορίστε KPIs και OKRs, πραγματοποιήστε κύκλους feedback 360 μοιρών, και συνδέστε τους ατομικούς στόχους με τους οργανωτικούς στόχους.
Ενσωματωμένο CRM
Διαχειριστείτε δυνητικούς πελάτες, ευκαιρίες, λογαριασμούς πελατών και διαδικασίες πωλήσεων, παράλληλα με δεδομένα HR, σε μία ενιαία βάση δεδομένων.
Αρθρωτό REST API
Κάθε ενότητα διαθέτει ένα τεκμηριωμένο REST API για την ενσωμάτωση του Horilla με παρόχους μισθοδοσίας, συστήματα ταυτότητας και εργαλεία BI.
Γιατί να τρέξω Horilla στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.