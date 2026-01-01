Η Horilla είναι μια πλήρως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και CRM, βασισμένη σε Django και PostgreSQL. Ενοποιεί τον πλήρη κύκλο ζωής των εργαζομένων - πρόσληψη, ενσωμάτωση, παρακολούθηση παρουσίας, άδειες, μισθοδοσία, αξιολόγηση απόδοσης, υποστήριξη, και αποχώρηση - μαζί με ένα ενσωματωμένο CRM για διαχείριση πωλήσεων και αρχεία πελατών, αντικαθιστώντας πολλά εργαλεία SaaS με μία αυτο-φιλοξενούμενη στοίβα.

Η αυτο-φιλοξενία της Horilla στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα εργαζομένων, μισθούς και αρχεία πελατών υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη. Διατηρείτε πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων για προσαρμοσμένες αναφορές και ενσωματώσεις, καθώς και την ελευθερία να επεκτείνετε τις λειτουργικές μονάδες χωρίς να περιμένετε τα σχέδια ανάπτυξης των προμηθευτών.