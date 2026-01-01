Το Pydio Cells είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας περιεχομένου self-hosted — ο σύγχρονος διάδοχος του PydioShare. Συνδυάζει ασφαλή κοινή χρήση αρχείων, χώρους εργασίας ομάδας, δημιουργία δημόσιων συνδέσμων, προεπισκόπηση εγγράφων εντός του browser, και λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης πίσω από ένα γρήγορο backend βασισμένο σε Go και ένα προσεγμένο web interface που ανταγωνίζεται ευθέως εμπορικές προσφορές όπως τα Box, Dropbox Business και SharePoint.

Η φιλοξενία του Pydio Cells σε ένα VPS διατηρεί τα ευαίσθητα έγγραφά σας, τους χώρους εργασίας της ομάδας και τους εξωτερικούς συνδέσμους κοινής χρήσης εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς όρια αποθήκευσης και χωρίς πλατφόρμα τρίτου μέρους που μπορεί να αλλάξει τους όρους ή την τιμολόγηση ανά πάσα στιγμή.