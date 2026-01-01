Αναπτύξτε Pydio Cells με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων και συνεργασίας σε έγγραφα με χώρους εργασίας ομάδας, δημόσιους συνδέσμους και ένα σύγχρονο web UI.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pydio Cells
Το Pydio Cells είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας περιεχομένου self-hosted — ο σύγχρονος διάδοχος του PydioShare. Συνδυάζει ασφαλή κοινή χρήση αρχείων, χώρους εργασίας ομάδας, δημιουργία δημόσιων συνδέσμων, προεπισκόπηση εγγράφων εντός του browser, και λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης πίσω από ένα γρήγορο backend βασισμένο σε Go και ένα προσεγμένο web interface που ανταγωνίζεται ευθέως εμπορικές προσφορές όπως τα Box, Dropbox Business και SharePoint.
Η φιλοξενία του Pydio Cells σε ένα VPS διατηρεί τα ευαίσθητα έγγραφά σας, τους χώρους εργασίας της ομάδας και τους εξωτερικούς συνδέσμους κοινής χρήσης εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς όρια αποθήκευσης και χωρίς πλατφόρμα τρίτου μέρους που μπορεί να αλλάξει τους όρους ή την τιμολόγηση ανά πάσα στιγμή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pydio Cells
Ομαδικοί χώροι εργασίας και ρόλοι
Δημιουργήστε χώρους εργασίας ανά ομάδα με λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, ώστε οι σωστοί άνθρωποι να βλέπουν τους σωστούς φακέλους χωρίς χειροκίνητη διαχείριση δικαιωμάτων.
Δημόσιοι σύνδεσμοι κοινής χρήσης
Δημιουργήστε κοινόχρηστους συνδέσμους λήψης ή μεταφόρτωσης με προαιρετικούς κωδικούς πρόσβασης, ημερομηνίες λήξης και όρια λήψης — ιδανικό για την αποστολή αρχείων σε εξωτερικούς πελάτες.
Προεπισκόπηση αρχείου εντός browser
WebDAV και S3 πρόσβαση
Συνδεθείτε από desktop sync clients, εφαρμογές κινητών και S3-compatible tools, έτσι ώστε το ίδιο περιεχόμενο να υπάρχει σε κάθε workflow.
Ροές δραστηριότητας και αναζήτηση
Οι ροές δραστηριότητας ανά χώρο εργασίας, σε συνδυασμό με την αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλα τα έγγραφα, βοηθούν τις ομάδες να παρακολουθούν τις αλλαγές και να βρίσκουν γρήγορα περιεχόμενο.
Γιατί να τρέξω Pydio Cells στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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