Το Dashy είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο προσωπικό dashboard που σας προσφέρει μια όμορφη, προσαρμόσιμη αρχική σελίδα για όλες τις υπηρεσίες, εφαρμογές και σελιδοδείκτες σας. Με εκατοντάδες ενσωματωμένα εικονίδια, ένα εκτεταμένο οικοσύστημα widget και έναν οπτικό επεξεργαστή διαμόρφωσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο interface χωρίς να επεξεργαστείτε αρχεία YAML. Οι έλεγχοι κατάστασης σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούν συνεχώς τις υπηρεσίες σας, ώστε να γνωρίζετε πάντα τι λειτουργεί και τι όχι.

Το self-hosting του Dashy στο VPS σας σημαίνει ότι το dashboard σας είναι διαθέσιμο 24/7 από οποιαδήποτε συσκευή, με όλα τα δεδομένα διαμόρφωσης υπό τον έλεγχό σας. Δεν υπάρχουν τέλη συνδρομής, όρια χρήσης και πρόσβαση τρίτων στην τοπολογία της υποδομής σας — απλώς ένα γρήγορο, ιδιωτικό σημείο εισόδου σε όλα όσα εκτελείτε.