Αναπτύξτε το Dashy με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλήρως προσαρμόσιμο self-hosted dashboard για την οργάνωση όλων των υπηρεσιών, των σελιδοδεικτών και των widgets σας σε ένα μέρος.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Dashy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dashy
Το Dashy είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο προσωπικό dashboard που σας προσφέρει μια όμορφη, προσαρμόσιμη αρχική σελίδα για όλες τις υπηρεσίες, εφαρμογές και σελιδοδείκτες σας. Με εκατοντάδες ενσωματωμένα εικονίδια, ένα εκτεταμένο οικοσύστημα widget και έναν οπτικό επεξεργαστή διαμόρφωσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο interface χωρίς να επεξεργαστείτε αρχεία YAML. Οι έλεγχοι κατάστασης σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούν συνεχώς τις υπηρεσίες σας, ώστε να γνωρίζετε πάντα τι λειτουργεί και τι όχι.
Το self-hosting του Dashy στο VPS σας σημαίνει ότι το dashboard σας είναι διαθέσιμο 24/7 από οποιαδήποτε συσκευή, με όλα τα δεδομένα διαμόρφωσης υπό τον έλεγχό σας. Δεν υπάρχουν τέλη συνδρομής, όρια χρήσης και πρόσβαση τρίτων στην τοπολογία της υποδομής σας — απλώς ένα γρήγορο, ιδιωτικό σημείο εισόδου σε όλα όσα εκτελείτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dashy
Παρακολούθηση κατάστασης υπηρεσιών
Ελέγχει συνεχώς αν οι υπηρεσίες σας είναι online και εμφανίζει δείκτες ζωντανής κατάστασης ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε διακοπές λειτουργίας με μια ματιά.
Οπτικός επεξεργαστής ρυθμίσεων
Επεξεργαστείτε τη διάταξη του dashboard, τις ενότητες και τα στοιχεία μέσω μιας διεπαφής point-and-click χωρίς να αγγίξετε αρχεία διαμόρφωσης YAML.
Πλούσιο Widget οικοσύστημα
Προσθέστε προγνώσεις καιρού, RSS feeds, system stats, ρολόγια και δεκάδες άλλα widgets για να μετατρέψετε το dashboard σε έναν κόμβο πληροφοριών.
Εκτεταμένη βιβλιοθήκη εικονιδίων
Περιλαμβάνει 400+ προδιαμορφωμένα εικονίδια υπηρεσιών και υποστηρίζει προσαρμοσμένα εικονίδια, διατηρώντας το dashboard σας οπτικά συνεπές και εύκολο στην πλοήγηση.
Υποστήριξη πολλαπλών σελίδων
Οργανώστε υπηρεσίες σε πολλές σελίδες και ενότητες, καθιστώντας πρακτική τη διαχείριση μεγάλου αριθμού εφαρμογών χωρίς ακαταστασία.
Γιατί να τρέχω Dashy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.