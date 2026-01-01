Αναπτύξτε το ESPHome με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα διαχείρισης firmware βασισμένο σε YAML για μικροελεγκτές ESP8266 και ESP32, με web dashboard και ασύρματες ενημερώσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ESPHome
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ESPHome
Το ESPHome είναι ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει τους μικροελεγκτές ESP8266 και ESP32 σε συσκευές έξυπνου σπιτιού χρησιμοποιώντας απλά αρχεία διαμόρφωσης YAML. Δεν απαιτείται προγραμματισμός C++ - ορίστε αισθητήρες, διακόπτες και οθόνες σε YAML, και το ESPHome μεταγλωττίζει και περνάει αυτόματα βελτιστοποιημένο firmware. Ενσωματώνεται εγγενώς με το Home Assistant και υποστηρίζει MQTT για συμβατότητα με οποιαδήποτε πλατφόρμα αυτοματισμού.
Η εκτέλεση του ESPHome σε ένα VPS παρέχει συνεχή διαχείριση συσκευών και απομακρυσμένη μεταγλώττιση firmware προσβάσιμη από οπουδήποτε. Οι διαμορφώσεις των συσκευών αποθηκεύονται κεντρικά και δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας, και οι ενημερώσεις over-the-air μπορούν να ενεργοποιηθούν χωρίς να βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο όπου βρίσκονται οι φυσικές συσκευές.
Βασικά χαρακτηριστικά του ESPHome
Διαμόρφωση YAML
Ορίστε τη συμπεριφορά της συσκευής ESP σε απλά αρχεία YAML με αυτόματη επικύρωση — δεν απαιτείται γνώση C++ ή ρύθμιση IDE.
Over-the-Air Ενημερώσεις
Προωθήστε ενημερώσεις firmware ασύρματα σε όλες τις συσκευές ESP, χωρίς φυσική πρόσβαση, κάνοντας τις μεγάλες αναπτύξεις εύκολες στη συντήρηση.
Ενσωμάτωση Home Assistant
Η εγγενής ενσωμάτωση API με το Home Assistant επιτρέπει την άμεση ανακάλυψη συσκευών και τον τοπικό έλεγχο μηδενικής καθυστέρησης χωρίς εξάρτηση από το cloud.
500+ Στοιχεία
Υποστήριξη για εκατοντάδες αισθητήρες, οθόνες, ελεγκτές LED και ενεργοποιητές σημαίνει ότι σχεδόν οποιοδήποτε υλικό μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα.
Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο
Δείτε ζωντανά αρχεία καταγραφής συσκευών απευθείας στο web dashboard για γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων και παρακολούθηση των ενδείξεων αισθητήρων κατά την ανάπτυξη.
Γιατί να τρέξω ESPHome στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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