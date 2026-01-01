Το ESPHome είναι ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει τους μικροελεγκτές ESP8266 και ESP32 σε συσκευές έξυπνου σπιτιού χρησιμοποιώντας απλά αρχεία διαμόρφωσης YAML. Δεν απαιτείται προγραμματισμός C++ - ορίστε αισθητήρες, διακόπτες και οθόνες σε YAML, και το ESPHome μεταγλωττίζει και περνάει αυτόματα βελτιστοποιημένο firmware. Ενσωματώνεται εγγενώς με το Home Assistant και υποστηρίζει MQTT για συμβατότητα με οποιαδήποτε πλατφόρμα αυτοματισμού.

Η εκτέλεση του ESPHome σε ένα VPS παρέχει συνεχή διαχείριση συσκευών και απομακρυσμένη μεταγλώττιση firmware προσβάσιμη από οπουδήποτε. Οι διαμορφώσεις των συσκευών αποθηκεύονται κεντρικά και δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας, και οι ενημερώσεις over-the-air μπορούν να ενεργοποιηθούν χωρίς να βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο όπου βρίσκονται οι φυσικές συσκευές.