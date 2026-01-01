Αναπτύξτε το Calibre-Web με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύγχρονο web interface για τη βιβλιοθήκη ebook Calibre, προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή με browser.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Calibre-Web
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Calibre-Web
Το Calibre-Web παρέχει ένα καθαρό, βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης περιβάλλον για τη διαχείριση και την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων Calibre. Υποστηρίζει μορφές EPUB, PDF, MOBI, AZW3 και κόμικς, περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο αναγνώστη ηλεκτρονικών βιβλίων με προσαρμόσιμα θέματα, και επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να διατηρούν ξεχωριστές λίστες ανάγνωσης και πρόοδο — όλα αυτά χωρίς να απαιτείται η εφαρμογή Calibre για υπολογιστές.
Η αυτο-φιλοξενία του Calibre-Web στο VPS σας σάς δίνει μια προσωπική ψηφιακή βιβλιοθήκη προσβάσιμη από οπουδήποτε, χωρίς παρακολούθηση, χωρίς περιορισμούς DRM, και πλήρη έλεγχο των δεδομένων ανάγνωσης και της συλλογής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Calibre-Web
Ενσωματωμένος Αναγνώστης eBook
Διαβάστε αρχεία EPUB και άλλες μορφές απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης με ρυθμιζόμενες γραμματοσειρές, θέματα και παρακολούθηση προόδου ανάγνωσης.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Κάθε χρήστης έχει εξατομικευμένες λίστες ανάγνωσης, πρόοδο και προτιμήσεις χωρίς να μοιράζεται έναν ενιαίο λογαριασμό ή προβολή συλλογής.
Υποστήριξη πολλαπλών μορφών
Υποστηρίζει EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR και CBZ, ώστε ολόκληρη η βιβλιοθήκη σας — βιβλία, κόμικς και περιοδικά — να βρίσκεται σε ένα μέρος.
Στείλτε στη Συσκευή
Στείλτε βιβλία απευθείας στο Kindle ή σε άλλους e-readers, έτσι ώστε η προτιμώμενη συσκευή σας να έχει πάντα το περιεχόμενο που θέλετε χωρίς χειροκίνητες μεταφορές.
Διαχείριση Metadata
Επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες βιβλίων, τα εξώφυλλα, τις ετικέτες και τις πληροφορίες σειράς για να διατηρήσετε μια καλά οργανωμένη, αναζητήσιμη βιβλιοθήκη καθώς αυτή μεγαλώνει.
Γιατί να τρέχω Calibre-Web στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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