Το Calibre-Web παρέχει ένα καθαρό, βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης περιβάλλον για τη διαχείριση και την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων Calibre. Υποστηρίζει μορφές EPUB, PDF, MOBI, AZW3 και κόμικς, περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο αναγνώστη ηλεκτρονικών βιβλίων με προσαρμόσιμα θέματα, και επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να διατηρούν ξεχωριστές λίστες ανάγνωσης και πρόοδο — όλα αυτά χωρίς να απαιτείται η εφαρμογή Calibre για υπολογιστές.

Η αυτο-φιλοξενία του Calibre-Web στο VPS σας σάς δίνει μια προσωπική ψηφιακή βιβλιοθήκη προσβάσιμη από οπουδήποτε, χωρίς παρακολούθηση, χωρίς περιορισμούς DRM, και πλήρη έλεγχο των δεδομένων ανάγνωσης και της συλλογής σας.