Το Gitea είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Git hosting που προσφέρει στις ομάδες ένα ιδιωτικό "σπίτι" κώδικα χωρίς το επιπλέον κόστος των μεγαλύτερων πλατφορμών DevOps. Παρέχει διαχείριση αποθετηρίων, pull requests, παρακολούθηση ζητημάτων, αναθεωρήσεις κώδικα και πρόσβαση SSH μέσω μιας καθαρής διεπαφής web - και λειτουργεί άνετα σε μέτριους πόρους server.

Η αυτο-φιλοξενία του Gitea στο VPS σας σημαίνει ότι ο πηγαίος κώδικας και τα δεδομένα συνεργασίας σας παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το Gitea με μια βάση δεδομένων MySQL για αξιόπιστη διατήρηση δεδομένων και περιλαμβάνει προώθηση θύρας SSH ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να κάνουν push και pull χρησιμοποιώντας τυπικές ροές εργασίας Git.