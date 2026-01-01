Αναπτύξτε το Gitea με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά self-hosted πλατφόρμα Git με repositories, issue tracking, και εργαλεία συνεργασίας ομάδας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Gitea
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gitea
Το Gitea είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Git hosting που προσφέρει στις ομάδες ένα ιδιωτικό "σπίτι" κώδικα χωρίς το επιπλέον κόστος των μεγαλύτερων πλατφορμών DevOps. Παρέχει διαχείριση αποθετηρίων, pull requests, παρακολούθηση ζητημάτων, αναθεωρήσεις κώδικα και πρόσβαση SSH μέσω μιας καθαρής διεπαφής web - και λειτουργεί άνετα σε μέτριους πόρους server.
Η αυτο-φιλοξενία του Gitea στο VPS σας σημαίνει ότι ο πηγαίος κώδικας και τα δεδομένα συνεργασίας σας παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το Gitea με μια βάση δεδομένων MySQL για αξιόπιστη διατήρηση δεδομένων και περιλαμβάνει προώθηση θύρας SSH ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να κάνουν push και pull χρησιμοποιώντας τυπικές ροές εργασίας Git.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gitea
Διαχείριση αποθετηρίου
Πλήρες Git repository hosting με branch protection, merge requests και code review workflows για ομάδες οποιουδήποτε μεγέθους.
Παρακολούθηση θεμάτων
Ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης προβλημάτων με ετικέτες, ορόσημα και πίνακες έργων για την οργάνωση της εργασίας παράλληλα με τον κώδικά σας.
Πρόσβαση SSH και HTTPS
Οι προγραμματιστές μπορούν να κάνουν push και pull μέσω SSH ή HTTPS χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία Git τους χωρίς αλλαγές στη ροή εργασίας.
Webhooks και CI/CD
Υποστήριξη Webhook και ενσωματώσεις με δημοφιλή συστήματα CI/CD επιτρέπουν αυτοματοποιημένες δοκιμές και deployment pipelines.
Μικρό αποτύπωμα
Το Gitea λειτουργεί αποτελεσματικά σε μικρούς servers, καθιστώντας πρακτική την ανάπτυξή του σε ένα μέτριο VPS χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση.
Γιατί να τρέξω Gitea στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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