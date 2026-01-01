Αναπτύξτε το Kener με ένα κλικ.
Πλατφόρμα Open-source status page για την παρακολούθηση υπηρεσιών και την επικοινωνία περιστατικών στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kener
Το Kener είναι ένα σύστημα σελίδας κατάστασης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένο με SvelteKit, που επιτρέπει στις ομάδες να παρακολουθούν υπηρεσίες και να επικοινωνούν διακοπές λειτουργίας με διαφάνεια. Υποστηρίζει πολλούς τύπους παρακολούθησης — HTTP/API endpoints, TCP, DNS, πιστοποιητικά SSL, ping, ερωτήματα SQL, heartbeats και game servers — καθένας από τους οποίους παρακολουθείται και εμφανίζεται σε μια δημόσια σελίδα κατάστασης με ιστορικό uptime και γραφήματα χρόνου απόκρισης.
Η αυτο-φιλοξενία του Kener στο VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα παρακολούθησης και το ιστορικό συμβάντων υπό τον έλεγχό σας. Η περιλαμβανόμενη παρουσία Redis χειρίζεται τις ουρές εργασιών και την caching, ενώ τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται σε SQLite από προεπιλογή - δεν απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί στην παρουσία γίνεται ο διαχειριστής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kener
Παρακολούθηση πολλαπλών πρωτοκόλλων
Παρακολουθείτε HTTP endpoints, TCP ports, DNS records, SSL certificates, ping targets, heartbeats και game servers από ένα ενιαίο dashboard.
Διαχείριση περιστατικών
Δημιουργία αναφορών συμβάντων με χρονοσημασμένα χρονοδιαγράμματα κατάστασης, δημοσίευση συνεχών ενημερώσεων και αρχειοθέτηση επιλύσεων για ένα διαφανές ιστορικό διακοπών λειτουργίας.
Προγραμματισμένη συντήρηση
Ανακοινώστε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας εκ των προτέρων, ώστε οι χρήστες να βλέπουν τα επερχόμενα παράθυρα συντήρησης στη σελίδα κατάστασης πριν διακοπεί η υπηρεσία.
Πολυκαναλικές ειδοποιήσεις
Ειδοποιήστε την ομάδα σας μέσω email, Slack, Discord, ή webhooks τη στιγμή που ένα monitor αλλάζει κατάσταση ή ανακάμπτει.
Ενσωματώσιμα σήματα κατάστασης
Προσθέστε σήματα ζωντανής κατάστασης ή iframes στην τεκμηρίωσή σας, στο website ή στο app dashboard για να εμφανίσετε την κατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας ενσωματωμένα.
Πρόσβαση βάσει ρόλων
Προσκαλέστε μέλη της ομάδας με διακριτούς ρόλους για να συνεργαστούν στις ενημερώσεις περιστατικών και να παρακολουθούν το configuration χωρίς να μοιράζονται πρόσβαση διαχειριστή.
Γιατί να τρέξω Kener στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.