Το Kener είναι ένα σύστημα σελίδας κατάστασης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένο με SvelteKit, που επιτρέπει στις ομάδες να παρακολουθούν υπηρεσίες και να επικοινωνούν διακοπές λειτουργίας με διαφάνεια. Υποστηρίζει πολλούς τύπους παρακολούθησης — HTTP/API endpoints, TCP, DNS, πιστοποιητικά SSL, ping, ερωτήματα SQL, heartbeats και game servers — καθένας από τους οποίους παρακολουθείται και εμφανίζεται σε μια δημόσια σελίδα κατάστασης με ιστορικό uptime και γραφήματα χρόνου απόκρισης.

Η αυτο-φιλοξενία του Kener στο VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα παρακολούθησης και το ιστορικό συμβάντων υπό τον έλεγχό σας. Η περιλαμβανόμενη παρουσία Redis χειρίζεται τις ουρές εργασιών και την caching, ενώ τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται σε SQLite από προεπιλογή - δεν απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί στην παρουσία γίνεται ο διαχειριστής.