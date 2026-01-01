Το Corteza είναι μια open-source low-code πλατφόρμα που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν προσαρμοσμένες επιχειρηματικές εφαρμογές, CRM pipelines και αυτοματισμούς διαδικασιών χωρίς βαθιά γνώση προγραμματισμού. Ο drag-and-drop app builder του, η ευέλικτη διαχείριση αρχείων και η ενσωματωμένη μηχανή ροής εργασιών επιτρέπουν στους οργανισμούς να μοντελοποιούν οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία — από την παρακολούθηση leads έως τις ροές εργασιών συμμόρφωσης — και να την αναπτύσσουν χωρίς να γράφουν ούτε μία backend service από την αρχή.

Η αυτο-φιλοξενία του Corteza στο δικό σας VPS θέτει τα επιχειρηματικά σας δεδομένα εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Η πλατφόρμα υποστηρίζει LDAP, SAML και OAuth2 για εταιρικό έλεγχο ταυτότητας, λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων και μια REST/gRPC API επιφάνεια που ενσωματώνεται με τα υπάρχοντα εργαλεία. Το PostgreSQL παρέχει αξιόπιστη, επεκτάσιμη αποθήκευση για όλα τα αρχεία και τα αρχεία καταγραφής αυτοματισμών.