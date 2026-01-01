Αναπτύξτε το Corteza με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα low-code για τη δημιουργία προσαρμοσμένων επιχειρηματικών εφαρμογών, συστημάτων CRM και αυτοματοποιημένων ροών εργασίας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Corteza
Το Corteza είναι μια open-source low-code πλατφόρμα που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν προσαρμοσμένες επιχειρηματικές εφαρμογές, CRM pipelines και αυτοματισμούς διαδικασιών χωρίς βαθιά γνώση προγραμματισμού. Ο drag-and-drop app builder του, η ευέλικτη διαχείριση αρχείων και η ενσωματωμένη μηχανή ροής εργασιών επιτρέπουν στους οργανισμούς να μοντελοποιούν οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία — από την παρακολούθηση leads έως τις ροές εργασιών συμμόρφωσης — και να την αναπτύσσουν χωρίς να γράφουν ούτε μία backend service από την αρχή.
Η αυτο-φιλοξενία του Corteza στο δικό σας VPS θέτει τα επιχειρηματικά σας δεδομένα εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Η πλατφόρμα υποστηρίζει LDAP, SAML και OAuth2 για εταιρικό έλεγχο ταυτότητας, λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων και μια REST/gRPC API επιφάνεια που ενσωματώνεται με τα υπάρχοντα εργαλεία. Το PostgreSQL παρέχει αξιόπιστη, επεκτάσιμη αποθήκευση για όλα τα αρχεία και τα αρχεία καταγραφής αυτοματισμών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Corteza
Οπτικό App Builder
Σχεδιάστε μοντέλα δεδομένων, φόρμες και προβολές εγγραφών μέσω μιας browser-based διεπαφής drag-and-drop χωρίς να γράφετε κώδικα backend.
Ενσωματωμένο CRM
Η Corteza παρέχει ένα έτοιμο προς χρήση CRM module για τη διαχείριση επαφών, leads, λογαριασμών και sales pipelines.
Αυτοματοποίηση ροής εργασιών
Δημιουργήστε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων που ενεργοποιούνται από αλλαγές εγγραφών, χρονοδιαγράμματα ή εξωτερικά webhooks για να εξαλείψετε τις χειροκίνητες εργασίες.
Επιχειρησιακή Πιστοποίηση
Ενσωματώνεται με παρόχους LDAP, SAML και OAuth2 ώστε οι ομάδες να μπορούν να συνδεθούν με τα υπάρχοντα εταιρικά συστήματα ταυτότητας.
Λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης
Καθορίστε δικαιώματα ανά πόρο, ανά λειτουργία για κάθε ρόλο, ώστε τα ευαίσθητα δεδομένα και οι ενέργειες διαχείρισης να παραμένουν σωστά περιορισμένα.
Πύλη Ενσωμάτωσης
Διαθέστε προσαρμοσμένα API endpoints και συνδεθείτε με εξωτερικές υπηρεσίες μέσω του ενσωματωμένου Integration Gateway χωρίς middleware τρίτων.
Γιατί να τρέξω Corteza στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.