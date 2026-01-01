Αναπτύξτε το Reiverr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ενοποιημένη διεπαφή φιλική προς την τηλεόραση για Jellyfin, TMDB, Sonarr και Radarr που αντικαθιστά την ανακάλυψη τύπου Overseerr.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Reiverr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Reiverr
Το Reiverr είναι ένα open-source front-end που συνδυάζει την ανακάλυψη μέσων, την υποβολή αιτημάτων και την αναπαραγωγή σε ένα ενιαίο περιβάλλον φιλικό προς την τηλεόραση. Αντί να μεταπηδούν μεταξύ Jellyfin, TMDB, Sonarr και Radarr, οι χρήστες περιηγούνται σε δημοφιλείς τίτλους, λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις, ζητούν περιεχόμενο που λείπει και κάνουν stream ό,τι υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη τους — όλα από μία εφαρμογή βελτιστοποιημένη για τηλεχειριστήρια και 10-foot UIs.
Η αυτο-φιλοξενία του Reiverr στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε συνδεδεμένο API key, ιστορικό παρακολούθησης και request log υπό τον έλεγχό σας. Η plugin-based αρχιτεκτονική σας επιτρέπει να προσθέτετε νέες πηγές streaming χωρίς να τροποποιείτε τον πυρήνα, και το ίδιο backend μπορεί να τροφοδοτήσει τόσο την web app όσο και μια εγγενή έκδοση σε Samsung Tizen smart TVs.
Βασικά χαρακτηριστικά του Reiverr
TMDB Ανακάλυψη
Περιηγηθείτε σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές, εξατομικευμένες προτάσεις, πρωταγωνιστές, βαθμολογίες και τρέιλερ με την υποστήριξη του The Movie Database.
Jellyfin playback
Μεταδώστε περιεχόμενο που βρίσκεται ήδη στη βιβλιοθήκη Jellyfin σας απευθείας μέσα στο Reiverr χωρίς να αλλάζετε εφαρμογές ή συνεδρίες.
Sonarr και Radarr αιτήματα
Στείλτε τους τίτλους που λείπουν απευθείας στο Sonarr ή το Radarr για αυτόματη λήψη και εισαγωγή στη βιβλιοθήκη χωρίς να ανοίξετε κανένα UI.
TV-First διεπαφή
Πλοήγηση φιλική προς το τηλεχειριστήριο, μεγάλη τυπογραφία και επισήμανση εστίασης, σχεδιασμένα από την αρχή για έξυπνες τηλεοράσεις και αποκωδικοποιητές.
Plugin Αρχιτεκτονική
Ρίξτε επιπλέον plugins αναπαραγωγής ή πηγής στον προσαρτημένο φάκελο plugins για να επεκτείνετε το Reiverr χωρίς να ανακατασκευάσετε την εικόνα.
Tizen Smart TV Build
Συνδυάστε το hosted backend με την επίσημη έκδοση Tizen για να εγκαταστήσετε το Reiverr ως εγγενή εφαρμογή σε Samsung smart TVs.
Γιατί να τρέξω Reiverr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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