Το Reiverr είναι ένα open-source front-end που συνδυάζει την ανακάλυψη μέσων, την υποβολή αιτημάτων και την αναπαραγωγή σε ένα ενιαίο περιβάλλον φιλικό προς την τηλεόραση. Αντί να μεταπηδούν μεταξύ Jellyfin, TMDB, Sonarr και Radarr, οι χρήστες περιηγούνται σε δημοφιλείς τίτλους, λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις, ζητούν περιεχόμενο που λείπει και κάνουν stream ό,τι υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη τους — όλα από μία εφαρμογή βελτιστοποιημένη για τηλεχειριστήρια και 10-foot UIs.

Η αυτο-φιλοξενία του Reiverr στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε συνδεδεμένο API key, ιστορικό παρακολούθησης και request log υπό τον έλεγχό σας. Η plugin-based αρχιτεκτονική σας επιτρέπει να προσθέτετε νέες πηγές streaming χωρίς να τροποποιείτε τον πυρήνα, και το ίδιο backend μπορεί να τροφοδοτήσει τόσο την web app όσο και μια εγγενή έκδοση σε Samsung Tizen smart TVs.