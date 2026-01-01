Αναπτύξτε το Spliit μέσω εγκατάστασης ενός κλικ.
Δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εφαρμογή διαχωρισμού εξόδων για ομάδες - παρακολουθήστε κοινά έξοδα και διευθετήστε τα χωρίς συνδρομές.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Spliit
Το Spliit είναι μια self-hosted εναλλακτική λύση του Splitwise που επιτρέπει σε παρέες φίλων, συγκατοίκους ή ταξιδιώτες να παρακολουθούν κοινά έξοδα και να υπολογίζουν ποιος χρωστάει τι. Δημιουργήστε μια ομάδα, προσθέστε έξοδα καθώς προκύπτουν, και το Spliit υπολογίζει αυτόματα τα υπόλοιπα - δεν απαιτείται λογαριασμός για τους συμμετέχοντες, απλά μοιραστείτε έναν σύνδεσμο.
Το self-hosting του Spliit σημαίνει ότι τα οικονομικά σας δεδομένα - ποιος ξόδεψε τι, με ποιον και για ποιο λόγο - δεν πηγαίνουν ποτέ σε server τρίτου μέρους ούτε χρησιμοποιούνται για διαφήμιση. Δεν υπάρχουν subscription tiers, premium features κλειδωμένα, ούτε ανησυχίες για data portability: η instance σας, τα δεδομένα σας, ο έλεγχός σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Spliit
Δεν απαιτείται λογαριασμός
Μοιραστείτε έναν σύνδεσμο ομάδας και οποιοσδήποτε μπορεί να προσθέσει ή να δει έξοδα αμέσως - δεν απαιτείται εγγραφή ή επαλήθευση email για τους συμμετέχοντες.
Αυτόματος υπολογισμός υπολοίπου
Το Spliit υπολογίζει ποιος χρωστάει σε ποιον μετά από κάθε έξοδο, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των συναλλαγών που απαιτούνται για να διευθετηθεί μια ομάδα.
Σάρωση απόδειξης
Φωτογραφίστε μια απόδειξη και το Spliit εξάγει αυτόματα το ποσό, επιταχύνοντας την καταχώριση εξόδων χωρίς χειροκίνητη πληκτρολόγηση.
Άνιση κατανομή εξόδων
Μοιράστε τα έξοδα με ακριβή ποσά, ποσοστά ή μερίδια — όχι απλώς εξίσου — για περιπτώσεις όπου ένα άτομο χρησιμοποιεί περισσότερο από άλλα.
Κατηγορίες εξόδων και αναζήτηση
Προσθέστε ετικέτες στα έξοδα ανά κατηγορία και φιλτράρετε το ιστορικό για να βρείτε γρήγορα οποιαδήποτε συναλλαγή σε μακροχρόνιες ομάδες.
Γιατί να τρέξω Spliit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.