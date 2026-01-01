Το Spliit είναι μια self-hosted εναλλακτική λύση του Splitwise που επιτρέπει σε παρέες φίλων, συγκατοίκους ή ταξιδιώτες να παρακολουθούν κοινά έξοδα και να υπολογίζουν ποιος χρωστάει τι. Δημιουργήστε μια ομάδα, προσθέστε έξοδα καθώς προκύπτουν, και το Spliit υπολογίζει αυτόματα τα υπόλοιπα - δεν απαιτείται λογαριασμός για τους συμμετέχοντες, απλά μοιραστείτε έναν σύνδεσμο.

Το self-hosting του Spliit σημαίνει ότι τα οικονομικά σας δεδομένα - ποιος ξόδεψε τι, με ποιον και για ποιο λόγο - δεν πηγαίνουν ποτέ σε server τρίτου μέρους ούτε χρησιμοποιούνται για διαφήμιση. Δεν υπάρχουν subscription tiers, premium features κλειδωμένα, ούτε ανησυχίες για data portability: η instance σας, τα δεδομένα σας, ο έλεγχός σας.