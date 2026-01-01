Αναπτύξτε το GoWA με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ WhatsApp REST API και διεπαφή web, κατασκευασμένο με Go για αυτοματοποίηση μηνυμάτων πολλαπλών συσκευών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GoWA
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GoWA
Το GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) είναι ένας open-source REST API server που συνδέεται με το WhatsApp μέσω του multi-device protocol. Παρέχει ένα καθαρό web UI για τη διαχείριση των περιόδων λειτουργίας του WhatsApp και ένα πλήρες REST API για την αποστολή μηνυμάτων, τη διαχείριση επαφών και τον χειρισμό webhooks — όλα από τον δικό σας server.
Το self-hosting του GoWA στον VPS σας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα περιόδου λειτουργίας του WhatsApp παραμένουν ιδιωτικά, το API σας δεν έχει rate limits από third-party providers, και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της δρομολόγησης μηνυμάτων και των webhook integrations.
Βασικά χαρακτηριστικά του GoWA
REST API
Πλήρες HTTP API για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου, εικόνων, εγγράφων και τοποθεσίας προγραμματιστικά από οποιαδήποτε γλώσσα ή εργαλείο.
Υποστήριξη πολλαπλών συσκευών
Σύνδεση πολλαπλών λογαριασμών WhatsApp σε μία μόνο εγκατάσταση server χωρίς την ανάγκη ξεχωριστών συνδέσεων τηλεφώνου.
Διεπαφή ιστού
Ενσωματωμένο web UI για σάρωση κωδικών QR, διαχείριση περιόδων σύνδεσης και δοκιμή κλήσεων API χωρίς να γράφετε κώδικα.
Webhook ενσωμάτωση
Προωθήστε τα εισερχόμενα μηνύματα στα δικά σας endpoints για chatbot automation, CRM integration, ή notification workflows.
Basic authentication
Προστατέψτε το API και το web UI με διαπιστευτήρια username/password για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Γιατί να τρέξω GoWA στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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