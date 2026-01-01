Το GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) είναι ένας open-source REST API server που συνδέεται με το WhatsApp μέσω του multi-device protocol. Παρέχει ένα καθαρό web UI για τη διαχείριση των περιόδων λειτουργίας του WhatsApp και ένα πλήρες REST API για την αποστολή μηνυμάτων, τη διαχείριση επαφών και τον χειρισμό webhooks — όλα από τον δικό σας server.

Το self-hosting του GoWA στον VPS σας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα περιόδου λειτουργίας του WhatsApp παραμένουν ιδιωτικά, το API σας δεν έχει rate limits από third-party providers, και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της δρομολόγησης μηνυμάτων και των webhook integrations.