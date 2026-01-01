Αναπτύξτε το WireGuard Easy με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχείριση WireGuard VPN βασισμένη στο web με δημιουργία πελατών, QR codes και στατιστικά κίνησης σε πραγματικό χρόνο.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WireGuard Easy
Το WireGuard Easy είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη διεπαφή web που καθιστά την ανάπτυξη και διαχείριση ενός server WireGuard VPN απλή για κάθε επίπεδο δεξιοτήτων. Παρέχει ένα dashboard για τη δημιουργία διαμορφώσεων πελατών, τη δημιουργία QR codes για ρύθμιση σε κινητά και την παρακολούθηση στατιστικών κίνησης σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το WireGuard CLI.
Η αυτο-φιλοξενία του WireGuard Easy σε ένα VPS σάς δίνει έναν ιδιωτικό server VPN υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Η σύγχρονη κρυπτογράφηση του WireGuard και η ελαφριά μονάδα πυρήνα παρέχουν σημαντικά ταχύτερα και πιο αποδοτικά tunnels από το OpenVPN ή το IPSec, και η διεπαφή web UI καθιστά την προσθήκη, απενεργοποίηση ή αφαίρεση πελατών άμεση χωρίς επανεκκίνηση του server.
Βασικά χαρακτηριστικά του WireGuard Easy
Διαδικτυακή διαχείριση
Προσθήκη, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και διαγραφή πελατών VPN από ένα περιβάλλον browser χωρίς τη χρήση της γραμμής εντολών του WireGuard.
Ρύθμιση QR code
Δημιουργήστε κωδικούς QR για κάθε διαμόρφωση πελάτη για σάρωση με την εφαρμογή WireGuard για κινητά για άμεση ρύθμιση σύνδεσης.
Στατιστικά κίνησης πραγματικού χρόνου
Παρακολουθήστε τη χρήση εύρους ζώνης ανά πελάτη και τις χρονικές σημάνσεις τελευταίας εμφάνισης από τον πίνακα ελέγχου για να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα VPN.
Γρήγορες WireGuard σήραγγες
Η σύγχρονη κρυπτογραφία του WireGuard και η υλοποίηση σε επίπεδο kernel προσφέρει ταχύτερες και πιο αποδοτικές σήραγγες VPN από το OpenVPN.
Εξαγωγή διαμόρφωσης πελάτη
Κατεβάστε αρχεία διαμόρφωσης πελάτη για οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει WireGuard, συμπεριλαμβανομένων πελατών desktop, mobile και router.
Γιατί να τρέξω WireGuard Easy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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