Το WireGuard Easy είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη διεπαφή web που καθιστά την ανάπτυξη και διαχείριση ενός server WireGuard VPN απλή για κάθε επίπεδο δεξιοτήτων. Παρέχει ένα dashboard για τη δημιουργία διαμορφώσεων πελατών, τη δημιουργία QR codes για ρύθμιση σε κινητά και την παρακολούθηση στατιστικών κίνησης σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το WireGuard CLI.

Η αυτο-φιλοξενία του WireGuard Easy σε ένα VPS σάς δίνει έναν ιδιωτικό server VPN υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Η σύγχρονη κρυπτογράφηση του WireGuard και η ελαφριά μονάδα πυρήνα παρέχουν σημαντικά ταχύτερα και πιο αποδοτικά tunnels από το OpenVPN ή το IPSec, και η διεπαφή web UI καθιστά την προσθήκη, απενεργοποίηση ή αφαίρεση πελατών άμεση χωρίς επανεκκίνηση του server.