Αναπτύξτε το Huginn με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αυτοματισμού για τη δημιουργία έξυπνων πρακτόρων παρακολούθησης που παρακολουθούν τον ιστό και ενεργούν για λογαριασμό σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Huginn
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Huginn
Το Huginn είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δημιουργείτε agents για να παρακολουθείτε ιστοσελίδες, να παρακολουθείτε αλλαγές δεδομένων, να συγκεντρώνετε περιεχόμενο και να εκτελείτε ροές εργασιών πολλαπλών βημάτων — όλα στη δική σας υποδομή. Σκεφτείτε το ως ένα self-hosted IFTTT ή Zapier χωρίς όρια ρυθμού και χωρίς συνδρομές. Οι agents μπορούν να παρακολουθούν συμβάντα, να μετασχηματίζουν και να δρομολογούν δεδομένα μεταξύ υπηρεσιών, να στέλνουν ειδοποιήσεις και να συντονίζουν πολύπλοκες ροές μέσω μιας οπτικής διεπαφής web.
Η εκτέλεση του Huginn στο VPS σας σημαίνει ότι οι ροές εργασιών αυτοματοποίησης εκτελούνται αξιόπιστα όλο το εικοσιτετράωρο με πλήρη πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα και ιδιωτικές πηγές δεδομένων που οι υπηρεσίες αυτοματοποίησης που βασίζονται σε cloud δεν μπορούν να προσεγγίσουν, διατηρώντας παράλληλα τα API keys και την επιχειρηματική σας λογική εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Huginn
Δημιουργός Προσαρμοσμένων Πρακτόρων
Δημιουργήστε πράκτορες παρακολούθησης και αυτοματισμού μέσω μιας οπτικής διεπαφής χωρίς να γράψετε κώδικα, συνδέοντας υπηρεσίες web και πηγές δεδομένων σε ροές εργασίας.
Παρακολούθηση ιστοσελίδας
Παρακολουθήστε αλλαγές περιεχομένου σε οποιοδήποτε website και ενεργοποιήστε ενέργειες όταν πέφτουν οι τιμές, εμφανίζονται ειδήσεις ή εντοπίζονται συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.
Προγραμματισμένη εκτέλεση
Εκτελέστε πράκτορες σε χρονοδιαγράμματα τύπου cron ή ενεργοποιήστε τους με συμβάντα, διασφαλίζοντας ότι οι αυτοματοποιήσεις ευαίσθητες στον χρόνο δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία τους.
Μετασχηματισμός δεδομένων
Φιλτράρετε, αναλύστε και αναδιαμορφώστε δεδομένα μεταξύ βημάτων χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους παράγοντες μετασχηματισμού που χειρίζονται μοτίβα JSON, XML και regex.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Τα δικαιώματα βάσει ρόλου επιτρέπουν στις ομάδες να μοιράζονται και να συνεργάζονται σε ροές εργασιών αυτοματισμού χωρίς να εκθέτουν ευαίσθητα διαπιστευτήρια πρακτόρων.
Γιατί να τρέξω Huginn στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.