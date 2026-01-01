Το Huginn είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δημιουργείτε agents για να παρακολουθείτε ιστοσελίδες, να παρακολουθείτε αλλαγές δεδομένων, να συγκεντρώνετε περιεχόμενο και να εκτελείτε ροές εργασιών πολλαπλών βημάτων — όλα στη δική σας υποδομή. Σκεφτείτε το ως ένα self-hosted IFTTT ή Zapier χωρίς όρια ρυθμού και χωρίς συνδρομές. Οι agents μπορούν να παρακολουθούν συμβάντα, να μετασχηματίζουν και να δρομολογούν δεδομένα μεταξύ υπηρεσιών, να στέλνουν ειδοποιήσεις και να συντονίζουν πολύπλοκες ροές μέσω μιας οπτικής διεπαφής web.

Η εκτέλεση του Huginn στο VPS σας σημαίνει ότι οι ροές εργασιών αυτοματοποίησης εκτελούνται αξιόπιστα όλο το εικοσιτετράωρο με πλήρη πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα και ιδιωτικές πηγές δεδομένων που οι υπηρεσίες αυτοματοποίησης που βασίζονται σε cloud δεν μπορούν να προσεγγίσουν, διατηρώντας παράλληλα τα API keys και την επιχειρηματική σας λογική εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας.