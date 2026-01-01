Το Shoutrrr είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένο ως αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση των Buffer, Typefully και Hootsuite. Σας επιτρέπει να συνθέσετε μια ανάρτηση μία φορά και να την βάλετε στην ουρά σε X (Twitter), Bluesky και LinkedIn από ένα ενιαίο ταμπλό, με χειρισμό ορίου χαρακτήρων ανά δίκτυο, συνδέσεις λογαριασμών βασισμένες σε OAuth, και μια ενσωματωμένη διεργασία που δημοσιεύει αναρτήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα στο παρασκήνιο.

Η αυτο-φιλοξενία του Shoutrrr στο VPS σας διατηρεί τα προσχέδια, τις προγραμματισμένες ουρές και τους συνδεδεμένους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης εντός της δικής σας υποδομής — χωρίς τιμολόγηση ανά θέση, χωρίς όρια αναρτήσεων και χωρίς πρόσβαση τρίτων στην στρατηγική περιεχομένου σας. Η προεπιλεγμένη διαμόρφωση SQLite εκτελείται σε ένα μόνο container, ενώ οι persistent volumes διασφαλίζουν ότι οι μεταφορτώσεις και τα δεδομένα επιβιώνουν των redeploys.