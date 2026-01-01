Αναπτύξτε το Shoutrrr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος προγραμματιστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανοιχτού κώδικα για X, Bluesky και LinkedIn — γράψτε μία φορά και δημοσιεύστε παντού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Shoutrrr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Shoutrrr
Το Shoutrrr είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένο ως αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση των Buffer, Typefully και Hootsuite. Σας επιτρέπει να συνθέσετε μια ανάρτηση μία φορά και να την βάλετε στην ουρά σε X (Twitter), Bluesky και LinkedIn από ένα ενιαίο ταμπλό, με χειρισμό ορίου χαρακτήρων ανά δίκτυο, συνδέσεις λογαριασμών βασισμένες σε OAuth, και μια ενσωματωμένη διεργασία που δημοσιεύει αναρτήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα στο παρασκήνιο.
Η αυτο-φιλοξενία του Shoutrrr στο VPS σας διατηρεί τα προσχέδια, τις προγραμματισμένες ουρές και τους συνδεδεμένους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης εντός της δικής σας υποδομής — χωρίς τιμολόγηση ανά θέση, χωρίς όρια αναρτήσεων και χωρίς πρόσβαση τρίτων στην στρατηγική περιεχομένου σας. Η προεπιλεγμένη διαμόρφωση SQLite εκτελείται σε ένα μόνο container, ενώ οι persistent volumes διασφαλίζουν ότι οι μεταφορτώσεις και τα δεδομένα επιβιώνουν των redeploys.
Βασικά χαρακτηριστικά του Shoutrrr
Δημοσίευση σε πολλαπλά δίκτυα
Συντάξτε μια ανάρτηση μία φορά και δημοσιεύστε την σε X, Bluesky και LinkedIn ταυτόχρονα, με όρια χαρακτήρων ανά πλατφόρμα και απόδοση προεπισκόπησης.
Παρασκηνιακός χρονοπρογραμματιστής
Ενσωματωμένοι queue worker και cron scheduler δημοσιεύουν τις αναρτήσεις σας την προγραμματισμένη ώρα χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε ανοιχτή μια καρτέλα browser.
Σύνδεση λογαριασμού OAuth
SQLite από προεπιλογή
Διατίθεται σε ένα ενιαίο container με SQLite για αποθήκευση — χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων ή cache για διαχείριση, με προαιρετικές αναβαθμίσεις σε Postgres και Redis.
Δείκτες αφοσίωσης
Οι ενσωματωμένες μετρήσεις καταγράφουν την απόδοση των αναρτήσεων με την πάροδο του χρόνου, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε δίκτυα και να βελτιώσετε τη στρατηγική χωρίς εξωτερικά εργαλεία ανάλυσης.
Γιατί να τρέξω Shoutrrr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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