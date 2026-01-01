Το Maintenant είναι ένα open-source εργαλείο ενοποιημένης παρακολούθησης που αντικαθιστά πολλά self-hosted εργαλεία ταυτόχρονα. Εγκαταστήστε ένα μόνο container και ανακαλύπτει αυτόματα κάθε workload στον host σας, παρακολουθώντας την κατάσταση του container, τη χρήση πόρων, τα HTTP και TCP endpoints, τα πιστοποιητικά TLS, τις ενημερώσεις εικόνων και τους κινδύνους ασφάλειας δικτύου από ένα dashboard με Go.

Σχεδιασμένο για self-hosters και μικρές ομάδες, το Maintenant διατίθεται ως ένα ενιαίο binary υποστηριζόμενο από SQLite, χωρίς να απαιτείται εξωτερική database ή log shipper. Σκόπιμα διατίθεται χωρίς ενσωματωμένο authentication και προορίζεται να βρίσκεται πίσω από τον υπάρχοντα reverse proxy σας, ώστε να διατηρείτε ένα identity layer σε όλο το stack σας, ενώ έχετε στην κατοχή σας κάθε metric, log line και alert χωρίς τιμολόγηση per-host ή per-metric.