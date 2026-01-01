Αναπτύξτε τώρα με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μηδενική διαμόρφωση παρακολούθησης Docker και Kubernetes με την κατάσταση των container, ελέγχους endpoint, πιστοποιητικά και μια δημόσια σελίδα κατάστασης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Maintenant
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Maintenant
Το Maintenant είναι ένα open-source εργαλείο ενοποιημένης παρακολούθησης που αντικαθιστά πολλά self-hosted εργαλεία ταυτόχρονα. Εγκαταστήστε ένα μόνο container και ανακαλύπτει αυτόματα κάθε workload στον host σας, παρακολουθώντας την κατάσταση του container, τη χρήση πόρων, τα HTTP και TCP endpoints, τα πιστοποιητικά TLS, τις ενημερώσεις εικόνων και τους κινδύνους ασφάλειας δικτύου από ένα dashboard με Go.
Σχεδιασμένο για self-hosters και μικρές ομάδες, το Maintenant διατίθεται ως ένα ενιαίο binary υποστηριζόμενο από SQLite, χωρίς να απαιτείται εξωτερική database ή log shipper. Σκόπιμα διατίθεται χωρίς ενσωματωμένο authentication και προορίζεται να βρίσκεται πίσω από τον υπάρχοντα reverse proxy σας, ώστε να διατηρείτε ένα identity layer σε όλο το stack σας, ενώ έχετε στην κατοχή σας κάθε metric, log line και alert χωρίς τιμολόγηση per-host ή per-metric.
Βασικά χαρακτηριστικά του Maintenant
Αυτόματη ανακάλυψη container
Ανιχνεύει κάθε Docker container και Kubernetes workload τη στιγμή που ξεκινά, με αλλαγές κατάστασης, βρόχους επανεκκίνησης και log streaming συμπεριλαμβανομένων.
Endpoint και Heartbeat checks
Ορίζει επόπτες heartbeat HTTP, TCP και cron μέσω ετικετών Docker, με διαμορφώσιμα όρια αποτυχίας και ανάκτησης.
Παρακολούθηση πιστοποιητικού TLS
Αυτόματη εισαγωγή πιστοποιητικών από παρακολουθούμενα HTTPS endpoints και ειδοποίηση 30, 14, 7, 3 και 1 ημέρα πριν τη λήξη.
Μετρήσεις πόρων
Απεικονίζει σε γραφήματα σε πραγματικό χρόνο CPU, memory, network και disk I/O ανά container με αποθορυβοποιημένες ειδοποιήσεις ορίων για να διατηρείται χαμηλός ο θόρυβος.
Ενημερώστε πληροφορίες
Σαρώνει τα OCI registries για να συγκρίνει τα image digests, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς ποια workloads έχουν νεότερες εκδόσεις σε αναμονή.
Δημόσια σελίδα κατάστασης
Συγκεντρώνει τα επίπεδα σοβαρότητας των παρακολουθήσεων σε μια σελίδα κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, που τροφοδοτείται από server-sent events, για πελάτες και συνεργάτες.
Γιατί να τρέξω Maintenant στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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