Αναπτύξτε Ryot με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted tracker για κατανάλωση πολυμέσων, δραστηριότητες φυσικής κατάστασης, βιβλία και καθημερινές συνήθειες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Ryot
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ryot
Το Ryot (Roll Your Own Tracker) είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, για την παρακολούθηση των μέσων που καταναλώνετε, των προπονήσεων που ολοκληρώνετε, των βιβλίων που διαβάζετε και των συνηθειών που δημιουργείτε. Αντλεί metadata από πηγές όπως το TMDB, το Audible και το OpenLibrary ώστε να αφιερώνετε χρόνο στην παρακολούθηση, όχι στην πληκτρολόγηση.
Η φιλοξενία του Ryot στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ιδιωτικά — χωρίς analytics τρίτων, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς τον κίνδυνο διακοπής μιας υπηρεσίας. Εσείς κατέχετε κάθε καταγραφή από την πρώτη μέρα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ryot
Παρακολούθηση μέσων
Καταγράψτε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, anime, manga, podcast και βιντεοπαιχνίδια με αυτόματα μεταδεδομένα από το TMDB, το IGDB και άλλα.
Καταγραφή φυσικής κατάστασης
Καταγράψτε τις προπονήσεις και τις ασκήσεις με σετ, επαναλήψεις και βάρη για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας με την πάροδο του χρόνου.
Παρακολούθηση βιβλίων και ηχητικών βιβλίων
Παρακολούθηση της προόδου ανάγνωσης και ακρόασης με μεταδεδομένα αντλημένα από το OpenLibrary και το Audible.
Εισαγωγή και εξαγωγή
Μεταφέρετε δεδομένα από Goodreads, Trakt, MyAnimeList και άλλους δημοφιλείς trackers με ενσωματωμένους importers.
Πρόσβαση API
Πλήρες GraphQL API με admin access tokens για τη δημιουργία προσαρμοσμένων integrations και automations.
Γιατί να τρέξω Ryot στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
AirTrail
Προσωπικό ημερολόγιο πτήσεων με διαδραστικό χάρτη, στατιστικά και υποστήριξη πολλαπλών χρηστών