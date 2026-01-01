Το Ryot (Roll Your Own Tracker) είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, για την παρακολούθηση των μέσων που καταναλώνετε, των προπονήσεων που ολοκληρώνετε, των βιβλίων που διαβάζετε και των συνηθειών που δημιουργείτε. Αντλεί metadata από πηγές όπως το TMDB, το Audible και το OpenLibrary ώστε να αφιερώνετε χρόνο στην παρακολούθηση, όχι στην πληκτρολόγηση.

Η φιλοξενία του Ryot στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ιδιωτικά — χωρίς analytics τρίτων, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς τον κίνδυνο διακοπής μιας υπηρεσίας. Εσείς κατέχετε κάθε καταγραφή από την πρώτη μέρα.