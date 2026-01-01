Το ThinkDashboard είναι ένα μινιμαλιστικό, self-hosted bookmark dashboard φτιαγμένο σε Go και vanilla JavaScript για άτομα που θέλουν μια γρήγορη αρχική σελίδα προγράμματος περιήγησης χωρίς το φούσκωμα των τυπικών homelab dashboards. Οι σελιδοδείκτες ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, οργανώνονται σε πολλές σελίδες και εμφανίζονται μέσω μιας καθαρής διεπαφής με προτεραιότητα στο κείμενο που φορτώνει άμεσα σε επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητά.

Σε κάθε σελιδοδείκτη μπορεί να ανατεθεί μια συντόμευση πληκτρολογίου, έτσι το άνοιγμα ενός συχνού προορισμού είναι τόσο γρήγορο όσο το πάτημα ενός πλήκτρου — χωρίς ποντίκι, χωρίς αναπτυσσόμενο μενού αναζήτησης, χωρίς επεκτάσεις τρίτων. Όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε αρχεία JSON σε έναν επίμονο τόμο, γεγονός που καθιστά τα backups ασήμαντα και διατηρεί τη συλλογή σελιδοδεικτών σας εξ ολοκλήρου στο δικό σας VPS αντί για μια φιλοξενούμενη υπηρεσία σελιδοδεικτών.