Αναπτύξτε το ThinkDashboard με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ self-hosted dashboard σελιδοδεικτών με keyboard shortcuts και ένα μινιμαλιστικό, βασισμένο σε κείμενο interface.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ThinkDashboard
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ThinkDashboard
Το ThinkDashboard είναι ένα μινιμαλιστικό, self-hosted bookmark dashboard φτιαγμένο σε Go και vanilla JavaScript για άτομα που θέλουν μια γρήγορη αρχική σελίδα προγράμματος περιήγησης χωρίς το φούσκωμα των τυπικών homelab dashboards. Οι σελιδοδείκτες ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, οργανώνονται σε πολλές σελίδες και εμφανίζονται μέσω μιας καθαρής διεπαφής με προτεραιότητα στο κείμενο που φορτώνει άμεσα σε επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητά.
Σε κάθε σελιδοδείκτη μπορεί να ανατεθεί μια συντόμευση πληκτρολογίου, έτσι το άνοιγμα ενός συχνού προορισμού είναι τόσο γρήγορο όσο το πάτημα ενός πλήκτρου — χωρίς ποντίκι, χωρίς αναπτυσσόμενο μενού αναζήτησης, χωρίς επεκτάσεις τρίτων. Όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε αρχεία JSON σε έναν επίμονο τόμο, γεγονός που καθιστά τα backups ασήμαντα και διατηρεί τη συλλογή σελιδοδεικτών σας εξ ολοκλήρου στο δικό σας VPS αντί για μια φιλοξενούμενη υπηρεσία σελιδοδεικτών.
Βασικά χαρακτηριστικά του ThinkDashboard
Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Αντιστοιχίστε ένα πλήκτρο σε οποιοδήποτε σελιδοδείκτη και ανοίξτε τον άμεσα από το dashboard χωρίς να αγγίξετε το ποντίκι.
Μινιμαλιστικό κειμενικό UI
Η καθαρή διεπαφή που βασίζεται σε κείμενο διατηρεί την εστίαση στους συνδέσμους σας αντί για γραφικά στοιχεία, πίνακες καιρού ή πλακίδια υπηρεσιών.
Κατηγοριοποιημένοι σελιδοδείκτες
Οργανώστε συνδέσμους σε προσαρμοσμένες κατηγορίες κατανεμημένες σε πολλές σελίδες dashboard για σαφή διαχωρισμό των πλαισίων.
Προσαρμογή θέματος
Εναλλάξτε μεταξύ σκούρων και φωτεινών θεμάτων ή δημιουργήστε απεριόριστες προσαρμοσμένες χρωματικές παραλλαγές απευθείας από τη σελίδα διαμόρφωσης.
Αποθήκευση αρχείων JSON
Όλοι οι σελιδοδείκτες, οι σελίδες και οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως απλά αρχεία JSON σε έναν μόνιμο τόμο για εύκολα αντίγραφα ασφαλείας και έλεγχο εκδόσεων.
Responsive design
Η διάταξη προσαρμόζεται σε τηλέφωνα και tablet, έτσι η αρχική σας σελίδα είναι εξίσου γρήγορη στη χρήση μακριά από την επιφάνεια εργασίας.
Γιατί να τρέξω ThinkDashboard στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.