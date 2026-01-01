Το Yamtrack είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης πολυμέσων self-hosted που ενοποιεί τις λίστες παρακολούθησης και αναπαραγωγής σας για ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, anime, manga, παιχνίδια, βιβλία και κόμικς σε ένα ενιαίο dashboard. Αντλεί metadata από το TMDB και άλλες πηγές για να παρέχει πλούσιες λεπτομέρειες για κάθε παρακολουθούμενο στοιχείο με παρακολούθηση προόδου και διαχείριση κατάστασης.

Το self-hosting του Yamtrack σε ένα VPS διατηρεί ολόκληρο το ιστορικό κατανάλωσης πολυμέσων σας ιδιωτικό, χωρίς παρακολούθηση από τρίτους. Η ενσωμάτωση με το Jellyfin επιτρέπει την αυτόματη παρακολούθηση προβολών από τον media server σας, η προβολή ημερολογίου δείχνει προγραμματισμένες κυκλοφορίες, και η εισαγωγή από Trakt, MAL και AniList καθιστά τη μετεγκατάσταση από υπάρχουσες υπηρεσίες απλή.