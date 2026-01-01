Αναπτύξτε το Yamtrack με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης μέσων για ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, άνιμε, μάνγκα, παιχνίδια και βιβλία με ενσωμάτωση Jellyfin.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Yamtrack
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Yamtrack
Το Yamtrack είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης πολυμέσων self-hosted που ενοποιεί τις λίστες παρακολούθησης και αναπαραγωγής σας για ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, anime, manga, παιχνίδια, βιβλία και κόμικς σε ένα ενιαίο dashboard. Αντλεί metadata από το TMDB και άλλες πηγές για να παρέχει πλούσιες λεπτομέρειες για κάθε παρακολουθούμενο στοιχείο με παρακολούθηση προόδου και διαχείριση κατάστασης.
Το self-hosting του Yamtrack σε ένα VPS διατηρεί ολόκληρο το ιστορικό κατανάλωσης πολυμέσων σας ιδιωτικό, χωρίς παρακολούθηση από τρίτους. Η ενσωμάτωση με το Jellyfin επιτρέπει την αυτόματη παρακολούθηση προβολών από τον media server σας, η προβολή ημερολογίου δείχνει προγραμματισμένες κυκλοφορίες, και η εισαγωγή από Trakt, MAL και AniList καθιστά τη μετεγκατάσταση από υπάρχουσες υπηρεσίες απλή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Yamtrack
Παρακολούθηση πολυμέσων
Παρακολουθήστε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, anime, manga, παιχνίδια, βιβλία και κόμικς σε ένα ενιαίο dashboard με κατάσταση ανά στοιχείο.
Ενσωμάτωση Jellyfin
Αυτόματη σήμανση ταινιών και επεισοδίων ως παρακολουθημένα όταν αναπαράγονται στο Jellyfin χωρίς χειροκίνητη καταγραφή.
Εισαγωγή από Trakt & MAL
Μεταφέρετε το υπάρχον ιστορικό παρακολούθησής σας από το Trakt, το MyAnimeList, το AniList και άλλες υπηρεσίες στο Yamtrack με λίγα κλικ.
Ημερολόγιο κυκλοφοριών
Δείτε τις επερχόμενες ημερομηνίες κυκλοφορίας για τις εκπομπές, τις ταινίες και τα παιχνίδια που παρακολουθείτε σε ένα ημερολόγιο για να προγραμματίσετε το πρόγραμμα παρακολούθησης.
Ειδοποιήσεις έκδοσης
Λάβετε ειδοποιήσεις για νέα επεισόδια και κυκλοφορίες μέσω Discord, Telegram ή Slack για οποιοδήποτε στοιχείο στη λίστα παρακολούθησής σας.
Γιατί να τρέξω Yamtrack στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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