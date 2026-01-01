Αναπτύξτε το Starbase 80 με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μια ελαφριά, γρήγορη αρχική σελίδα server για την οργάνωση συνδέσμων προς τα αυτο-φιλοξενούμενα containers και τις υπηρεσίες σας.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Starbase 80
Το Starbase 80 είναι μια μινιμαλιστική, αστραπιαία αρχική σελίδα server για περιβάλλοντα Docker. Αποδίδει μια πλήρως στατική αρχική σελίδα HTML από ένα απλό αρχείο διαμόρφωσης JSON, χωρίς καθόλου JavaScript στον browser — οι σελίδες φορτώνουν άμεσα χωρίς επιβάρυνση framework. Προσαρμόστε την εμφάνιση με μεταβλητές περιβάλλοντος που ελέγχουν τον τίτλο, το λογότυπο, τα χρώματα φόντου, τη σκοτεινή λειτουργία (dark mode) και τη συμπεριφορά των συνδέσμων.
Σε αντίθεση με τα dashboards που απαιτούν βαριά ενσωμάτωση, το Starbase 80 δεν απαιτεί API tokens, πρόσβαση δικτύου στα containers σας και συνεχή συντήρηση — απλώς ένα αρχείο JSON με τους συνδέσμους και τα εικονίδιά σας. Υποστηρίζει Dashboard Icons, Material Design icons και selfh.st icons άμεσα, καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία μιας προσεγμένης, επώνυμης αρχικής σελίδας για οποιοδήποτε self-hosted setup.
Βασικά χαρακτηριστικά του Starbase 80
Άμεση φόρτωση σελίδων
Το Starbase 80 εκπέμπει καθαρό στατικό HTML χωρίς client-side JavaScript, έτσι η αρχική σας σελίδα φορτώνει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ανεξάρτητα από το φορτίο του server.
Διαμόρφωση βασισμένη σε JSON
Ορίστε όλες τις υπηρεσίες, κατηγορίες, εικονίδια και συνδέσμους σε ένα μόνο αρχείο config.json - χωρίς βάση δεδομένων, χωρίς επεξεργαστή UI, χωρίς μεταφορές δεδομένων.
Πλούσια υποστήριξη εικονιδίων
Χρησιμοποιήστε τα Dashboard Icons, τα Material Design icons, ή τα εικονίδια selfh.st με το όνομά τους, ή σερβίρετε τα δικά σας αρχεία εικόνων από έναν bind-mounted φάκελο.
Ενσωματωμένο Dark mode
Αυτόματη σκοτεινή λειτουργία συμβατή με το OS, με διαμορφώσιμα χρώματα φόντου για ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα θέματα, χρησιμοποιώντας τιμές χρωμάτων Tailwind ή hex codes.
Μηδενική πρόσβαση σε container
Δεν απαιτείται Docker socket και χωρίς ενσωματώσεις API — το Starbase 80 είναι ένας καθαρός εκκινητής συνδέσμων χωρίς πρόσβαση ανάγνωσης στα ενεργά σας containers.
Γιατί να τρέξω Starbase 80 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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