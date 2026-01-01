Έκπτωση έως 69% για Starbase 80

Αναπτύξτε το Starbase 80 με εγκατάσταση ενός κλικ.

Μια ελαφριά, γρήγορη αρχική σελίδα server για την οργάνωση συνδέσμων προς τα αυτο-φιλοξενούμενα containers και τις υπηρεσίες σας.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Starbase 80 με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Starbase 80

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Starbase 80

Το Starbase 80 είναι μια μινιμαλιστική, αστραπιαία αρχική σελίδα server για περιβάλλοντα Docker. Αποδίδει μια πλήρως στατική αρχική σελίδα HTML από ένα απλό αρχείο διαμόρφωσης JSON, χωρίς καθόλου JavaScript στον browser — οι σελίδες φορτώνουν άμεσα χωρίς επιβάρυνση framework. Προσαρμόστε την εμφάνιση με μεταβλητές περιβάλλοντος που ελέγχουν τον τίτλο, το λογότυπο, τα χρώματα φόντου, τη σκοτεινή λειτουργία (dark mode) και τη συμπεριφορά των συνδέσμων.

Σε αντίθεση με τα dashboards που απαιτούν βαριά ενσωμάτωση, το Starbase 80 δεν απαιτεί API tokens, πρόσβαση δικτύου στα containers σας και συνεχή συντήρηση — απλώς ένα αρχείο JSON με τους συνδέσμους και τα εικονίδιά σας. Υποστηρίζει Dashboard Icons, Material Design icons και selfh.st icons άμεσα, καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία μιας προσεγμένης, επώνυμης αρχικής σελίδας για οποιοδήποτε self-hosted setup.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Starbase 80

Άμεση φόρτωση σελίδων

Το Starbase 80 εκπέμπει καθαρό στατικό HTML χωρίς client-side JavaScript, έτσι η αρχική σας σελίδα φορτώνει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ανεξάρτητα από το φορτίο του server.

Διαμόρφωση βασισμένη σε JSON

Ορίστε όλες τις υπηρεσίες, κατηγορίες, εικονίδια και συνδέσμους σε ένα μόνο αρχείο config.json - χωρίς βάση δεδομένων, χωρίς επεξεργαστή UI, χωρίς μεταφορές δεδομένων.

Πλούσια υποστήριξη εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε τα Dashboard Icons, τα Material Design icons, ή τα εικονίδια selfh.st με το όνομά τους, ή σερβίρετε τα δικά σας αρχεία εικόνων από έναν bind-mounted φάκελο.

Ενσωματωμένο Dark mode

Αυτόματη σκοτεινή λειτουργία συμβατή με το OS, με διαμορφώσιμα χρώματα φόντου για ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα θέματα, χρησιμοποιώντας τιμές χρωμάτων Tailwind ή hex codes.

Μηδενική πρόσβαση σε container

Δεν απαιτείται Docker socket και χωρίς ενσωματώσεις API — το Starbase 80 είναι ένας καθαρός εκκινητής συνδέσμων χωρίς πρόσβαση ανάγνωσης στα ενεργά σας containers.

Γιατί να τρέξω Starbase 80 στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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