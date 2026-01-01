Το Starbase 80 είναι μια μινιμαλιστική, αστραπιαία αρχική σελίδα server για περιβάλλοντα Docker. Αποδίδει μια πλήρως στατική αρχική σελίδα HTML από ένα απλό αρχείο διαμόρφωσης JSON, χωρίς καθόλου JavaScript στον browser — οι σελίδες φορτώνουν άμεσα χωρίς επιβάρυνση framework. Προσαρμόστε την εμφάνιση με μεταβλητές περιβάλλοντος που ελέγχουν τον τίτλο, το λογότυπο, τα χρώματα φόντου, τη σκοτεινή λειτουργία (dark mode) και τη συμπεριφορά των συνδέσμων.

Σε αντίθεση με τα dashboards που απαιτούν βαριά ενσωμάτωση, το Starbase 80 δεν απαιτεί API tokens, πρόσβαση δικτύου στα containers σας και συνεχή συντήρηση — απλώς ένα αρχείο JSON με τους συνδέσμους και τα εικονίδιά σας. Υποστηρίζει Dashboard Icons, Material Design icons και selfh.st icons άμεσα, καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία μιας προσεγμένης, επώνυμης αρχικής σελίδας για οποιοδήποτε self-hosted setup.