Το Letta είναι ένα open-source framework για τη δημιουργία πρακτόρων AI με μακροπρόθεσμη μνήμη, που τους επιτρέπει να μαθαίνουν από συνομιλίες και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Σε αντίθεση με τα stateless chatbots, οι πράκτορες Letta διατηρούν μπλοκ μνήμης που παραμένουν μεταξύ των συνεδριών, ανακαλούν τις προτιμήσεις των χρηστών και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία.

Η αυτο-φιλοξενία του Letta στο VPS σας σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα και τη μνήμη του πράκτορα, εξαλείφει το κόστος API ανά αίτημα για τη διαχείριση μνήμης και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε οποιονδήποτε πάροχο LLM — από OpenAI και Anthropic έως μοντέλα Ollama που φιλοξενούνται τοπικά — χωρίς vendor lock-in.