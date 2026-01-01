Αναπτύξτε Letta σε εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλαίσιο ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία πρακτόρων AI με διατήρηση κατάστασης και μόνιμη μνήμη, οι οποίοι μαθαίνουν και βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Letta
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Letta
Το Letta είναι ένα open-source framework για τη δημιουργία πρακτόρων AI με μακροπρόθεσμη μνήμη, που τους επιτρέπει να μαθαίνουν από συνομιλίες και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Σε αντίθεση με τα stateless chatbots, οι πράκτορες Letta διατηρούν μπλοκ μνήμης που παραμένουν μεταξύ των συνεδριών, ανακαλούν τις προτιμήσεις των χρηστών και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία.
Η αυτο-φιλοξενία του Letta στο VPS σας σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα και τη μνήμη του πράκτορα, εξαλείφει το κόστος API ανά αίτημα για τη διαχείριση μνήμης και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε οποιονδήποτε πάροχο LLM — από OpenAI και Anthropic έως μοντέλα Ollama που φιλοξενούνται τοπικά — χωρίς vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Letta
Μόνιμη μνήμη πράκτορα
Οι πράκτορες διατηρούν το πλαίσιο μεταξύ των συνεδριών χρησιμοποιώντας δομημένα μπλοκ μνήμης, έτσι δεν ξεχνούν ποτέ προηγούμενες συνομιλίες ή τις προτιμήσεις των χρηστών.
Υποστήριξη LLM πολλαπλών παρόχων
Συνδεθείτε σε OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama, και άλλα - αλλάξτε μοντέλα χωρίς να αλλάξετε τη λογική του πράκτορά σας.
REST API και SDKs
Πλήρες REST API με Python και TypeScript SDKs για την ενσωμάτωση stateful agents σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή ροή εργασιών.
Ενορχήστρωση πολυ-πρακτόνων
Δημιουργήστε σύνθετες διαδικασίες με επικοινωνία πράκτορα-πράκτορα, κοινή μνήμη και συντονισμένη εκτέλεση εργασιών.
Εκτέλεση εργαλείου
Οι πράκτορες μπορούν να καλούν προσαρμοσμένα εργαλεία και να εκτελούν κώδικα σε περιβάλλοντα sandbox για να δρουν στον πραγματικό κόσμο.
Αυτοδιόρθωση μνήμης
Οι πράκτορες ενημερώνουν τα μπλοκ μνήμης τους σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας συνεχή αυτοβελτίωση και προσαρμοστική συμπεριφορά.
Γιατί να τρέξω Letta στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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