Το Loomio είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα ειδικά σχεδιασμένη για συλλογική λήψη αποφάσεων. Οι ομάδες μπορούν να διεξάγουν δομημένες συζητήσεις, να δημιουργούν προτάσεις, να διενεργούν δημοσκοπήσεις και να καταγράφουν αποτελέσματα — όλα σε ένα μέρος. Σε αντίθεση με τα γενικά εργαλεία συνομιλίας, το Loomio διατηρεί τις συζητήσεις εστιασμένες στην επίτευξη σαφών αποφάσεων, καθιστώντας το ιδανικό για συνεταιρισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινοτικούς οργανισμούς και κατανεμημένες ομάδες.

Η αυτο-φιλοξενία του Loomio στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα των μελών πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσία τρίτου μέρους. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή web Rails, τον εργάτη παρασκηνίου Sidekiq, τη βάση δεδομένων PostgreSQL, την ουρά Redis και έναν διακομιστή Hocuspocus για συνεργατική επεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο.