Αναπτύξτε το Loomio με εγκατάσταση ενός κλικ.
Συνεργατική πλατφόρμα λήψης αποφάσεων ανοιχτού κώδικα για ομάδες, ώστε να συζητούν προτάσεις, να διεξάγουν δημοσκοπήσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Loomio
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Loomio
Το Loomio είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα ειδικά σχεδιασμένη για συλλογική λήψη αποφάσεων. Οι ομάδες μπορούν να διεξάγουν δομημένες συζητήσεις, να δημιουργούν προτάσεις, να διενεργούν δημοσκοπήσεις και να καταγράφουν αποτελέσματα — όλα σε ένα μέρος. Σε αντίθεση με τα γενικά εργαλεία συνομιλίας, το Loomio διατηρεί τις συζητήσεις εστιασμένες στην επίτευξη σαφών αποφάσεων, καθιστώντας το ιδανικό για συνεταιρισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινοτικούς οργανισμούς και κατανεμημένες ομάδες.
Η αυτο-φιλοξενία του Loomio στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα των μελών πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσία τρίτου μέρους. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή web Rails, τον εργάτη παρασκηνίου Sidekiq, τη βάση δεδομένων PostgreSQL, την ουρά Redis και έναν διακομιστή Hocuspocus για συνεργατική επεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Loomio
Δομημένες προτάσεις
Δημιουργήστε χρονικά περιορισμένες προτάσεις με επιλογές συμφωνίας, διαφωνίας, αποχής και αποκλεισμού, ώστε οι ομάδες να μπορούν να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις με σαφή διαδρομή ελέγχου.
Ευέλικτες δημοσκοπήσεις
Διεξάγετε ψηφοφορίες κατάταξης επιλογών, ψηφοφορίες με κουκκίδες, ψηφοφορίες βαθμολογίας και ψηφοφορίες για τον χρόνο συνάντησης για να συγκεντρώσετε λεπτομερή ομαδική συμβολή πέρα από απλές ερωτήσεις ναι/όχι.
Συζητήσεις σε νήματα
Διατηρήστε τις συζητήσεις οργανωμένες με σχόλια σε νήματα και αντιδράσεις με βάση το περιεχόμενο, ώστε το σημαντικό πλαίσιο να μην χάνεται ποτέ σε ένα πολυσύχναστο κανάλι chat.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Επεξεργαστείτε συνεργατικά το κείμενο προτάσεων και τα νήματα συζήτησης σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο Hocuspocus server, χωρίς να απαιτείται επεξεργαστής τρίτου μέρους.
Υποομάδες και δικαιώματα
Οργανώστε τα μέλη σε υποομάδες με ανεξάρτητες ρυθμίσεις απορρήτου και ρόλους, υποστηρίζοντας σύνθετες οργανωτικές δομές εντός μίας μόνο εγκατάστασης.
Γιατί να τρέξω Loomio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Apache Answer
Πλατφόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γνώσεων ομάδας και δημιουργία κοινότητας