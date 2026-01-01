Αναπτύξτε το MLflow με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση πειραμάτων ML, τη διαχείριση μοντέλων και την παρακολούθηση εφαρμογών LLM σε παραγωγή.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MLflow
Το MLflow είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μηχανικής AI ανοιχτού κώδικα, με πάνω από 60 εκατομμύρια μηνιαίες λήψεις. Καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής της μηχανικής μάθησης: καταγραφή παραμέτρων και μετρικών πειραμάτων, σύγκριση εκτελέσεων σε διαφορετικές διαμορφώσεις, καταχώριση μοντέλων για ανάπτυξη και διαχείριση της εξέλιξής τους μέσω περιβαλλόντων staging και production. Υποστηρίζεται εγγενώς από τα PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain και δεκάδες άλλα πλαίσια ML μέσω autologging, απαιτεί ελάχιστες αλλαγές κώδικα για την υιοθέτησή του.
Η Έκδοση 3 επεκτείνει το MLflow στην εποχή των LLM με κατανεμημένη ανίχνευση βασισμένη σε OpenTelemetry για agents και κλήσεις LLM, συστηματική αξιολόγηση με πάνω από 50 ενσωματωμένους κριτές, ένα μητρώο prompt με πλήρη παρακολούθηση καταγωγής και ένα AI Gateway που δρομολογεί την κίνηση σε OpenAI, Anthropic και άλλους παρόχους με περιορισμό ρυθμού και ελέγχους κόστους. Το Self-hosting διατηρεί όλα τα ίχνη, τα τεχνουργήματα και τα μεταδεδομένα μοντέλων σε υποδομή που ελέγχετε εσείς.
Βασικά χαρακτηριστικά του MLflow
Παρακολούθηση πειραμάτων
Καταγράψτε παραμέτρους, μετρήσεις, ετικέτες και τεχνουργήματα για κάθε εκτέλεση εκπαίδευσης. Συγκρίνετε πειράματα δίπλα-δίπλα για να εντοπίσετε την καλύτερη διαμόρφωση μοντέλου.
Μητρώο μοντέλων
Διαχειριστείτε κεντρικά μοντέλα ML σε όλο το staging και το production με ιστορικό εκδόσεων, workflows έγκρισης και access controls σε επίπεδο ομάδας.
LLM & agent tracing
Καταγράψτε πλήρη ίχνη βασισμένα στο OpenTelemetry κάθε κλήσης LLM και βήματος agent. Εντοπίστε σφάλματα στον λανθάνοντα χρόνο, το κόστος των token και την ποιότητα εξόδου στην παραγωγή.
LLM Αξιολόγηση
Εκτελέστε συστηματικές αξιολογήσεις χρησιμοποιώντας πάνω από 50 ενσωματωμένες μετρήσεις και κριτές LLM. Παρακολουθήστε τις υποβαθμίσεις ποιότητας πριν φτάσουν στους χρήστες παραγωγής.
Μητρώο prompt
Δημιουργήστε εκδόσεις, δοκιμάστε και αναπτύξτε prompts με πλήρη ιχνηλασιμότητα. Βελτιστοποιήστε αυτόματα τα prompts χρησιμοποιώντας αλγόριθμους αιχμής για τη βελτίωση της απόδοσης των εργασιών.
AI Gateway
Δρομολόγηση αιτημάτων LLM σε OpenAI, Anthropic και άλλους παρόχους μέσω ενός ενοποιημένου API συμβατού με OpenAI, με rate limiting και ελέγχους κόστους.
Γιατί να τρέξω MLflow στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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