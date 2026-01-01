Το MLflow είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μηχανικής AI ανοιχτού κώδικα, με πάνω από 60 εκατομμύρια μηνιαίες λήψεις. Καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής της μηχανικής μάθησης: καταγραφή παραμέτρων και μετρικών πειραμάτων, σύγκριση εκτελέσεων σε διαφορετικές διαμορφώσεις, καταχώριση μοντέλων για ανάπτυξη και διαχείριση της εξέλιξής τους μέσω περιβαλλόντων staging και production. Υποστηρίζεται εγγενώς από τα PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain και δεκάδες άλλα πλαίσια ML μέσω autologging, απαιτεί ελάχιστες αλλαγές κώδικα για την υιοθέτησή του.

Η Έκδοση 3 επεκτείνει το MLflow στην εποχή των LLM με κατανεμημένη ανίχνευση βασισμένη σε OpenTelemetry για agents και κλήσεις LLM, συστηματική αξιολόγηση με πάνω από 50 ενσωματωμένους κριτές, ένα μητρώο prompt με πλήρη παρακολούθηση καταγωγής και ένα AI Gateway που δρομολογεί την κίνηση σε OpenAI, Anthropic και άλλους παρόχους με περιορισμό ρυθμού και ελέγχους κόστους. Το Self-hosting διατηρεί όλα τα ίχνη, τα τεχνουργήματα και τα μεταδεδομένα μοντέλων σε υποδομή που ελέγχετε εσείς.